JawaPos.com-Lingkaran hitam dan berwarna gelap pada mata seringkali menjadi masalah penampilan. Terutama saat anda harus menghadapi aktivitas profesional di keesokan harinya.

Masalah mata panda memiliki beberapa penyebab, mulai dari alergi, faktor genetik, sampai kurang tidur karena padatnya aktivitas.

Keberadaan mata panda terkadang membuat hasil makeup terlihat kurang maksimal dan memberikan kesan wajah lelah serta tidak segar. .

Namun, menurut informasi yang dikutip dari laman avoskinbeauty dan makeoverforall pada (28/11) anda tidak perlu khawatir karena kondisi tersebut dapat disamarkan dengan teknik makeup yang tepat.

Selain melakukan perawatan pada area bawah mata, ada cara instan yang dapat anda lakukan untuk menyamarkan lingkaran hitam dan mata panda yang berwarna gelap menggunakan produk makeup. Berikut tutorial makeup yang dapat anda coba untuk menhilangkan mata panda.

Pakai moisturizer

Saat anda ingin menyamarkan mata panda, anda perlu melakukan persiapan awal dengan menggunakan moisturizer pada area di bawah mata. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kelembaban kulit sehingga produk makeup dapat menempel dengan lebih baik Aplikasikan moisturizer secukupnya karena kulit di sekitar bawah mata memiliki tekstur yang cenderung lebih tipis dan sensitif. Penggunaan produk yang terlalu banyak justru dapat menyebabkan makeup menjadi crack.

Aplikasikan color corrector warna peach

Tahap selanjutnya adalah menggunakan color corrector. Produk ini bertujuan untuk menyamarkan warna gelap pada area bawah mata agar tidak terlihat keabu-abuan saat ditimpa dengan produk berikutnya.

Pilih color corrector warna peach untuk membantu menyamarkan lingkaran hitam dibawah mata.

Pakai concealer

Tahap selanjutnya,anda bisa mengaplikasikan concealer pada area bawah mata. Sebaiknya pilih warna concealer yang sesuai dengan warna kulit alami supaya hasilnya terlihat menyatu dengan kulit asli.

Untuk pengaplikasiannya, anda bisa menggunakan beauty blender yang sebelumnya dibasahi dengan air dingin. Tap-tap secara perlahan supaya produk menyatu sempurna pada area bawah mata, dan tidak menimbulkan penumpukan pada area bawah mata.

Fokus pada sudut dalam mata

Jika bagian dalam mata anda terlihat masih gelap, anda bisa menambahkan sedikit concealer dengan warna yang lebih terang. Teknik ini digunakan untuk menyamarkan pigmen yang lebih gelap pada mata anda.

Kunci dengan bedak

Jika anda sudah mengaplikasikan concealer, maka tahap berikutnya adalah dengan menguncinya menggunakan bedak two way cake.

Jenis bedak ini mampu memberikan coverage yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk bedak yang lain. Tap-tap menggunakan brush supaya tidak menggumpal, terlihat lebih halus, dan merata.

Setting powder

Kunci makeup anda menggunakan setting powder. Setting powder ini dapat membantu mengunci makeup supaya tidak mudah geser atau luntur saat beraktivitas.

Aplikasikan secara tipis pada area bawah mata, terutama yang memiliki banyak lipatan.

Rias bagian mata

Jika masih diperlukan, anda bisa menyempurnakan dengan menggunakan produk makeup seperti eyeshadow dan highlighter. Pilih warna eyeshadow yang natural untuk memberikan kesan mata lebih segar.