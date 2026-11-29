JawaPos.com - Membeli barang preloved atau bekas pakai bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin mendapatkan produk berkualitas dengan harga lebih terjangkau. Apalagi, sejumlah barang yang dijual dalam kondisi preloved masih memiliki kualitas baik, bahkan ada yang belum pernah digunakan.

Tren belanja barang preloved juga semakin berkembang seiring dengan mudahnya akses penjualan melalui media sosial dan marketplace. Konsumen kini bisa menemukan berbagai produk, mulai dari pakaian hingga tas bermerek dengan harga lebih rendah dibandingkan produk baru.

Meski begitu, tentu konsumen tetap harus berhati-hati saat membeli barang preloved. Hal ini demi mendapatkan barang yang tetap baik meski dalam kondisi bekas. Berikut tips diantaranya!

1. Pastikan Reputasi Penjual Sebelum Membeli

Meski menawarkan harga lebih murah, konsumen tetap perlu berhati-hati sebelum bertransaksi. Memastikan reputasi penjual, memeriksa kondisi barang, hingga mengetahui keaslian produk menjadi hal penting agar tidak mendapatkan barang yang mengecewakan.

Dinia Nur Kholidah, pelaku bisnis preloved luxury bag dengan akun Instagram @preloved_bydinianurkholidah, menyarankan konsumen untuk memastikan reputasi penjual sebelum membeli. Menurutnya, pembeli tidak boleh mudah tergiur dengan penawaran harga murah tanpa mengetahui kredibilitas toko.

"Jika pembelian online pastikan toko tersebut terpercaya jangan terkecoh dengan harga murah dan berujung barang tidak sesuai. Dan kalau pembelian secara offline pastikan cek kondisi barang terlebih dahulu," kata Dinia saat dihubungi JawaPos.com.

2. Pastikan Keaslian Barang

Khusus untuk produk bermerek, konsumen juga perlu memastikan keaslian barang sebelum membeli. Dinia menyarankan pembeli memilih penjual yang mampu memberikan jaminan keaslian sekaligus perlindungan apabila produk yang diterima ternyata palsu.

"Pilih seller dengan reputasi dan terpercaya sekaligus bisa memberikan garansi keaslian barang, dan pilih juga seller yang bisa menggaransi jaminan uang kembali jikalau barang fake," jelasnya.

Dinia melihat pasar barang preloved di Indonesia semakin berkembang. Menurutnya, permintaan meningkat seiring dengan kenaikan harga produk baru, khususnya tas bermerek.

"Saat ini demandnya lebih banyak karena harga barang tas branded new itu naik terus, jadi cenderung orang memilih barang preloved dengan kondisi baik," katanya.

Perkembangan tersebut juga didukung semakin banyaknya masyarakat yang mengenal barang preloved melalui media sosial. "Semakin banyak orang menggunakan sosial media sebagai cara untuk mengenal barang preloved lebih dekat," tambahnya.

Dia menilai bisnis preloved tetap membutuhkan regulasi yang jelas, terutama terkait keaslian produk yang diperjualbelikan. Hal tersebut diperlukan agar perkembangan bisnis tidak merugikan pelaku usaha lokal maupun industri fesyen dalam negeri.

"Tantangannya harus ada regulasi yang jelas, salah satu tentang keaslian produk yang dijual oleh pedagang preloved. Karena produk preloved asli itu ada di rentang harga yg berbeda jika dibandingkan dengan fashion lokal. Otomatis akan terbentuk pasar masing2 sesuai kemampuan daya beli," ungkap Dinia.

3. Periksa Kondisi Barang dan Bandingkan Harga

Selain memastikan reputasi penjual, konsumen juga perlu memeriksa kondisi barang secara teliti. Dita, pelaku bisnis preloved dengan akun Instagram @preloved.mylo, menyarankan pembeli untuk meminta foto atau video tambahan apabila terdapat bagian produk yang belum terlihat jelas.

