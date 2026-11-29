JawaPos.com – Menggunakan tas atau sepatu preloved bermerek bukanlah sesuatu yang memalukan. Justru, membeli barang preloved menjadi salah satu alternatif untuk Anda yang ingin bergaya ‘maksimal’ dengan harga terjangkau.

Diungkapkan Owner Irresistible Bazar Marisa Tumbuan, barang preloved bermerek memiliki pasarnya sendiri. Bahkan, tren pembelian barang preloved secara global sedang meningkat.

“Bahkan di Cina itu meningkat pada tahun ini, Yearly growth preloved ini sekitar 14 persen kalau tidak salah,” ujar Marisa pada JawaPos.com baru-baru ini.

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Di Indonesia sendiri, peminat barang preloved khususnya seperti tas dan sepatu bermerek masih sangat tinggi. Contohnya, dalam event Irresistible Bazar yang digelar di Grand Indonesia beberapa waktu lalu, antusias pengunjung sangat tinggi sejak hari pertama. Setidaknya 3.200 orang datang dalam 2 hari penyelenggaraan.

Dengan angka tersebut, bisa dikatakan barang preloved masih mendapatkan respons positif dari konsumen. Dengan harga yang jauh di bawah barang baru, tapi konsumen bisa mendapatkan barang yang masih bagus dan terjamin kualitasnya untuk bergaya.

Tapi yang paling penting, sebelum membeli, konsumen harus sadar kalau yang dibelinya ini bukanlah baru. Sehingga tidak bisa disamakan dengan barang baru. Tapi bukan berarti jelek atau tidak layak karena setiap tas atau sepatu preloved biasanya telah terkurasi.

Beli Tas Preloved Termasuk Penerapan Sustainable Fashion

Penggunaan tas atau sepatu preloved bisa dikatakan sebagai salah satu langkah untuk menerapkan fashion berkelanjutan atau sustainable fashion dari sisi konsumen. Karena, barang preloved yang bisa saja menjadi limbah lingkungan justru memiliki umur yang panjang karenak dipakai kembali.

“Terkait sustainability fashion - yes it is. Ini salah satu langkah positif untuk consumer yang memiliki semangat untuk menjaga lingkungan hidup,” papar Marisa.

Ketika seseorang membeli produk tas preloved, maka dia sudah mengurangi proses pembuatan produk baru. Contohnya barang dengan kulit, produk baru tersebut memiliki emisi yang besar karena melibatkan penggunaan air bersih banyak untuk penyamakan kulitnya.

Thrifting atau Membeli Pakaian Preloved

Sustainable Fashion Designer dari Setali Indonesia, Evi Natalia, mengungkapkan, membeli pakaian bekas atau Thrifting tidak serta merta bisa dikatakan sustainable fashion. Begitu pula praktik mengolah pakaian lama menjadi produk baru tidak otomatis memenuhi seluruh prinsip keberlanjutan.

Fesyen berkelanjutan atau sustainable fashion bukan sekadar membeli pakaian bekas (thrifting) atau membeli produk bermerek lainnya atau mengolah baju lama menjadi produk baru.

Konsep ini mencakup perjalanan panjang industri fashion mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, kesejahteraan pekerja, distribusi, hingga bagaimana konsumen menggunakan dan merawat pakaian agar lebih tahan lama.

“Yang aku lakukan pun juga aku sendiri juga agak sulit untuk menyebutnya itu sustainable fashion atau enggak. Jadi lebih amannya dibilang slow fashion aja sih sebetulnya," ujar Evi.

Menurutnya, pakaian yang mengusung prinsip keberlanjutan idealnya dirancang agar bisa digunakan dalam waktu panjang, bahkan diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena itu, desain yang tidak lekang oleh tren atau timeless menjadi salah satu pendekatan yang diterapkan.