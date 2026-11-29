JawaPos.com - Toko buku tidak lagi hanya menjadi tempat untuk membeli dan membaca buku. Di Jakarta, Lintas Bookstore hadir dengan konsep ruang literasi yang memadukan arsitektur, seni, dan gaya hidup di Summarecon Mall Kelapa Gading (MKG), Jakarta Utara.

Hal yang menarik dari toko buku ini terletak pada desain interiornya yang dirancang oleh arsitek Sonny Sutanto. Ruangannya mengusung pendekatan artistik dengan tata letak rak buku bertingkat dan elemen arsitektur yang memberikan kesan berbeda dari toko buku pada umumnya.

Dengan luas area hampir 6.000 meter persegi, Lintas Bookstore menghadirkan koleksi lebih dari 180 ribu buku dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Koleksi tersebut juga mencakup berbagai kategori, mulai dari fiksi, nonfiksi, seni, desain, hingga buku anak.

Tidak hanya berfokus pada koleksi bacaan, toko buku ini juga menggabungkan sejumlah fungsi ruang dalam satu area. Pengunjung dapat menemukan area musik yang menyediakan piringan hitam, perlengkapan audio, alat tulis, hingga produk gaya hidup.

Konsep tersebut juga terlihat melalui kehadiran Borderless Cafe dan Lintas Forum. Kedua area ini menunjukkan bahwa ruang toko buku dirancang tidak hanya untuk aktivitas jual beli tetapi juga sebagai tempat berkumpul, berdiskusi, dan menyelenggarakan kegiatan komunitas.

Keberadaan area khusus anak turut memperlihatkan upaya yang menghadirkan ruang literasi bagi berbagai kelompok usia. Sementara itu, area forum dapat dimanfaatkan untuk kegiatan seperti diskusi, lokakarya, dan pameran.

Kehadiran Lintas Bookstore memperlihatkan perkembangan konsep toko buku di tengah perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengakses bacaan. Perpaduan antara koleksi buku, desain interior, dan ruang interaksi menjadi gambaran bahwa toko buku kini dapat berkembang menjadi ruang publik dengan beragam fungsi.