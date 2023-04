Kochi Biennale dan Visi India Menuju Dunia

Ketika menjadi kurator Biennale Jogja 2011: Indonesia bersama India, kami berhasil mengundang Riyas Komu, seorang seniman terkemuka India, untuk datang dan mempresentasikan karyanya dalam perhelatan tersebut.

PADA suatu kesempatan, Riyas mengatakan pada saya bahwa ia bersama beberapa orang seniman sedang mempersiapkan Biennale internasional yang akan diselenggarakan di Kochi, Kerala, India Selatan. Menurut Riyas, spirit Kochi hampir sama seperti Biennale Jogja yang berupaya untuk menggarisbawahi spirit solidaritas para seniman dan menghadirkan kekuatan seni kontemporer dunia yang menjadi penggerak perubahan sosial.

Pada 2012, hanya setahun setelah kami bertemu, kerja Riyas dan kawan-kawan terwujud. Kochi Biennale edisi pertama dibuka dengan sambutan yang sangat hangat dari masyarakat seni internasional. Mereka berhasil membawa seniman-seniman papan atas dunia untuk menjadi bagian dari pergelaran itu, dan menyatakan diri sebagai Biennale dari seniman, untuk seniman dan masyarakat. Dan memang, tak hanya seluruh inisiator dan pendirinya adalah seniman. Biennale ini juga selalu menggandeng kurator yang juga seniman, dan hampir semua berasal dari India. Kochi Biennale menjadi salah satu Biennale yang dinantikan kehadirannya oleh banyak orang, menjadi bagian dari sirkuit Biennale internasional meskipun usianya masih belia.

Baru pada 2023 ini saya berhasil mampir ke Kochi, tepat pada edisi satu dasawarsa mereka. Sebelum tiba di sana, saya mengikuti sedikit keributan yang berlangsung di sana. Pembukaan pameran secara tiba-tiba ditunda dua minggu, padahal sudah banyak tamu internasional hadir di sana, dan para seniman partisipan pun tidak bisa menunggu dua minggu untuk melihat karyanya dinikmati publik. Para seniman menyalahkan pihak penyelenggara yang dianggap kurang sigap, kurang transparan, dan membebani seniman.

Akan tetapi, ketika saya sendiri hadir di sana, rasanya konflik-konflik itu tidak berarti dibandingkan dengan pengalaman menelusuri kota dengan sejarah dan narasinya yang unik, dan bagaimana sebuah Biennale dengan visi yang kuat dibangun untuk menjadi jembatan antara warga dan komunitas seni internasional. Karena Kochi sendiri adalah kota yang kecil, menjadi pusat pariwisata India Selatan, warganya mendukung inisiatif-inisiatif semacam Biennale ini. Hampir semua pengemudi tuktuk yang kami tumpangi mengenal dengan baik semua venue yang digunakan untuk Biennale. Demikian juga para pemilik restoran, penjaga toko cenderamata, atau pegawai hotel yang sedemikian ramai di kota itu. Saya cukup kagum dengan usaha mereka untuk sungguh-sungguh menempatkan Kochi Biennale sebagai peristiwa utama kota.

Pada edisi kelima tahun 2023 ini, Kochi Biennale menunjuk kurator seorang seniman diaspora India yang tinggal di Singapura, Shubigi Rao. Shubigi juga merupakan seorang penulis yang cukup mapan sehingga sebagian besar karya pamerannya melibatkan gagasan tentang publikasi dan teks. Judul Biennale kali ini adalah In Our Veins Flow Ink and Fire.

Di ruang pamer utama, Aspinwall House, yang berhadapan langsung dengan lautan, ratusan seniman dari India maupun mancanegara menghadirkan karyanya. Sebagaimana kecenderungan banyak Biennale di Global Selatan, banyak sekali karya seniman yang bernuansa politik, terutama membicarakan isu-isu global terkini yang banyak berkait dengan dekolonisasi, aktivisme warga, penulisan ulang sejarah, dan sebagainya. Sebagian dari para seniman bekerja secara spesifik dengan konteks dan sejarah Kochi itu sendiri sehingga melahirkan kesinambungan narasi yang mudah untuk berkait dengan masyarakat Kochi. Karya seniman kawakan Amerika Joan Jonas, Moving Off the Land II, misalnya, memberikan konteks kehidupan laut Oseania, yang terhubung melalui mitologi dan puisi. Ia menunjukkan keragaman penghuni laut, beragam jenis ikan dan keterhubungan ekosistem laut, melalui serangkaian gambar dan video. Menariknya, karya ini ditempatkan di lantai dua bangunan tua tersebut. Karena itu, ketika membuka jendela, kita bisa menatap laut dan membangun jembatan narasi antara ikan-ikan Oseania dan hamparan laut lepas.

Seniman Indonesia diaspora yang tinggal di Kaledonia Baru, Nathalie Muhammad, dengan penjelajahannya terhadap sejarah dirinya sebagai orang Jawa, mencoba menelusuri bagaimana gagasan solidaritas global selatan melalui Gerakan Non-Blok juga membuka kompleksitas relasi antara sejarah perbudakan, kolonialisme, perdagangan global, dan sebagainya. Ia menghadirkan arsip sejarah keluarga, bendera-bendera yang dibuat dengan teknik batik, dan instalasi yang dikerjakan dengan bahan-bahan lokal.

Narasi feminisme juga terasa sangat kuat dalam penyelenggaraan KB kali ini yang juga menunjukkan subjektivitas posisi kuratornya. Priya Sen, pembuat film India yang juga menaruh perhatian pada persoalan gender dan feminisme, menampilkan karya yang berbasis pada dokumentasinya atas pergerakan perempuan yang hangat di India pada 2019–2020.

Hampir senada, seniman Afrika Selatan Gabriella Galoth membawa emosi penonton teraduk-aduk ketika ia menyajikan teks berisi nama-nama korban kekerasan seksual di Afrika Selatan, yang jumlahnya ribuan per tahun, sembari memutarkan video seni yang menampilkan paduan suara yang menyerukan pentingnya perlindungan hukum untuk para perempuan menghadapi kekerasan seksual.

Seniman Indonesia Melati Suryodarmo menampilkan karyanya di kompleks Pepper House dengan video performance Mujarad (2022) yang merupakan refleksi tentang bagaimana tubuh menjadi situs konstelasi atas berbagai indra, emosi dan ingatan. Melati bergerak bebas merespons ruang dan pandangan yang menuju laut lepas, memberi audiens ruang untuk merefleksi bagaimana tubuh mereka berada dalam ruang dan waktu yang spesifik.