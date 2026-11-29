JawaPos.com - Tren jual beli barang preloved atau barang bekas pakai semakin berkembang di Indonesia. Selain menawarkan harga yang lebih terjangkau, produk preloved juga menjadi alternatif bagi konsumen yang ingin memiliki barang bermerek tanpa harus membeli dalam kondisi baru.

Tren ini juga kerap dikaitkan dengan konsep sustainable fashion karena memungkinkan sebuah produk digunakan lebih lama.

Namun, di tengah pertumbuhan bisnis tersebut, muncul pertanyaan mengenai dampaknya terhadap pasar lokal dalam negeri.

Kehadiran barang preloved, terutama produk bermerek dengan harga lebih murah, dikhawatirkan dapat menggeser minat konsumen terhadap produk lokal, termasuk yang dijual oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Di sisi lain, bisnis preloved juga membuka peluang ekonomi bagi para pelakunya. Barang yang sebelumnya hanya tersimpan atau tidak lagi digunakan dapat kembali memiliki nilai jual.

Lantas, apakah bisnis preloved benar-benar menjadi ancaman bagi produk lokal atau justru membentuk pasar tersendiri?

Barang Preloved dan Produk Lokal Punya Pasar Berbeda

Pelaku bisnis preloved dengan akun Instagram @preloved.mylo, Dita, menilai kehadiran barang preloved tidak serta-merta menjadi ancaman bagi UMKM atau merek yang menjual produk baru. Menurut dia, kedua jenis produk tersebut memiliki daya tarik dan konsumen masing-masing.

Dita menjelaskan, produk baru umumnya menawarkan pilihan model dan ukuran yang lebih lengkap. Sementara itu, barang preloved memiliki keunggulan dari sisi harga yang lebih terjangkau maupun ketersediaan produk yang sudah sulit ditemukan di pasaran.

"Keduanya punya daya tarik yang berbeda. Produk baru biasanya menawarkan pilihan model dan ukuran yang lebih lengkap, sementara preloved bisa menjadi alternatif dengan harga lebih terjangkau atau menawarkan barang yang sudah sulit ditemukan. Kehadiran preloved tidak serta-merta menjadi ancaman bagi UMKM," ujarnya kepada JawaPos.com.

Dia juga menilai anggapan bahwa barang bermerek preloved dapat mematikan produk lokal belum tentu benar. Sebab, konsumen memiliki pertimbangan berbeda ketika menentukan produk yang akan dibeli.

Menurut Dita, ada konsumen yang memang mencari barang bermerek dengan harga lebih terjangkau. Namun, ada pula yang lebih memilih produk lokal karena mempertimbangkan desain maupun kualitasnya.

"Barang bermerek preloved dan produk lokal punya nilai yang berbeda. Ada konsumen yang mencari barang bermerek dengan harga lebih terjangkau, sementara yang lain memilih produk lokal karena desain atau kualitasnya. Pilihan konsumen bergantung pada kebutuhan dan pertimbangan masing-masing," jelasnya.

Sementara itu, pengguna barang preloved, Azizah Fadhila, menilai produk baru memiliki keunggulan dari sisi kualitas bahan dibandingkan barang preloved. Namun, bagi dirinya, membeli barang preloved lebih didorong keinginan sesaat untuk memiliki barang tertentu daripada kebutuhan penggunaan jangka panjang.

"Menurut saya untuk fashion lokal tetap akan berjalan, mungkin mempengaruhi tidak begitu signifikan ya karena barang baru tetap kualitas paling bagus dan oke dibanding preloved, dari segi bahan juga lebih bagus barang baru sebenarnya, kalau saya orang yang membeli barang preloved bukan untuk pemakaian jangka panjang, hanya lapar mata sebenarnya," ungkap Azizah.