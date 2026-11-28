JawaPos.com – Menjalani hubungan asmara yang langgeng tentu menjadi harapan banyak pasangan. Namun, rasa cinta dan ketertarikan saja belum tentu cukup untuk membuat sebuah hubungan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ada sejumlah persoalan yang terkadang muncul secara perlahan, tetapi sering kali tidak disadari oleh pasangan. Mulai dari perbedaan pandangan mengenai masa depan, komunikasi yang kurang sehat, hingga ketidakmampuan menyelesaikan konflik bisa menjadi hambatan dalam membangun hubungan jangka panjang. Dilansir dari geediting.com, terdapat delapan hal yang bisa menjadi indikasi bahwa sebuah hubungan belum memiliki fondasi kuat untuk bertahan lama. Mengenali tanda-tanda tersebut sejak awal dapat membantu pasangan melakukan evaluasi, memperbaiki pola hubungan, dan memahami apakah keduanya benar-benar siap melangkah ke tahap yang lebih serius. Lantas, apa saja tanda yang perlu diperhatikan? Berikut ulasannya. 1. Tidak Memiliki Gambaran Masa Depan yang Sama Salah satu fondasi penting dalam hubungan jangka panjang adalah keselarasan tujuan hidup. Ketika dua orang memutuskan untuk bersama, mereka perlu memahami keinginan dan rencana masing-masing mengenai masa depan. Perbedaan pandangan tentang pernikahan, keinginan mempunyai anak, karier, hingga tempat tinggal bisa menjadi persoalan apabila tidak dibicarakan sejak awal. Misalnya, satu pihak ingin segera membangun keluarga, sementara pasangannya masih ingin menikmati kehidupan tanpa komitmen tersebut. Jika tidak ditemukan titik temu, perbedaan ini berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan. Karena itu, penting bagi pasangan untuk membicarakan rencana masa depan secara terbuka. Tidak harus mempunyai semua keinginan yang sama, tetapi keduanya perlu bersedia mencari jalan tengah yang dapat diterima bersama. 2. Kesulitan Memahami Cara Komunikasi Pasangan Setiap orang mempunyai kebiasaan berbeda ketika menyampaikan pikiran dan perasaannya. Ada yang lebih nyaman berbicara secara langsung, sementara sebagian lainnya membutuhkan waktu untuk menenangkan diri sebelum membahas persoalan. Perbedaan tersebut sebenarnya bukan masalah besar selama kedua pihak mau saling memahami. Namun, jika tidak ada usaha untuk menyesuaikan diri, kesalahpahaman bisa terus berulang. Salah satu pihak mungkin merasa diabaikan karena pasangannya memilih diam ketika terjadi masalah. Sebaliknya, pasangan yang membutuhkan waktu sendiri bisa merasa tertekan karena terus didesak untuk berbicara. Komunikasi yang sehat bukan tentang siapa yang paling benar dalam sebuah perdebatan. Hal terpenting adalah kemampuan mendengarkan, menyampaikan perasaan dengan baik, dan menemukan solusi tanpa saling menyalahkan. 3. Tidak Bisa Menyelesaikan Konflik dengan Dewasa Perselisihan merupakan hal yang wajar dalam hubungan asmara. Dua orang dengan latar belakang dan kebiasaan berbeda tentu tidak selalu mempunyai pendapat yang sama. Namun, cara pasangan menghadapi pertengkaran dapat menunjukkan seberapa kuat hubungan yang sedang dijalani. Jika setiap konflik selalu berakhir dengan saling menyalahkan, merendahkan, bersikap defensif, atau mendiamkan pasangan dalam waktu lama sebagai bentuk hukuman, kondisi tersebut perlu diperhatikan. Pola interaksi negatif yang terus berulang dapat merusak rasa nyaman dan kepercayaan dalam hubungan. Pasangan yang ingin bertahan lama perlu belajar mengendalikan emosi ketika berbeda pendapat. Mendengarkan penjelasan, mengakui kesalahan, serta mencari penyelesaian bersama merupakan langkah penting untuk menjaga hubungan tetap sehat. 4. Hanya Nyaman Saat Berkencan, tetapi Sulit Menjalani Rutinitas Bersama Masa awal hubungan biasanya dipenuhi berbagai momen romantis. Mulai dari makan malam bersama, bepergian ke tempat menarik, hingga memberikan kejutan kecil kepada pasangan. Namun, hubungan jangka panjang tidak selalu dipenuhi suasana menyenangkan seperti saat berkencan. Ada banyak rutinitas sederhana yang harus dijalani bersama, seperti mengurus rumah, mengatur pengeluaran, berbelanja kebutuhan, hingga menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Jika pasangan hanya menikmati kebersamaan ketika sedang bersenang-senang, tetapi kesulitan bekerja sama dalam urusan praktis, hal tersebut bisa menjadi tantangan tersendiri. Kecocokan jangka panjang justru terlihat ketika keduanya mampu bekerja sebagai tim dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Kebahagiaan tidak harus selalu hadir melalui liburan mewah atau makan malam romantis. Memasak bersama, membereskan rumah, dan menyelesaikan pekerjaan sederhana juga bisa mempererat hubungan. 5. Tidak Saling Mendukung Perkembangan Diri Hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi setiap individu untuk berkembang. Masing-masing pasangan tetap memiliki impian, minat, dan tujuan pribadi yang perlu dihargai. Masalah muncul ketika salah satu pihak merasa harus mengorbankan seluruh cita-citanya demi mempertahankan hubungan. Misalnya, pasangan tidak mendukung keinginan untuk melanjutkan pendidikan, mengembangkan karier, atau mencoba pengalaman baru. Bahkan, ada pula yang merasa bersalah ketika ingin menghabiskan waktu untuk dirinya sendiri. Padahal, hubungan yang baik bukan berarti kedua orang harus kehilangan identitas pribadi. Pasangan ideal seharusnya mampu menjadi pendukung dalam perjalanan hidup satu sama lain. Memberikan semangat, menghargai pencapaian, dan tidak menghalangi perkembangan pribadi merupakan bagian penting dari hubungan jangka panjang. 6. