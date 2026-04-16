Sabik Aji Taufan
16 April 2026, 13.20 WIB

Hanura Lantik Yoseph M Paskalis Jadi Ketua DPD Papua Selatan, Langsung Gerak Cepat Bersiap Hadapi Pemilu 2029

Yoseph M Paskalis terpilih sebagai Ketua DPD Hanura Papua Selatan periode 2026-2030. (Hanura) - Image

Yoseph M Paskalis terpilih sebagai Ketua DPD Hanura Papua Selatan periode 2026-2030. (Hanura)

JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Papua Selatan periode 2026-2030. Pelantikan dilakukan di GOR Merauke, Papua Selatan, Rabu (15/4) malam.

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Hanura, Akhmad Muqowam memimpin proses pelantikan ini. Acara turut dihadiri oleh  ribuan kader dan pengurus Hanura Papua Selatan. 

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Hanura, Zulhendri Chaniago mengatakan, Yoseph M Paskalis terpilih sebagai Ketua DPD Hanura Papua Selatan periode 2026-2030. Keputusan ini ditetapkan dalam Musyawarah Daerah (Musda). Yoseph terpilih secara aklamasi.

"Menetapkan dan memutuskan Ketua DPD Hanura Provinsi Papua Selatan, Yoseph M Paskalis; Sekretaris Mohammad, Exan Daud; Bendahara, Duddy Sutisrayudhi," ucap Zulhendri membacakan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD Hanura Papua Selatan.

Akhmad Muqowam lalu memimpin pembacaan ikrar pelantikan, dan menyerahkan pataka kepada Ketua DPD Hanura Papua Selatan terpilih.

Usai terpilih, Yoseph menyatakan akan bekerja maksimal untuk partai selama masa periodenya. Dia akan berusaha sebaik mungkin untuk membawa kemajuan daerah sesuai tagline partai, 'Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera'.

"Saya bukan lahir dari keluarga hebat. Tapi, saya siap memberi yang terbaik untuk Hanura dan daerah. Mari bangun bersama, banyak beda pendapat, tapi mari sama-sama bertanggungjawab," ujar Yoseph..

Yoseph meyakini, soliditas dan loyalitas seluruh kader akan menjadikan Hanura sebagai partai besar di Papua Selatan. Dia meminta seluruh kader menjadikan Hanura sebagai "Rumah Besar" bagi seluruh elemen masyarakat di Papua Selatan.

"Papua Selatan adalah rumah semua komunitas. Kita akan menjadikan Partai Hanura sebagai tuan rumah di Papua Selatan," imbuhnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Artikel Terkait
Satgas Operasi Damai Cartenz Olah TKP Penembakan Pesawat di Bandara Koroway Batu Papua Selatan - Image
Nasional

Satgas Operasi Damai Cartenz Olah TKP Penembakan Pesawat di Bandara Koroway Batu Papua Selatan

14 Februari 2026, 00.32 WIB

Pesawat PK-SNR Milik Smart Air Aviation Ditembaki di Papua, Dua Pilot Tewas - Image
Nasional

Pesawat PK-SNR Milik Smart Air Aviation Ditembaki di Papua, Dua Pilot Tewas

11 Februari 2026, 21.28 WIB

Menyiapkan Infrastruktur untuk Menjadikan Merauke sebagai Salah Satu Lumbung Pangan Baru di Indonesia Timur - Image
Infrastruktur

Menyiapkan Infrastruktur untuk Menjadikan Merauke sebagai Salah Satu Lumbung Pangan Baru di Indonesia Timur

04 November 2025, 16.11 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

5

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

6

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

7

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

8

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

9

12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap

10

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

