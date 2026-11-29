JawaPos.com – Pencinta barang mewah preloved memang harus teliti saat membeli barang untuk memastikan keaslian produk. Sebab, barang mewah tiruan terutama pada item tas banyak ditemukan beredar.

Barang mewah ‘super fake’ terkadang bisa mengecoh pembeli karena kondisi fisik yang sangat mirip dengan aslinya. Diungkapkan Pakar bersertifikat PGO Academy, Sam How, barang mewah super fake ini memang memiliki tiruan kualitas sangat tinggi, terutama yang berasal dari Guangzhou (Tiongkok) dan Vietnam. Peredarannya pun kian massif.

Dikatakan Sam, dulu tas palsu bisa dikenali lewat bau lem yang menyengat dan materialnya yang murahan. Tapi sekarang sudah sangat detail menirunya.

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“Sekarang produsen super fake mampu meniru presisi jahitan, date code, hardware, kotak kemasan, sampai struk pembelian,” ungkap Sam di Jakarta, baru-baru ini.

Lantas, bagaimana memastikan tas asli atau tiruan saat pembeli meragukan keasliannya?

Sam memetakan tiga jenis layanan autentikasi online. Pertama, lewat teknologi IA seperti entrupy. Tas mewah, terutama yang berasa dari Eropa bisa terdeteksi asli atau tiruan lewat entrupy. Pengecekan ini sangat cepat dan efisien untuk volume besar, tetapi biayanya relatif tinggi. Biasanya mulai sekitar USD 24 per tas atau sekitar Rp 440.000 dan masih bisa terkecoh super fake karena hanya membaca foto 2D.

Kedua gabungan AI dan pakar manusia seperti LegitGrails, Legit App, CheckCheck. Proses ini biasanya memakan waktu 30 menit hingga 12 jam dengan biaya sekitar USD 50 atau sekitar Rp 900.000-an. Cocok sebagai second opinion, tetapi tetap terbatas pada analisis foto.

Ketiga, bantuan Pakar manusia online bisa lewat Bababebi, The Real Authentication. Pengecekan ini efektif untuk koleksi langka atau edisi khusus, tetapi tidak cocok untuk pemeriksaan massal dan lebih lama.

Untuk tas bernilai sangat tinggi, seperti Hermès edisi langka dengan harga di atas USD 100.000, pemeriksaan fisik langsung dinilai paling akurat. Pakar memeriksa tekstur kulit, aroma, dan detail jahitan.

Pemeriksaan pun bisa dilengkapi mikroskop berdaya besar untuk mengecek microchip pada rilisan Chanel modern, serta mesin X-Ray/XRF untuk menguji kadar logam mulia pada hardware.