Perang Urat Syaraf Bojan Hodak! Rivalitas Persib Bandung dan Persija Jakarta Menuju Gelar Juara Makin Panas

Bojan Hodak saat memimpin Persib Bandung kini semakin dekat memperpanjang masa baktinya.
JawaPos.com — Persaingan menuju gelar juara Super League 2025/2026 makin memanas. Rivalitas antara Persib Bandung dan Persija Jakarta kini bukan sekadar soal gengsi, tetapi sudah menjelma menjadi perang urat saraf yang menentukan nasib di akhir musim.
Situasi terbaru membuat tekanan justru beralih ke kubu ibu kota.
Persija Jakarta harus menelan kekalahan pahit dari Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ke-26, hasil yang membuat langkah mereka dalam perburuan gelar semakin berat.
Di saat yang sama, Persib Bandung justru tampil solid dan konsisten. Maung Bandung sukses mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Semen Padang FC, mempertegas posisi mereka di puncak klasemen sementara.
Tak hanya itu, tekanan juga datang dari tim lain yang diam-diam mengancam.
Borneo FC Samarinda yang kini berada di posisi kedua juga meraih kemenangan penting atas Madura United FC, membuat jarak dengan Persib Bandung tetap terjaga dalam batas yang rawan.
Pelatih Bojan Hodak pun memilih meredam euforia. Ia menegaskan keunggulan poin bukan jaminan, apalagi kompetisi masih menyisakan delapan pertandingan yang bisa mengubah segalanya dalam waktu singkat.
“Masih banyak pertandingan, bagus mungkin kami punya keunggulan lebih dari Persija, tapi belum ada yang terjadi. Selisih kami dengan Borneo FC masih empat poin, jadi kami hanya perlu fokus pada pertandingan selanjutnya,” kata Hodak.
Pernyataan itu menunjukkan betapa ketatnya persaingan di papan atas musim ini. Setiap laga menjadi krusial, dan satu kesalahan kecil bisa berdampak besar pada posisi klasemen akhir.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven