Jorge Martin Fit untuk Balapan di Tengah Cedera, Aprilia Terapkan 4 Strategi Hadapi MotoGP Sepang

JawaPos.com - Aprilia menyiapkan pendekatan pragmatis untuk mendampingi Jorge Martin yang mengalami patah tulang pergelangan tangan kanan setelah kecelakaan di Phillip Island, Australia.

Manajer tim Aprilia, Paolo Bonora, menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung perjuangan Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP, tetapi keselamatan pembalap menjadi prioritas utama saat menjalani GP Malaysia di Sepang.

Berikut 4 strategi pragmatis yang disiapkan Aprilia untuk Jorge Martin dalam kondisi cedera guna hadapi MotoGP Malaysia 2026, seperti dilansir dari laman Crash pada Kamis (29/10).

1. Menguji Kondisi Fisik secara Bertahap

Aprilia mengizinkan Martin mengikuti sesi latihan bebas pertama (FP1) pada Jumat setelah dinyatakan layak secara medis, meskipun ia baru mengalami cedera enam hari sebelumnya. Tim akan menjadikan sesi tersebut sebagai kesempatan untuk mengevaluasi kemampuan Martin mengendarai motor tanpa memaksanya menyelesaikan seluruh rangkaian balapan.

2. Menghindari Risiko selama Berada di Lintasan

Bonora menegaskan bahwa Martin harus berkendara dengan hati-hati, terutama jika kondisi lintasan basah, untuk mencegah benturan yang dapat memperburuk patah tulang pergelangan tangannya. Aprilia tidak ingin pembalapnya mengambil risiko berlebihan dan menyarankan agar ia menghentikan aktivitas apabila merasa tidak mampu melanjutkan balapan dengan aman.

3. Melakukan Pemeriksaan Medis secara Berkala

Setelah menjalani sesi latihan pertama, Martin akan kembali diperiksa di pusat medis untuk memastikan kondisi pergelangan tangan dan lengannya tetap memungkinkan untuk melanjutkan aktivitas. Aprilia juga terus berkomunikasi dengan Martin guna memantau respons tubuhnya terhadap beban berkendara, mengingat kekuatan tangannya setelah beberapa putaran belum dapat dipastikan.