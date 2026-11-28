JawaPos.com – Aktivitas memasak memang bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan. Namun, kondisi dapur terkadang berubah berantakan akibat cipratan minyak dan tumpahan lemak, terutama ketika sedang menggoreng makanan. Minyak yang tercecer bukan hanya membuat kompor, meja, dan lantai terlihat kotor, tetapi juga dapat meninggalkan permukaan licin yang berisiko menyebabkan seseorang terpeleset. Apabila tidak segera dibersihkan, sisa minyak dan lemak juga berpotensi mengundang hama serta menjadi tempat menumpuknya kotoran dan bakteri. Karena itu, menjaga kebersihan dapur setelah memasak menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Kabar baiknya, membersihkan noda minyak tidak selalu membutuhkan produk pembersih khusus. Sejumlah bahan sederhana yang tersedia di rumah ternyata bisa dimanfaatkan untuk menyerap dan mengangkat minyak dengan lebih mudah. Dilansir dari English Jagran, ada beberapa bahan rumahan yang dapat digunakan untuk mengatasi tumpahan minyak dan lemak di dapur. Berikut lima cara yang bisa dicoba: 1. Manfaatkan Garam Garam yang biasanya digunakan sebagai penyedap masakan ternyata juga bisa membantu membersihkan minyak yang tercecer. Caranya cukup mudah, yakni dengan menaburkan garam secukupnya pada bagian yang terkena minyak. Biarkan selama satu hingga dua menit agar garam membantu menyerap cairan tersebut. Setelah itu, bersihkan menggunakan kain lap atau tisu dapur. Cara ini cukup efektif untuk mengatasi tumpahan minyak dalam jumlah kecil hingga sedang. 2. Gunakan Soda Kue Soda kue dikenal memiliki banyak kegunaan untuk urusan kebersihan rumah, termasuk mengatasi noda minyak dan lemak di dapur. Taburkan soda kue pada permukaan yang terkena minyak, kemudian diamkan selama beberapa menit. Setelah itu, angkat sisa bubuk menggunakan sapu atau kain lap. Selain membantu menyerap minyak, soda kue juga dapat digunakan untuk membantu mengurangi aroma tidak sedap yang tertinggal setelah memasak. 3. Taburkan Tepung Maizena Untuk tumpahan minyak yang cukup luas atau sulit dibersihkan, tepung maizena bisa menjadi pilihan alternatif. Caranya, tuangkan maizena dalam jumlah cukup banyak hingga menutupi area yang terkena minyak. Diamkan sekitar 5–10 menit agar tepung menyerap minyak dan lemak. Jika sudah, bersihkan sisa tepung menggunakan sapu, penyedot debu yang sesuai untuk bahan tersebut, atau kain lap. Metode ini dapat membantu mempermudah proses pembersihan noda yang lebih besar. 4. Gunakan Tepung Terigu Selain untuk membuat aneka makanan, tepung terigu juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan penyerap minyak dalam keadaan darurat. Cukup taburkan tepung terigu pada bagian yang terkena tumpahan minyak. Tunggu beberapa menit hingga tepung menyerap sebagian minyak, kemudian kumpulkan dan bersihkan menggunakan sapu atau lap. Bahan ini dapat menjadi alternatif praktis ketika garam, soda kue, maupun maizena tidak tersedia di rumah. 5. Bersihkan dengan Larutan Sabun Cuci Piring Apabila minyak sudah menempel cukup kuat pada permukaan dapur, larutan sabun cuci piring dapat membantu mengangkat sisa kotorannya. Campurkan sabun cuci piring dengan air hangat, lalu celupkan kain bersih ke dalam larutan tersebut. Gosok perlahan bagian yang terkena minyak hingga nodanya terangkat. Setelah selesai, lap kembali menggunakan kain bersih yang telah dibasahi air untuk menghilangkan sisa sabun. Kandungan pembersih dalam sabun cuci piring membantu menguraikan minyak sehingga lebih mudah dibersihkan. Dengan memanfaatkan bahan-bahan sederhana tersebut, tumpahan minyak dan lemak di dapur bisa ditangani tanpa harus selalu menggunakan produk pembersih khusus. Pastikan permukaan lantai dibilas dan dikeringkan setelah dibersihkan agar tidak licin saat digunakan kembali.