"Cek kondisi barang dengan teliti dan jangan ragu meminta foto atau video tambahan jika ada bagian yang belum jelas. Pastikan deskripsinya sesuai, lihat ulasan penjual, dan tanyakan kebijakan retur jika diperlukan. Kalau harganya jauh di bawah harga pasaran, sebaiknya cari tahu lebih lanjut," jelasnya kepada JawaPos.com.

4. Tak Perlu Terburu-buru

Menurut Dita, konsumen juga sebaiknya tidak terburu-buru ketika menemukan barang dengan harga menarik. Pembeli perlu menentukan produk yang sedang dicari dan menyesuaikannya dengan anggaran.

"Mulailah dari barang yang memang sedang dicari dan tentukan budget. Bandingkan beberapa pilihan, lalu cek kondisi barang dengan teliti. Jangan terburu-buru hanya karena harganya murah. Kalau ada yang belum jelas, tanyakan langsung kepada penjual," katanya.

Dita menilai barang preloved kini semakin mudah ditemukan dan diterima masyarakat. Di tengah kondisi ekonomi saat ini, produk bekas pakai bisa menjadi pilihan bagi konsumen yang ingin mendapatkan barang dengan harga lebih terjangkau.

"Menurut saya, barang preloved sekarang makin mudah ditemukan dan diterima. Di tengah kondisi ekonomi saat ini, preloved bisa menjadi pilihan yang lebih terjangkau dibanding membeli barang baru. Media sosial dan marketplace juga memudahkan penjual menjangkau pembeli, sehingga peluang bisnisnya terasa lebih terbuka dibanding beberapa tahun lalu," ujarnya.

5. Bisa Ditemukan di Media Sosial hingga Toko Offline

Konsumen juga bisa menemukan barang preloved melalui berbagai saluran, mulai dari toko offline, media sosial, marketplace, hingga platform khusus. Menurut Dita, media sosial dan marketplace menawarkan pilihan produk yang beragam dan mudah diakses. Sementara itu, toko offline tetap diminati karena pembeli bisa memeriksa kondisi barang secara langsung.

Dia juga menekankan pentingnya kejujuran penjual dalam memberikan informasi mengenai produk yang ditawarkan. Untuk bisnisnya sendiri, barang yang dijual berasal dari koleksi pribadi agar produk yang masih bagus dapat digunakan lebih lama.

Rekomendasi Lokasi Berburu Barang Preloved di Jakarta

Selain melalui media sosial dan marketplace, konsumen juga bisa berburu barang preloved secara langsung di sejumlah kawasan Jakarta. Pilihan tempatnya cukup beragam, mulai dari pasar pakaian bekas hingga pusat penjualan produk fesyen bermerek.

Berikut tiga lokasi yang bisa menjadi pilihan!

1. Pasar Senen, Jakarta Pusat

Pasar Senen menjadi salah satu lokasi yang dikenal sebagai pusat berburu pakaian bekas di Jakarta. Konsumen bisa menemukan berbagai pilihan produk fesyen, seperti kaus, kemeja, jaket, celana, hingga pakaian olahraga.

Tempat ini cocok bagi pembeli yang ingin mencari pakaian dengan harga terjangkau. Namun, konsumen tetap perlu teliti memeriksa kondisi, jahitan, noda, dan kelengkapan barang sebelum melakukan transaksi.

2. Blok M Square, Jakarta Selatan

Blok M Square juga bisa menjadi alternatif bagi pecinta barang preloved, khususnya pakaian. Sejumlah gerai thrifting tersedia di area pusat perbelanjaan tersebut dengan pilihan kaus, kemeja, jaket, hingga celana.

Berbeda dengan pasar tradisional, aktivitas berburu pakaian bekas di Blok M Square menawarkan suasana pusat perbelanjaan dalam ruangan. Konsumen bisa lebih leluasa melihat berbagai pilihan pakaian dari sejumlah gerai.

3. Senayan Trade Center (STC), Jakarta Pusat

Bagi konsumen yang mencari produk fesyen bermerek, Senayan Trade Center (STC) bisa menjadi salah satu pilihan. Pusat perbelanjaan ini memiliki sejumlah gerai yang menawarkan produk preloved luxury, mulai dari tas, sepatu, hingga aksesori bermerek.