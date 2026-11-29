JawaPos.com - Membeli barang mewah bekas atau preloved atau thrifting menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan barang berkualitas dengan harga lebih terjangkau. Tak hanya soal menghemat pengeluaran, kebiasaan ini juga dinilai dapat memperpanjang usia pakai produk dan membantu mengurangi limbah fashion.

Pandi Ramedhan, 30, mengaku lebih tertarik membeli barang bekas karena bisa mendapatkan produk bermerek dengan harga miring. Namun, dia tidak selalu berburu pakaian. Barang yang lebih sering dicari justru jaket, sepatu, jam tangan, hingga produk elektronik.

"Alasannya karena harga murah, tapi bisa dapat barang yang branded atau berkualitas atau original. Meskipun bekas, bagi saya, untuk barang tertentu misalnya jam tangan, tentu mempunyai nilai berharga," ujarnya kepada JawaPos.com, Jumat (27/11).

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Untuk produk sepatu, Pandi memiliki pertimbangan tersendiri sebelum membeli. Ia biasanya memeriksa kondisi fisik barang, mulai dari bagian tapak, jahitan, hingga detail lainnya untuk memastikan masih layak digunakan.

Sementara itu, Rahmadita, 27, memiliki alasan berbeda saat berburu pakaian bekas. Perempuan yang kerap mengunjungi Pasar Senen tersebut justru mencari pakaian dengan model lama atau yang tidak terlalu mengikuti tren.

"Aku sih lebih pengin nyoba fesyen klasik gitu. Pengin aja nyoba-nyoba cocok atau nggak. Dan ternyata masih banyak yang cocok dipakai sekarang," tuturnya.

Baginya, mengenakan pakaian jadul menjadi cara untuk merasakan kembali gaya fesyen dari era berbeda sekaligus tampil dengan karakter yang tidak sama dengan kebanyakan orang.

Ia mengaku tidak terlalu mempersoalkan merek selama pakaian tersebut cocok ketika dikenakan.

Salah satu pengguna barang preloved, Febri Liyani, mengaku mulai tertarik membeli produk bekas pakai sejak 2019 ketika masih menjadi mahasiswa. Saat itu, dia ingin mencoba produk skincare yang harganya dinilai cukup mahal, tetapi belum memiliki penghasilan sendiri.

"Saya mulai tertarik membeli preloved ketika saya bermain twitter sekitar tahun 2019, saat itu saya ingin mencoba satu skincare yang menurut saya saat itu harganya masih tergolong mahal dan saat itu saya masih menjadi mahasiswa," kata Febri.

Dia memilih produk preloved karena harganya jauh lebih murah dibandingkan barang baru, sementara kondisi produk masih memiliki banyak isi. Febri juga beberapa kali membeli pakaian preloved yang kondisinya masih baru dengan harga lebih rendah dari harga aslinya.

Menurutnya, membeli barang preloved sangat membantu menghemat pengeluaran, terutama di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Berburu Barang Unik hingga Model Jadul

Tren membeli pakaian bekas tidak selalu berkaitan dengan mencari merek terkenal. Pandi melihat sebagian pembeli di Pasar Kebayoran Lama justru tertarik pada barang-barang yang memiliki keunikan tersendiri.

Menurutnya, barang antik dan model yang tidak biasa menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung pasar pakaian bekas. Karena itu, aktivitas berburu barang bekas juga memberikan kesempatan menemukan produk yang belum tentu tersedia di toko pakaian baru.

Berbeda dengan Pandi yang masih mempertimbangkan merek dan kualitas untuk barang tertentu, Rahmadita lebih mengutamakan kecocokan model. Pakaian yang tidak lagi menjadi tren justru menjadi incaran karena memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi gaya berpakaian yang berbeda.

Memperpanjang Usia Pakai, Mengurangi Limbah Fashion

Di luar pertimbangan harga dan gaya, penggunaan kembali pakaian bekas juga memiliki kaitan dengan upaya mengurangi limbah fesyen. Pakaian yang masih layak digunakan bisa memiliki masa pakai lebih panjang sehingga tidak langsung berakhir sebagai sampah tekstil.

Pandi menilai, kebiasaan membeli pakaian bekas dapat membantu mendukung konsep sustainable fashion. Sebab, konsumen turut memanfaatkan produk yang sudah tersedia sekaligus berpotensi mengurangi kebutuhan terhadap produksi pakaian baru.

Namun, ia mengingatkan bahwa manfaat tersebut akan lebih optimal jika dibarengi pola konsumsi yang bijak. Membeli pakaian bekas semestinya tetap berdasarkan kebutuhan, bukan sekadar karena harganya murah.

"Jangan sampai kita membeli baju bekas hanya karena harganya murah, tetapi tetap berbelanja secara berlebihan. Sebaiknya, kita membeli pakaian sesuai kebutuhan, memilih barang yang masih layak pakai, serta memanfaatkannya dalam jangka panjang," jelasnya.

Meski demikian, Pandi melihat aktivitas membeli pakaian bekas saat ini masih lebih banyak didorong ketertarikan terhadap barang unik dan harga terjangkau dibandingkan kesadaran lingkungan.