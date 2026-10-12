Veda Ega Pratama Tuai Sorotan Pada Moto3 Mandalika, Sempat Menempati Posisi 2 Sebelum Finis Posisi 6

Veda Ega Pratama (Instagram @veda_54)
JawaPos.com – Veda Ega Pratama tampil mengesankan dalam balapan Moto3 Grand Prix Indonesia 2026 di Sirkuit Pertamina Mandalika dengan menunjukkan daya saing di hadapan publik sendiri.
Dilansir dari laman Crash pada Senin (12/10), Pembalap Honda Team Asia tersebut sempat merangsek ke posisi kedua setelah memulai balapan dan bersaing ketat dengan sejumlah pembalap terdepan.
Meski akhirnya harus kehilangan beberapa posisi, Veda mampu bangkit dan menyelesaikan perlombaan di posisi keenam sekaligus menjadi pembalap Honda dengan hasil terbaik pada seri kandangnya.
Persaingan sengit membuat Veda harus berjuang mempertahankan posisinya di tengah tekanan para pembalap lain sepanjang balapan.
Sementara itu, Maximo Quiles berhasil meraih kemenangan setelah memimpin sejak lap ketiga, diikuti David Almansa di posisi kedua dan Brian Uriarte yang melengkapi podium.
Hasil tersebut menunjukkan ketatnya persaingan di Mandalika, sedangkan Veda tetap mampu mengamankan poin penting berkat finis keenam setelah sempat berada di barisan depan.
Tambahan poin dari seri Indonesia membuat Veda mengoleksi 115 poin dan menempati posisi ketujuh dalam klasemen sementara Moto3 2026.
Pencapaian tersebut menjadi modal penting bagi pembalap muda Indonesia itu untuk melanjutkan persaingan pada seri-seri berikutnya, sekaligus menunjukkan kemampuannya bersaing dengan para pembalap internasional.
Penampilan Veda yang sempat menembus posisi kedua sebelum finis keenam juga menjadi salah satu sorotan bagi pendukung tuan rumah dalam balapan di Sirkuit Pertamina Mandalika.
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