JawaPos.com - Tak hanya membeli pakaian bekas lewat thrifting, konsumen juga bisa menerapkan sustainable fashion dengan menggunakan baju secara turun temurun. Dalam arti beli pakaian yang timeless dengan kualiatas sangat baik.

Sustainable fashion dirancang untuk memiliki usia pakai panjang, bahkan bisa diwariskan secara turun-temurun.

Industri fast fashion terus menghadirkan model baru dalam waktu singkat. Namun, fesyen berkelanjutan mengutamakan kualitas, desain yang tidak lekang oleh tren, serta proses produksi yang lebih bertanggung jawab.

Sustainable Fashion Designer dari Setali Indonesia, Evi Natalia mengatakan, pakaian berkelanjutan idealnya tidak hanya digunakan dalam satu atau dua musim. Desain yang timeless membuat pakaian tetap relevan dipakai dalam berbagai kesempatan tanpa harus mengikuti pergantian tren.

"Penggunaannya itu sebenarnya harusnya bisa sampai turun-temurun," kata Evi saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (28/11).

Ia menerangkan, desainer yang menggunakan material dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan biasanya juga memilih desain yang tidak mudah ketinggalan zaman.

Dengan begitu, pakaian bisa dipadukan dengan berbagai jenis bawahan maupun pakaian lain sehingga konsumen tidak mudah bosan.

Selain desain, usia pakai pakaian juga bisa diperpanjang melalui layanan reparasi. Beberapa desainer atau merek menyediakan fasilitas perbaikan apabila produk mengalami kerusakan.

Bahkan, pakaian yang sudah tidak bisa digunakan seperti semula masih berpeluang diolah kembali melalui proses upcycle maupun downcycle.

Produksi Lebih Lama, Tidak Mengejar Kuantitas

Namun, konsep tersebut memiliki tantangan tersendiri dari sisi bisnis. Industri sustainable fashion atau slow fashion tidak mengandalkan pergantian koleksi dalam waktu singkat untuk mendorong konsumen terus membeli pakaian baru.

Evi menjelaskan, proses produksi satu koleksi sustainability fashion bisa membutuhkan waktu sekitar empat bulan. Dalam setahun, sebuah merek bahkan bisa hanya mengeluarkan satu atau dua koleksi.

Kondisi itu berbeda dengan industri fast fashion yang memiliki siklus produksi jauh lebih cepat. Pergantian model yang berlangsung dalam waktu singkat membuat permintaan produksi kepada pabrik dan konveksi semakin tinggi.

Menurut Evi, tekanan untuk memproduksi pakaian dalam jumlah besar juga berpotensi berdampak terhadap kesejahteraan pekerja. Pemesanan dengan harga produksi rendah dapat membuat pekerja di bagian hulu tidak mendapatkan upah yang layak.

"Kalau dilihat secara circular economy-nya tuh yang dapat hanya user-nya aja, brand-nya aja, tapi pekerjanya tuh enggak dapat upah yang layak," jelasnya.

Sementara itu, dalam konsep sustainability fashion, proses produksi lebih diperhatikan dan pekerja tidak terus-menerus ditekan untuk menghasilkan pakaian dalam jumlah besar.

Pasarnya Mulai Terbuka, Harga Tak Selalu Lebih Mahal

Meski tidak mengandalkan produksi massal dan pergantian tren yang cepat, Evi melihat pasar fesyen berkelanjutan mulai berkembang. Konsumen dinilai semakin sadar dalam memilih pakaian, termasuk mempertimbangkan material yang digunakan serta dampaknya terhadap lingkungan dan tubuh.

Ia menyebut, sebagian konsumen mulai menghindari produk fast fashion karena mempertanyakan material yang digunakan, termasuk poliester. Kesadaran tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat mempertimbangkan produk dari merek yang menerapkan prinsip sustainability fashion.

Dari sisi harga, Evi menilai produk sustainability fashion tidak selalu lebih mahal dibandingkan pakaian dari merek fast fashion di pusat perbelanjaan.

Ka mencontohkan, dengan anggaran sekitar Rp 500 ribu, konsumen sudah bisa mendapatkan produk dari merek lokal yang menerapkan pendekatan produksi lebih lambat dan bertanggung jawab.

"Rp 500 ribu kita bisa beli brand lokal yang dia lebih slow fashion," ungkapnya.