JawaPos.com - Kehilangan motivasi, sulit berkonsentrasi, hingga merasa lelah meskipun sudah beristirahat dapat menjadi pengalaman yang dialami seseorang ketika menghadapi kelelahan berkepanjangan atau burnout.

Kondisi ini tidak selalu dapat diatasi hanya dengan mengambil waktu libur. Pikiran yang masih dipenuhi pekerjaan, tekanan, dan berbagai tanggung jawab dapat membuat seseorang kesulitan menikmati waktu istirahatnya.

Salah satu metode yang mulai banyak dibicarakan untuk membantu pemulihan mental adalah Non-Sleep Deep Rest (NSDR). Istilah ini diperkenalkan oleh ahli saraf Andrew Huberman dari Stanford University untuk menggambarkan teknik relaksasi mendalam tanpa harus tertidur.

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NSDR memiliki kemiripan dengan praktik Yoga Nidra, yaitu latihan relaksasi terpandu yang melibatkan pengaturan napas, kesadaran terhadap bagian tubuh, dan pengalihan perhatian dari pikiran yang mengganggu.

Cara Melakukan NSDR Selama 10 - 20 Menit

NSDR dapat dilakukan dengan memanfaatkan waktu istirahat di sela aktivitas harian. Berikut langkah sederhana yang dapat dicoba:

1. Cari tempat yang tenang dan nyaman untuk beristirahat

2. Ambil posisi berbaring atau duduk dengan tubuh rileks

3. Tutup mata dan atur pernapasan secara perlahan

4. Dengarkan audio panduan NSDR atau body scan meditation

5. Arahkan perhatian secara bertahap pada bagian tubuh, mulai dari kepala hingga kaki

6. Biarkan pikiran beristirahat tanpa memaksakan diri untuk tertidur

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Selama latihan, seseorang dapat berada dalam kondisi rileks sambil tetap mempertahankan kesadaran. Jika tertidur, hal tersebut juga bukan masalah.

Durasi latihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. NSDR tidak harus dilakukan dalam waktu lama untuk menjadi bagian dari rutinitas istirahat.

Istirahat Bukan Sekadar Berhenti Bekerja

Pemulihan dari burnout tidak cukup hanya dengan mengalihkan perhatian melalui liburan atau aktivitas baru. Tubuh dan pikiran juga membutuhkan kesempatan untuk beristirahat dari tekanan yang terus-menerus.

NSDR dapat menjadi salah satu pilihan untuk membantu mengurangi ketegangan dan kelelahan mental. Meski demikian, NSDR bukan pengganti tidur yang cukup, penyelesaian sumber tekanan, maupun bantuan profesional ketika burnout sudah mengganggu kehidupan sehari-hari.