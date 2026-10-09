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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 03.01 WIB

Jorge Martin Waspadai Marc Marquez Meski Aprilia Dominasi 3 Posisi Teratas Practice MotoGP Mandalika

Jorge Martin (Crash) - Image

Jorge Martin (Crash)

JawaPos.com – Jorge Martin memperkirakan Marc Marquez akan tetap menjadi ancaman utama dalam perebutan kemenangan MotoGP Grand Prix Indonesia di Mandalika, meskipun Aprilia mendominasi tiga posisi teratas pada sesi latihan.

Dilansir dari laman Crash pada Jum'at (9/10), Pembalap asal Spanyol tersebut menempati posisi ketiga, di belakang Raul Fernandez dari Trackhouse dan rekan setimnya, Marco Bezzecchi, dengan selisih hampir setengah detik dari Fernandez.

Meski berada di atas Marquez dalam catatan waktu, Martin menilai persaingan dengan pembalap Ducati itu masih sangat ketat, baik dalam simulasi kecepatan balapan maupun saat melakukan serangan waktu.

Martin mengaku mengalami kesulitan mengendalikan bagian depan motornya sepanjang sesi latihan sore sehingga kehilangan kepercayaan diri dan melakukan sejumlah kesalahan.

Martin sempat berada di posisi ketujuh dalam fase simulasi kecepatan balapan sebelum memperbaiki catatan waktunya dengan menggunakan ban lunak baru dan mengurangi bahan bakar.

Martin menilai dirinya masih belum mencapai performa yang diharapkan dan mengakui bahwa Fernandez berada selangkah lebih maju, tetapi ia optimistis dapat bersaing memperebutkan kemenangan jika mampu mengatasi masalah pada motornya.

Martin juga menegaskan bahwa Marquez tidak boleh diabaikan meskipun Aprilia menunjukkan performa kuat di Mandalika.

Menurut Martin selisih kemampuan antara dirinya dan Marquez masih sangat tipis, sehingga pembalap Ducati tersebut berpeluang besar kembali bersaing di barisan depan.

Persaingan tersebut menjadi semakin penting bagi Martin karena keunggulannya atas Marquez dalam klasemen kejuaraan hanya tersisa dua poin setelah seri Motegi, sehingga ia perlu menjaga konsistensi untuk mempertahankan posisinya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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