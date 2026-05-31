Kualifikasi MotoGP Mugello 2026 Dikuasai Aprilia Setelah Sapu Bersih Starting Grid Baris Pertama

Jorge Martin (Instagram @motogp)
JawaPos.com – Aprilia tampil dominan dalam sesi kualifikasi MotoGP Italia 2026 di Sirkuit Mugello setelah berhasil menguasai seluruh posisi baris pertama starting grid.
Dilansir dari laman Crash pada Sabtu (30/5), Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat dengan merebut pole position lewat catatan waktu impresif satu menit 43 detik. Hasil tersebut sekaligus menegaskan keunggulan Aprilia di hadapan publik Italia.
Bezzecchi sukses mengungguli rekan sesama pembalap Aprilia, Raul Fernandez, yang tampil mengejutkan setelah harus berjuang dari Kualifikasi 1. Pembalap Trackhouse itu mengamankan posisi kedua dengan selisih 0,224 detik dari Bezzecchi.
Sementara itu, Jorge Martin melengkapi dominasi Aprilia di baris terdepan setelah menempati posisi ketiga.
Dominasi Aprilia membuat para pembalap Ducati harus puas memulai balapan dari baris kedua. Juara bertahan Ducati, Marc Marquez, sempat melesat dari posisi kesembilan ke posisi keempat pada menit-menit akhir kualifikasi.
Fermin Aldeguer dan Francesco Bagnaia juga akan menemani Marquez di baris kedua starting grid.
Sebelumnya, Fabio di Giannantonio sempat tampil menjanjikan setelah menjadi pembalap tercepat dalam seluruh sesi latihan. Namun, pembalap VR46 Ducati itu gagal mempertahankan performanya saat kualifikasi dan hanya mampu finis di posisi ketujuh.
Situasi tersebut membuat Ducati gagal menandingi dominasi Aprilia di sesi penentuan posisi start.
MotoGP Sprint Mugello yang berlangsung sepanjang 11 putaran dijadwalkan digelar pada sore hari waktu setempat. Balapan diperkirakan berlangsung sengit mengingat Aprilia menguasai seluruh posisi terdepan dan Ducati tetap memiliki kekuatan besar di baris kedua.
Persaingan antara Bezzecchi dan para pembalap Ducati diprediksi menjadi sorotan utama di Sirkuit Mugello.
Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum
Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT
KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar
7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya
Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo
Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan