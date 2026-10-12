Logo JawaPos
HomeMoto GP
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Senin, 12 Oktober 2026 | 21.08 WIB

Veda Ega Pratama Tuai Sorotan Pada Moto3 Mandalika, Sempat Menempati Posisi 2 Sebelum Finis Posisi 6

Veda Ega Pratama (Instagram @veda_54) - Image

Veda Ega Pratama (Instagram @veda_54)

JawaPos.com – Veda Ega Pratama tampil mengesankan dalam balapan Moto3 Grand Prix Indonesia 2026 di Sirkuit Pertamina Mandalika dengan menunjukkan daya saing di hadapan publik sendiri.

Dilansir dari laman Crash pada Senin (12/10), Pembalap Honda Team Asia tersebut sempat merangsek ke posisi kedua setelah memulai balapan dan bersaing ketat dengan sejumlah pembalap terdepan.

Meski akhirnya harus kehilangan beberapa posisi, Veda mampu bangkit dan menyelesaikan perlombaan di posisi keenam sekaligus menjadi pembalap Honda dengan hasil terbaik pada seri kandangnya.

Persaingan sengit membuat Veda harus berjuang mempertahankan posisinya di tengah tekanan para pembalap lain sepanjang balapan.

Sementara itu, Maximo Quiles berhasil meraih kemenangan setelah memimpin sejak lap ketiga, diikuti David Almansa di posisi kedua dan Brian Uriarte yang melengkapi podium.

Hasil tersebut menunjukkan ketatnya persaingan di Mandalika, sedangkan Veda tetap mampu mengamankan poin penting berkat finis keenam setelah sempat berada di barisan depan.

Tambahan poin dari seri Indonesia membuat Veda mengoleksi 115 poin dan menempati posisi ketujuh dalam klasemen sementara Moto3 2026.

Pencapaian tersebut menjadi modal penting bagi pembalap muda Indonesia itu untuk melanjutkan persaingan pada seri-seri berikutnya, sekaligus menunjukkan kemampuannya bersaing dengan para pembalap internasional.

Penampilan Veda yang sempat menembus posisi kedua sebelum finis keenam juga menjadi salah satu sorotan bagi pendukung tuan rumah dalam balapan di Sirkuit Pertamina Mandalika.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Finis Posisi Enam di Moto3, Veda Ega Pratama: Terima Kasih Mandalika!  - Image
Moto GP

Finis Posisi Enam di Moto3, Veda Ega Pratama: Terima Kasih Mandalika! 

Senin, 12 Oktober 2026 | 04.47 WIB

Hasil Moto3 Indonesia 2026: Maximo Quiles Juara, Veda Ega Pratama Finis Keenam - Image
Sports

Hasil Moto3 Indonesia 2026: Maximo Quiles Juara, Veda Ega Pratama Finis Keenam

Minggu, 11 Oktober 2026 | 19.01 WIB

Marc Márquez Soroti Potensi Veda Ega Pratama dan Berharap Pembalap Indonesia Dapat Tembus MotoGP - Image
Moto GP

Marc Márquez Soroti Potensi Veda Ega Pratama dan Berharap Pembalap Indonesia Dapat Tembus MotoGP

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04.04 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship - Image
1

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

2

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

3

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

4

Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak

7

Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou

8

Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo

9

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

10

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore