15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa

JawaPos.com – Yogyakarta selalu berhasil memanjakan siapa pun yang datang, bukan hanya lewat wisata budayanya tetapi juga kekayaan kulinernya.

Memulai pagi di kota ini terasa lebih sempurna dengan pilihan sarapan tradisional yang sudah legendaris dan tersebar di berbagai sudut kota.

Dari gudeg hingga soto, dari bubur hingga jajanan pasar, Jogja menawarkan ragam sarapan yang cocok untuk semua selera.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka Pada Kamis (16/4), berikut 15 rekomendasi tempat kuliner sarapan pagi enak di Jogja.

1. Gudeg Yu Djum

Gudeg Yu Djum adalah warung gudeg tertua di Yogyakarta yang telah berdiri sejak tahun 1942 dengan cita rasa manis dan gurih yang khas.

Harga per porsinya sangat terjangkau mulai Rp9.000 untuk gudeg polos, Rp13.000 dengan tambahan telur, dan Rp20.000 dengan ayam suwir, tersedia di sekitar sembilan outlet.

Pusat warung berlokasi di Karangasem, Mbarek CT III/22, Jalan Kaliurang KM 4,5, buka dari pukul 05.00 WIB, sementara outlet lainnya buka mulai pukul 07.00 WIB.

2. Gudeg Mbah Lindu