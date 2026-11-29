JawaPos.com - Penggunaan bahasa Inggris dalam percakapan digital semakin beragam. Selain menggunakan kalimat formal, banyak anak muda menyisipkan istilah slang atau bahasa gaul agar obrolan melalui pesan singkat terasa lebih santai dan akrab.

Slang merupakan ungkapan informal yang sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Istilah ini dapat berupa singkatan, frasa, maupun ungkapan spontan yang memiliki makna berbeda dari terjemahan harfiahnya.

Bagi yang ingin membuat percakapan berbahasa Inggris terdengar lebih natural, berikut 20 istilah slang yang bisa digunakan dalam chat sehari-hari.

1. Whatever : Terserah deh

2. I Can't even : Aku sampai nggak bisa berkata-kata

3. I'm crying : Aku ngakak banget

4. Heck yeah! : Tentu saja! atau jelas banget!

5. Good for you : Bagus deh buat kamu

6. Spill it :Ceritain dong

7. Spill the tea : Ceritain gosipnya atau bongkar ceritanya

8. Keep me posted : Kabari aku terus, ya

9. Not gonna lie : Jujur aja

10. Give me a break : Ah, sudahlah! atau yang benar saja!

11. Cut it out : Hentikan itu

12. Knock it off : Berhenti melakukan itu

13. I'm freaking out : Aku panik banget

14. That's awkward : Itu canggung banget

15. I'm over it : Aku sudah nggak mau memikirkannya lagi

16. Not my thing : Bukan seleraku

17. I'm up for it : Aku mau atau aku tertarik untuk ikut

18. What the heck? : Apaan sih? atau apa-apaan ini?

19. You do you : Jadilah dirimu sendiri atau lakukan apa yang menurutmu terbaik

20. I'm not buying it : Aku nggak percaya dengan itu

Penggunaan istilah-istilah di atas dapat membuat percakapan terasa lebih ekspresif dan tidak terlalu formal. Namun, beberapa slang memiliki makna yang bergantung pada konteks dan nada bicara.

Memahami arti dan konteks penggunaan slang menjadi kunci agar komunikasi berbahasa Inggris terdengar lebih natural. Jadi, bukan sekadar mengikuti istilah yang sedang tren tetapi juga mengetahui kapan dan kepada siapa ungkapan tersebut tepat digunakan.