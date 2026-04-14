Kemenangan Perdana Kurniawan Dwi Yulianto, Simak 3 Fakta Menarik Timnas Indonesia U-17 Tumbangkan Timor Leste U-17

JawaPos com–Timnas Indonesia U-17 mengalahkan Timor Leste U-17 di laga perdana Grup A Piala AFF U-17 2026. Laga yang berakhir dengan skor 4-0 tersebut dimainkan di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Senin (13/4).

Di babak pertama, Timnas Indonesia U-17 langsung bermain menyerang yang membuat mereka unggul terlebih dahulu lewat gol dari Putu Ekayana. Pada menit ke-18, sang kapten kembali mencetak gol keduanya.

Ridho berhasil membawa Timnas Indonesia U-17 menambah keunggulannya setelah mencetak gol di menit ke-38. Menjelang akhir babak pertama, Dava Yunna menutup pesta gol Garuda Muda.

Ada tiga fakta menarik dari kemenangan yang diraih oleh Timnas Indonesia U-17. Apa saja fakta-fakta menarik tersebut? Baca terus artikel ini.

1. Kemenangan perdana Kurniawan Dwi Yulianto Timnas Indonesia U-17 sudah menjalani dua pertandingan uji coba sebagai persiapan menuju Piala AFF U-17. Melansir Transfermarkt, dalam dua laga melawan Korea Selatan U-17 dan India U-17, Timnas Indonesia mengalami kekalahan.

Setelah mengalami dua kekalahan tersebut, Timnas Indonesia U-17 mampu meraih hasil kemenangan melawan Timor Leste di laga perdana Piala AFF U-17. Hal tersebut juga menjadi kemenangan perdana Kurniawan Dwi Yulianto sejak ditunjuk menggantikan Nova Arianto sebagai pelatih Timnas Indonesia U-17.

2. Brace dan gol perdana Putu Ekayana Putu Ekayana justru mampu memperlihatkan ketajamannya meski bermain sebagai bek dengan dua gol yang diciptakannya. Gol tersebut merupakan brace perdana dan gol pertamanya sebagai pemain Timnas Indonesia U-17.

Sementara Dava Yunna dan Ridho juga berhasil mencetak gol perdananya bersama Timnas Indonesia U-17 di kompetisi resmi.