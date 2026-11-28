JawaPos.com – Memilih pasangan hidup bukan perkara sederhana. Meski setiap orang menginginkan hubungan yang bahagia, saling menghargai, dan memiliki kecocokan, kenyataannya tidak sedikit yang justru berulang kali menjalin hubungan dengan orang yang kurang tepat. Kondisi tersebut tidak selalu terjadi karena seseorang kurang berhati-hati dalam menentukan pilihan. Ada berbagai faktor psikologis yang bisa memengaruhi keputusan, mulai dari pengalaman masa lalu, pola pikir, hingga kebutuhan emosional yang belum terpenuhi. Tanpa disadari, sejumlah kebiasaan dan mekanisme psikologis dapat membuat seseorang mengulangi kesalahan serupa dalam hubungan asmara. Bahkan, rasa nyaman dan ketertarikan yang kuat terkadang membuat seseorang mengabaikan ketidakcocokan yang sebenarnya sudah terlihat sejak awal. Dilansir dari Geediting.com, terdapat delapan faktor psikologis yang dapat menjelaskan mengapa seseorang kerap keliru dalam memilih pasangan. Berikut ulasannya. 1. Terjebak dalam Pola Hubungan Masa Lalu Dalam psikologi, terdapat istilah repetition compulsion atau kompulsi pengulangan. Konsep yang diperkenalkan oleh Sigmund Freud ini menggambarkan kecenderungan seseorang untuk mengulang pengalaman atau situasi yang sudah familiar, termasuk pengalaman yang pernah menyakitkan. Hal tersebut bisa membuat seseorang tanpa sadar tertarik kepada pasangan dengan karakteristik yang menyerupai mantan kekasih atau figur penting dalam kehidupannya. Meskipun hubungan sebelumnya memberikan pengalaman buruk, pola yang sudah dikenal terkadang tetap terasa akrab. Akibatnya, seseorang kembali masuk ke dalam situasi yang sama. Untuk mengubah kebiasaan tersebut, diperlukan kesadaran dalam mengenali pola hubungan yang berulang, melakukan refleksi diri, serta belajar menentukan pilihan yang lebih sehat. 2. Terlalu Mengindahkan Kenangan Masa Lalu Kenangan indah bersama mantan pasangan terkadang membuat seseorang sulit melihat hubungan sebelumnya secara objektif. Saat mengalami perpisahan, seseorang bisa lebih sering mengingat momen bahagia dibandingkan konflik, kekecewaan, atau perlakuan buruk yang pernah dialami. Akibatnya, masa lalu terlihat jauh lebih sempurna daripada kenyataannya. Perasaan tersebut bahkan dapat mendorong seseorang kembali menjalin hubungan yang sebenarnya sudah tidak sehat atau tidak memiliki kecocokan. Karena itu, penting untuk mengingat sebuah hubungan secara utuh. Jangan hanya menjadikan kenangan manis sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam percintaan. 3. Memiliki Gaya Keterikatan yang Kurang Sehat Pengalaman seseorang dalam membangun hubungan sejak masa kecil dapat memengaruhi cara mereka menjalin kedekatan ketika dewasa. Dalam psikologi, hal ini dikenal sebagai attachment style atau gaya keterikatan. Secara umum, terdapat empat kategori, yaitu secure, anxious, avoidant, dan disorganized. Seseorang dengan anxious attachment, misalnya, cenderung membutuhkan kepastian emosional secara berlebihan dan memiliki ketakutan besar terhadap kemungkinan ditinggalkan. Kondisi tersebut dapat membuat seseorang terlalu bergantung pada pasangan, mudah merasa cemas, atau terus mencari pengakuan dalam hubungan. Dengan memahami gaya keterikatan yang dimiliki, seseorang dapat belajar mengenali kebutuhan emosionalnya dan membangun hubungan yang lebih seimbang. 