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Risma Azzah Fatin
Selasa, 13 Oktober 2026 | 03.28 WIB

Kimi Antonelli Berpeluang Kunci Gelar Juara Dunia F1 Pertamanya Saat Grand Prix Amerika Serikat

Kimi Antonelli (Instagram @kimi.antonelli) - Image

Kimi Antonelli (Instagram @kimi.antonelli)

JawaPos.com – Kimi Antonelli berpeluang mengamankan gelar juara dunia Formula 1 pertamanya saat Grand Prix Amerika Serikat di Circuit of the Americas, Austin, menjadi seri berikutnya musim 2026.

Dilansir dari laman Motorsport pada Senin (12/10), Pembalap Mercedes tersebut memimpin klasemen dengan keunggulan 102 poin atas rekan setimnya, George Russell, setelah mengumpulkan 14 podium, termasuk delapan kemenangan.

Meski peluang mengunci gelar di Austin masih bergantung pada hasil Russell, Antonelli menegaskan akan mempertahankan pendekatan yang sama dan fokus menampilkan performa terbaiknya.

Antonelli menyadari gelar juara dunia semakin dekat, tetapi ia tidak ingin membiarkan tekanan memengaruhi persiapannya menghadapi balapan di Amerika Serikat.

Pembalap berusia 20 tahun itu mengakui penampilannya di Singapura belum maksimal dan bertekad memperbaiki performa setelah memanfaatkan waktu istirahat untuk memulihkan kondisi.

Antonelli beranggapan bahwa peluang meraih gelar hanya dapat diwujudkan apabila ia mampu tampil kompetitif dan menjalankan tugasnya dengan baik di lintasan.

Mercedes mengawali musim dengan dominan melalui kemenangan dalam enam seri pembuka, termasuk lima kemenangan yang diraih Antonelli, sebelum Ferrari, McLaren, dan Red Bull memperkecil jarak persaingan.

Performa Max Verstappen yang memenangi dua balapan terakhir serta sprint Singapura menjadi tantangan tersendiri bagi Mercedes yang masih berupaya memahami pembaruan mobil mereka.

Meski demikian, Antonelli tetap optimistis timnya dapat meningkatkan performa di Austin, sementara fokus utamanya adalah menjaga konsistensi agar peluang mengunci gelar juara dunia pada balapan berikutnya tetap terbuka.

Editor: Hanny Suwindari
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