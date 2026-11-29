JawaPos.com – Bisnis barang preloved atau bekas bisa menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan. Sebab, ada pasar baru yang terbentuk tanpa mematikan brand atau merek yang mengeluarkan produk.

Diungkapkan Dinia Nur Kholidah, pelaku bisnis preloved luxury bag @preloved_bydinianurkholidah, harus diakui kalau barang preloved justru membentuk pasar baru. Ada konsumen belum mampu menjangkau produk bermerek dalam kondisi baru tapi mendapatkannya dalam kondisi preloved.

"Barang preloved justru membentuk pasar baru, dari yang tadinya tidak terjangkau menjadi terjangkau. Sementara tas branded baru sudah punya pasar masing-masing," ungkapnya.

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Dengan adanya peminta barang preloved, bisnis ini memiliki potensi menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan apabila dijalankan secara serius. Menurut dia, pelaku usaha perlu memiliki fokus atau spesialisasi agar bisnis tersebut bisa berkembang.

"Menurut saya kalau dijalani dengan serius itu bisa dengan fokus pada spesialis barang preloved," jelasnya.

Pelaku bisnis preloved lainnya dengan akun Instagram @preloved.mylo, Dita, juga melihat peluang ekonomi dari bisnis preloved. Meski demikian, usaha tersebut belum tentu memberikan pemasukan yang stabil bagi setiap pelakunya.

Dia mengaku bisnis preloved yang dijalankannya saat ini masih sebatas usaha sampingan. Barang yang dijual pun berasal dari koleksi pribadinya yang masih layak pakai.

"Buat saya sendiri, ini masih usaha sampingan. Saya menjual barang dari koleksi pribadi karena ingin barang yang masih bagus bisa dipakai lebih lama oleh orang lain. Jadi, ada nilai lain di luar pendapatan," tuturnya.

Pentingnya Kurasi Barang Preloved

Meski memiliki peluang ekonomi, Dinia menilai bisnis preloved tetap membutuhkan kurasi barang yang jelas. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah keaslian produk yang dijual oleh para pedagang.

Menurut dia, kejelasan mengenai keaslian barang penting karena produk preloved asli memiliki rentang harga tersendiri jika dibandingkan dengan produk fashion lokal. Dengan begitu, konsumen dapat memahami perbedaan nilai produk sekaligus memilih sesuai kemampuan daya belinya.