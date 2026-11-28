JawaPos.com – Menikmati secangkir kopi sudah menjadi kebiasaan sehari-hari bagi banyak orang. Selain mempunyai aroma dan cita rasa khas, kopi juga dikenal mampu membantu meningkatkan kewaspadaan berkat kandungan kafein di dalamnya.

Minuman ini juga mengandung sejumlah senyawa antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh. Tidak heran jika kopi sering menjadi teman saat sarapan, bekerja, maupun bersantai.

Meski demikian, tidak semua jenis makanan cocok dikonsumsi bersamaan dengan kopi. Kombinasi tertentu berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan pada sistem pencernaan hingga memengaruhi penyerapan nutrisi penting.

Oleh karena itu, memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi ketika menikmati kopi menjadi hal yang tidak kalah penting. Terutama bagi orang yang mempunyai lambung sensitif atau kondisi kesehatan tertentu.

Dilansir dari Times of India, berikut lima jenis makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan kopi atau perlu diberi jeda agar tubuh tetap nyaman.

1. Buah Citrus

Buah citrus seperti jeruk, lemon, dan jeruk nipis dikenal mempunyai kandungan asam yang cukup tinggi. Sementara itu, kopi juga memiliki sifat asam sehingga kombinasi keduanya berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman pada sebagian orang.

Bagi mereka yang mempunyai sistem pencernaan sensitif, mengonsumsi buah citrus bersamaan dengan kopi dapat memicu keluhan seperti perut terasa perih, mual, hingga sensasi panas di dada.

Kondisi tersebut perlu diperhatikan terutama oleh penderita gastroesophageal reflux disease (GERD), yaitu gangguan ketika asam lambung naik kembali ke kerongkongan.

Perpaduan kedua jenis asupan yang bersifat asam bisa memperburuk keluhan pada orang yang memang sensitif terhadap pemicunya.

Karena itu, penderita gangguan asam lambung sebaiknya memperhatikan respons tubuh dan mempertimbangkan untuk mengonsumsi buah citrus pada waktu berbeda dari kopi.

2. Makanan yang Digoreng

Gorengan memang menjadi salah satu camilan favorit untuk menemani waktu minum kopi. Namun, makanan yang digoreng umumnya mengandung lemak dan natrium dalam jumlah cukup tinggi, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan.

Kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi lemak secara terus-menerus dapat memberikan dampak kurang baik bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah.

Di sisi lain, konsumsi kopi dalam jumlah berlebihan juga dapat memengaruhi kadar kolesterol pada sebagian orang, bergantung pada jenis kopi dan metode penyeduhannya.

Jika kebiasaan minum kopi berlebihan disertai konsumsi gorengan secara rutin, pola makan tersebut dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan kardiovaskular.

Oleh sebab itu, sebaiknya batasi konsumsi gorengan ketika menikmati kopi. Pilih camilan yang lebih sehat agar kebiasaan ngopi tidak disertai asupan lemak berlebihan.

3. Susu

Kopi susu menjadi salah satu minuman yang banyak digemari karena perpaduan rasa pahit kopi dan tekstur lembut susu.

Namun, kandungan kafein dalam kopi diketahui dapat meningkatkan pengeluaran kalsium melalui urine dalam jumlah kecil.

Hal ini membuat asupan kalsium tetap perlu diperhatikan, terutama bagi orang yang memiliki kebutuhan nutrisi tinggi atau berisiko mengalami gangguan kesehatan tulang.

Apabila asupan kalsium sehari-hari tidak mencukupi, kesehatan tulang dalam jangka panjang dapat terganggu dan meningkatkan risiko osteoporosis.

Meski demikian, bukan berarti susu tidak boleh dicampurkan ke dalam kopi. Susu justru merupakan salah satu sumber kalsium yang baik bagi tubuh.

Hal terpenting adalah memastikan kebutuhan kalsium harian tetap terpenuhi serta tidak mengonsumsi kafein secara berlebihan.

4. Makanan Tinggi Natrium

Jenis makanan berikutnya yang perlu diperhatikan ketika menikmati kopi adalah makanan dengan kandungan garam atau natrium tinggi.

Contohnya meliputi daging olahan, keripik asin, mi instan, serta berbagai makanan kemasan yang mengandung banyak garam.

Konsumsi natrium berlebihan diketahui dapat meningkatkan tekanan darah, terutama jika berlangsung dalam jangka panjang.

Sementara itu, kafein dalam kopi dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah sementara pada sebagian orang, khususnya mereka yang sensitif terhadap kafein atau sudah mempunyai hipertensi.

Apabila kebiasaan tersebut disertai pola makan tinggi garam, kesehatan jantung dan pembuluh darah perlu mendapat perhatian lebih.

Karena itu, sebaiknya kurangi makanan tinggi natrium dan pilih camilan dengan kandungan garam lebih rendah saat menikmati kopi.

5. Makanan Fermentasi

Makanan fermentasi seperti kimchi, tempe, miso, dan asinan kubis dikenal mempunyai karakteristik rasa yang khas serta dapat mengandung mikroorganisme baik yang mendukung kesehatan pencernaan.

Meski memiliki sejumlah manfaat, makanan tersebut tidak selalu cocok dikonsumsi bersamaan dengan kopi bagi setiap orang.

Kandungan asam dalam kopi serta karakteristik beberapa makanan fermentasi berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan pada individu yang mempunyai pencernaan sensitif.

Keluhan yang mungkin dirasakan antara lain perut kembung, produksi gas berlebih, hingga rasa tidak nyaman pada bagian perut.

Namun, reaksi setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang dapat mengonsumsi keduanya tanpa mengalami masalah, sementara sebagian lainnya lebih sensitif terhadap kombinasi tersebut.

Jika sering mengalami gangguan pencernaan setelah mengonsumsi makanan fermentasi bersama kopi, sebaiknya beri jeda waktu dan perhatikan jenis makanan yang menjadi pemicunya.