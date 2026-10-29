Jorge Martin Fit untuk Balapan di Tengah Cedera, Aprilia Terapkan 4 Strategi Hadapi MotoGP Sepang

Jorge Martin (Crash)
JawaPos.com - Aprilia menyiapkan pendekatan pragmatis untuk mendampingi Jorge Martin yang mengalami patah tulang pergelangan tangan kanan setelah kecelakaan di Phillip Island, Australia.
Manajer tim Aprilia, Paolo Bonora, menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung perjuangan Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP, tetapi keselamatan pembalap menjadi prioritas utama saat menjalani GP Malaysia di Sepang.
Berikut 4 strategi pragmatis yang disiapkan Aprilia untuk Jorge Martin dalam kondisi cedera guna hadapi MotoGP Malaysia 2026, seperti dilansir dari laman Crash pada Kamis (29/10).
1. Menguji Kondisi Fisik secara Bertahap
Aprilia mengizinkan Martin mengikuti sesi latihan bebas pertama (FP1) pada Jumat setelah dinyatakan layak secara medis, meskipun ia baru mengalami cedera enam hari sebelumnya. Tim akan menjadikan sesi tersebut sebagai kesempatan untuk mengevaluasi kemampuan Martin mengendarai motor tanpa memaksanya menyelesaikan seluruh rangkaian balapan.
2. Menghindari Risiko selama Berada di Lintasan
Bonora menegaskan bahwa Martin harus berkendara dengan hati-hati, terutama jika kondisi lintasan basah, untuk mencegah benturan yang dapat memperburuk patah tulang pergelangan tangannya. Aprilia tidak ingin pembalapnya mengambil risiko berlebihan dan menyarankan agar ia menghentikan aktivitas apabila merasa tidak mampu melanjutkan balapan dengan aman.
3. Melakukan Pemeriksaan Medis secara Berkala
Setelah menjalani sesi latihan pertama, Martin akan kembali diperiksa di pusat medis untuk memastikan kondisi pergelangan tangan dan lengannya tetap memungkinkan untuk melanjutkan aktivitas. Aprilia juga terus berkomunikasi dengan Martin guna memantau respons tubuhnya terhadap beban berkendara, mengingat kekuatan tangannya setelah beberapa putaran belum dapat dipastikan.
4. Memprioritaskan Pemulihan untuk Balapan Berikutnya
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022