4. Takut Menjalani Hidup Sendirian Rasa takut kesepian juga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi keputusan dalam memilih pasangan. Sebagian orang merasa bahwa memiliki hubungan, meskipun tidak membahagiakan, masih lebih baik dibandingkan harus menjalani kehidupan tanpa pasangan. Pemikiran tersebut terkadang membuat seseorang terburu-buru menerima orang yang hadir dalam kehidupannya tanpa benar-benar mempertimbangkan kecocokan. Bahkan, mereka rela mengabaikan kebutuhan dan batasan pribadi hanya agar tidak kehilangan hubungan yang sedang dijalani. Padahal, bertahan dengan orang yang tidak tepat tidak selalu menghilangkan kesepian. Seseorang justru bisa merasa semakin sendiri meskipun sedang menjalin hubungan. 5. Memiliki Rasa Percaya Diri yang Rendah Harga diri atau self-esteem turut memengaruhi cara seseorang memperlakukan dirinya sendiri dalam hubungan asmara. Orang dengan tingkat kepercayaan diri yang rendah terkadang merasa tidak pantas mendapatkan pasangan yang mampu menghargai dan memperlakukannya dengan baik. Pemikiran negatif tersebut dapat membuat mereka menerima perlakuan yang sebenarnya tidak layak didapatkan. Mereka juga mungkin memilih bertahan dalam hubungan yang penuh kekecewaan karena takut tidak akan menemukan orang lain yang lebih baik. Membangun kembali penghargaan terhadap diri sendiri menjadi langkah penting agar seseorang memahami bahwa hubungan yang sehat seharusnya dilandasi rasa hormat, kepedulian, dan kesetaraan. 6. Keliru Menganggap Ketegangan sebagai Gairah Cinta Hubungan yang dipenuhi pertengkaran, perpisahan, dan kembali berbaikan terkadang dianggap memiliki daya tarik tersendiri. Situasi yang tidak menentu tersebut dapat menciptakan emosi intens sehingga seseorang merasa hubungan yang dijalani sangat istimewa. Namun, intensitas perasaan tidak selalu menunjukkan adanya cinta yang sehat. Ketidakpastian dan perubahan emosi yang terus terjadi justru bisa membuat hubungan menjadi melelahkan. Seseorang perlu memahami bahwa hubungan yang berkualitas tidak harus dipenuhi konflik atau drama untuk terasa bermakna. Rasa aman, komunikasi terbuka, kestabilan emosional, serta saling menghormati merupakan hal penting dalam membangun hubungan jangka panjang. 7. Terlalu Bergantung pada Validasi Pasangan Keinginan mendapatkan perhatian dan pengakuan merupakan hal yang wajar dalam hubungan. Namun, kebutuhan tersebut bisa menjadi masalah ketika seseorang sepenuhnya menggantungkan harga dirinya kepada pasangan. Dalam kondisi ini, hubungan asmara lebih banyak dijadikan sarana untuk memperoleh kepastian bahwa dirinya dicintai, dibutuhkan, dan dianggap berharga. Seseorang yang mengalami hal tersebut mungkin merasa tidak lengkap ketika sedang sendiri. Mereka pun cenderung terus mencari pasangan untuk mengisi kekosongan emosional. Padahal, kebahagiaan dan penghargaan terhadap diri sendiri tidak seharusnya sepenuhnya bergantung pada penilaian orang lain. Belajar menerima diri sendiri dan membangun rasa percaya diri dapat membantu seseorang menjalin hubungan tanpa ketergantungan emosional yang berlebihan. 8. Mengabaikan Tanda-Tanda Peringatan dalam Hubungan Faktor lainnya adalah kebiasaan mengabaikan red flags atau tanda-tanda yang menunjukkan adanya potensi masalah dalam hubungan. Pada tahap awal pendekatan, seseorang sebenarnya mungkin sudah melihat perilaku pasangan yang kurang sesuai, seperti sikap tidak menghargai, kebohongan, manipulasi, atau kurangnya tanggung jawab. Namun, karena sudah terlanjur tertarik atau berharap hubungan tersebut berhasil, tanda-tanda tersebut sering dianggap sebagai hal sepele. Padahal, mengabaikan masalah sejak awal dapat membuat seseorang menghadapi persoalan yang lebih besar di kemudian hari. Mengenali red flags bukan berarti harus selalu mencurigai pasangan. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri agar tidak terus bertahan dalam hubungan yang merugikan.