Nicolo Bulega Tinggalkan WorldSBK dan Resmi Bergabung dengan VR46 di MotoGP

Nicolo Bulega (Crash)
JawaPos.com – Pembalap WorldSBK, Nicolo Bulega, resmi dipastikan bergabung dengan VR46 untuk tampil di MotoGP musim 2027.
Dilansir dari laman Crash pada Kamis (10/9), Pembalap asal Italia berusia 26 tahun itu menjadi pembalap terakhir yang melengkapi susunan Ducati untuk menghadapi era baru mesin 850cc dan ban Pirelli.
Bulega akan kembali ke tim Valentino Rossi yang menjadi tempatnya memulai karier kejuaraan dunia sebagai pembalap Moto3 pada 2016.
Bulega sebelumnya menjalani debut MotoGP pada seri terakhir musim lalu sebagai pengganti Marc Marquez yang mengalami cedera.
Bulega juga terlibat dalam pengembangan prototipe MotoGP 850cc dengan ban Pirelli di samping kiprahnya bersama Ducati di WorldSBK.
Performa Bulega di WorldSBK semakin menguat setelah memenangkan gelar World Supersport 2023 dan kemudian mencatat hasil impresif sejak naik ke kelas utama pada 2024.
Kepindahan Bulega ke VR46 membuat Franco Morbidelli bertukar tempat dengan pembalap Italia tersebut untuk bergabung bersama Aruba.it Ducati di WorldSBK pada 2027.
Bulega juga akan menjadi satu-satunya pembalap Italia dalam susunan Ducati MotoGP musim depan, bersama sejumlah pembalap asal Spanyol.
Kehadiran Bulega di MotoGP 2027 sekaligus membuka peluang Bulega bersaing memperebutkan penghargaan Rookie of the Year dalam era baru 850cc dan Pirelli.
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