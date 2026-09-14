Marc Marquez Raih Kemenangan Sprint di Misano Usai Duel Menegangkan dengan Marco Bezzecchi

JawaPos.com – Marc Marquez meraih kemenangan dalam Sprint MotoGP San Marino di Misano setelah melalui balapan yang berlangsung menegangkan.

Dilansir dari laman Crash pada Sabtu (13/9), Pembalap Ducati tersebut menggunakan ban belakang medium dan berhasil mengalahkan Marco Bezzecchi dari Aprilia yang memberikan tekanan hingga akhir balapan.

Marquez langsung mengambil alih posisi terdepan sejak lap pertama dan mempertahankan keunggulannya hingga menyelesaikan 13 lap sebagai pemenang.

Marquez sempat memperlebar jarak hingga lebih dari satu detik sebelum Bezzecchi memangkas ketertinggalan menjadi 0,7 detik pada lap kesembilan.

Namun, Marquez mampu merespons tekanan tersebut dan kembali menciptakan jarak 1,068 detik dari Bezzecchi hingga garis finis.

Kemenangan itu menjadi kemenangan sprint keenam Marquez musim ini sekaligus kemenangan sprint ke-21 sepanjang kariernya.

Bezzecchi finis di posisi kedua dan mencatatkan hasil sprint terbaiknya musim ini, sedangkan Jorge Martin menempati posisi ketiga setelah menyalip Fabio Di Giannantonio pada lap ketujuh.