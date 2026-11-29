JawaPos.com-Banyak orang berlindung di balik lelucon untuk menyembunyikan perilaku buruk dan merendahkan.

Kata-kata dan humor adalah senjata untuk menjatuhkan harga diri orang lain. Perilaku ini seringkali muncul dalam bentuk sindiran, komentar buzzer, perkataan yang meremehkan, sampai kalimat pasif-agresif yang membuat seseorang meragukan kemampuannya.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (29/11) ada beberapa kalimat tertentu yang kerap digunakan untuk merendahkan anda lewat sindiran dengan kedok bercanda.

“Itu hanya bercanda”

Mereka mungkin melontarkan candaan yang tidak pantas, kemudian berdalih bahwa perkataan yang mereka lontarkan tidak akan membuat orang lain tersinggung.

Cara ini sebenarnya bertujuan membuat anda terlihat sebagai pihak yang terlalu sensitif atau tidak masuk akal, bukan merekalah yang harus merasa bersalah.

“Saya tidak menyangka anda tidak tahu jokesnya”

Komentar merendahkan ini bertujuan membuat anda meragukan kecerdasan atau pengalaman diri sendiri.

Orang yang merasa tidak aman dengan dirinya sering ingin membuat orang lain yang percaya diri kehilangan keyakinan.

“Kamu tidak paham apa yang sedang dibicarakan”

Kalimat seperti ini bertujuan menyerang kecerdasan anda. Mereka tidak akan membahas argumen yang sebenarnya, namun taktik ini justru digunakan untuk mengalihkan perhatian dari inti permasalahan.

Jika mereka memiliki fakta yang kuat, seharusnya mereka mampu membantah argumen anda menggunakan bukti dan informasi yang relevan.

“Kamu terlalu sensitif”

Taktik ini sering digunakan oleh orang yang melontarkan komentar rasis, kemudian mengecilkan reaksi orang lain dengan mengatakan bahwa mereka terlalu sensitif.

Mereka mungkin tidak langsung mengakui kesalahannya. Sebaliknya, mereka justru bisa menyalahkan reaksi anda dan kembali mengatakan bahwa anda terlalu sensitif.

“Saya terkejut anda tidak tahu lelucon itu”

Seseorang yang sudah menjadi ahli dalam bidang tertentu tetap memiliki pengetahuan yang terbatas.

Kalimat ini merupakan upaya untuk mempermalukan, merendahkan, dan membuat seseorang merasa kecil.

Orang yang mengucapkannya mungkin ingin terlihat lebih unggul dengan mengorbankan kepercayaan diri orang lain. Padahal, memiliki kekurangan pengetahuan mengenai suatu hal merupakan sesuatu yang wajar.

“Kamu membuat sesuatu jadi rumit”

Orang yang menggunakan kalimat ini terkadang berusaha terlihat lebih memahami suatu persoalan daripada kenyataannya.

Seseorang yang sebenarnya tidak memahami persoalan, tetapi enggan mengakui kesalahannya, mungkin menggunakan kalimat tersebut untuk membuat anda terlihat tidak kompeten.

Biarkan informasi yang relevan mampu membantu anda menjelaskan persoalan tersebut.

“Tidak ada yang mempermasalahkan hal itu”

Pernyataan tersebut merupakan taktik untuk membuat anda meragukan penilaian dan perasaan pada diri sendiri.

Orang yang mengucapkannya berusaha menggunakan tekanan sosial untuk menghabiskan pendapat anda dengan membandingkannya terhadap pendapat mayoritas.

Padahal, kesepakatan orang banyak tidak selalu berarti bahwa pendapat tersebut menjadi benar.

“Kamu akan paham saat sudah punya banyak pengalaman”

Orang dengan kepercayaan diri rendah terkadang melontarkan sindiran halus seperti ini untuk membuat orang lain meragukan kecerdasannya.

Mereka mungkin juga berusaha menempatkan diri sebagai sosok yang lebih unggul secara intelektual agar terlihat lebih kompeten dibandingkan orang lain.