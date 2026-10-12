Charles Leclerc Ungkap Kesalahannya Membaca Situasi hingga Gagal Raih Kemenangan di F1 Singapura

JawaPos.com – Charles Leclerc mengakui bahwa kesalahan dalam membaca situasi balapan pada lap-lap awal Grand Prix Formula 1 Singapura mungkin telah membuatnya kehilangan peluang untuk merebut kemenangan dari Max Verstappen.

Dilansir dari laman Crash pada Senin (12/10), Pembalap Ferrari tersebut melihat Verstappen mengalami kendala pada sistem pengereman, tetapi awalnya mengira masalah itu hanya terjadi sesaat sehingga tidak memanfaatkan daya baterai untuk mencoba menyalip.

Ketika Leclerc menyadari Verstappen kehilangan tenaga di akhir lintasan lurus, kesempatan untuk melancarkan serangan sudah berlalu dan pembalap Red Bull itu mampu mempertahankan posisi terdepan.

Leclerc menjelaskan bahwa situasi di awal balapan berlangsung rumit karena posisinya berada di sisi kiri dan sedikit di belakang Verstappen, sehingga ia kehilangan sebagian referensi pengereman yang biasanya digunakan.

Leclerc juga menilai keputusan untuk tidak langsung memanfaatkan daya baterai mungkin merupakan kesalahan, meskipun belum tentu mengubah hasil akhir karena kecepatan Red Bull dinilai masih lebih unggul daripada Ferrari.

Leclerc akhirnya mengamankan posisi kedua setelah memanfaatkan periode Virtual Safety Car untuk mengganti ban lunak, sekaligus meraih podium pertamanya sejak Grand Prix Belgia pada Juli lalu.

Meski berhasil naik podium, Leclerc tidak ingin langsung menyimpulkan bahwa Ferrari telah menemukan peningkatan performa yang konsisten untuk balapan berikutnya.

Leclerc mengakui beberapa komponen baru pada mobil mungkin membantu tim membuat kemajuan, tetapi Ferrari masih tertinggal dalam hal kecepatan dibandingkan Red Bull, Mercedes, dan McLaren pada sejumlah balapan sebelumnya.