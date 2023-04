Citra Tafakur Agus TBR

Pada Senin malam yang lumayan menggigil, 27 Maret lalu, saya bertandang ke rumah-studio Agus TBR (Triyanto Basuki Rahmat) di sebuah sudut Tamantirto, Kasihan, Bantul, Jogjakarta.

SAYA tak berniat dan berjanji sebelumnya. Tapi, pertemuan yang rampung lebih cepat dari yang direncanakan dengan komponis Michael Asmara dan Panji ”Makan Daun Studio” di sebuah warung kopi tak jauh dari sana memberi saya kesempatan tak terduga ke rumah-studio perupa kelahiran Pacitan, Jawa Timur, 3 Agustus 1979, itu.

Kebetulan Agus sedang di tempat. Improvisasi itu pun menjelma diskusi seni rupa dengan dua gelas kopi, stoples keripik, dan beberapa batang rokok.

Belum sampai setengah gelas kopi terminum, Agus mengizinkan saya mengintip dua belas lukisan cat minyak mutakhir untuk pameran tunggalnya bertajuk Paradoxes di Srisasanti Gallery, Jalan Tirtodipuran No 50, Jogjakarta, 10 April–14 Mei 2023.

Setelah itu, seraya pelan-pelan menghabiskan sisa setengah lebih sedikit kopi di gelas, Agus bercerita tentang proses kreatifnya menciptakan kedua belas lukisan di kanvas berukuran rata-rata 1 x 2 meter itu dalam satu setengah tahun belakangan.

”Tidak ada masalah, lancar, dan produktif atas kepentingan bersama saya, galeri, dan penulis,” kata Agus mengikhtisarkan ceritanya.

Tapi, sebelum tiba di ikhtisar tersebut, Agus telah bercerita secara cukup saksama pilar artistik (bentuk, teknik, ide) kedua belas lukisan itu yang menyemangati saya sepulang ke rumah untuk membaca kembali dua buku Jacques Ranciere, The Future of the Image (2007) dan The Emancipated Spectator (2009).

Saya tidak tahu apakah Agus membaca kedua buku filsuf Prancis tersebut. Yang pasti, untuk diketahui segera, dari The Emancipated Spectator saya mengambil istilah citra tafakur (the pensive image) sebagai judul tulisan ini. Selain itu, saya menganggap citra tafakur sebagai istilah yang pas untuk menandai citra-citra, antara lain manusia, kuda, manusia-kuda, rusa, piano, dan mobil, dalam kedua belas lukisan alumnus Institut Seni Indonesia Jogjakarta itu.

Apalagi, penjelasan Agus tentang citra, terutama citra kuda yang mendominasi di hampir semua lukisannya, sebagai operasi artistik yang mengacu kepada yang-Lain, yang bukan merupakan duplikat objek atau kenyataan belaka, yang membuka lanskap kemungkinan dan cakrawala pengetahuan ”baru” dan ”berbeda”, jika makna dan efeknya tidak diketahui dan dirasakan terlebih dahulu, terdengar selaras dengan keterangan Ranciere tentang citra dan citra tafakur dalam The Future of the Image (halaman 2 dan 6) dan The Emancipated Spectator (halaman 103 dan 107).

Untuk yang tidak diketahui dan dirasakan terlebih dahulu itulah Agus berlaku sutradara dengan lukisan sebagai panggung pertunjukan atau permainan citra yang berharap direnungkan, alih-alih dipahami dan dipikirkan.

Dengan begitu, setiap manusia, binatang, dan benda di panggung itu pun dapat bertukar tangkap dengan lepas sebagai citra tafakur yang memungkinkan penatapnya merasakan dan memaknai secara manasuka dalam, pinjam kalimat Ranciere dari The Emancipated Spectator (halaman 107), ”kondisi yang tidak bisa ditentukan antara yang aktif dan yang pasif” atau ”yang pakar dan yang bodor” atau yang antusias dan yang acuh tak acuh atau yang saksama dan yang sambil lalu.

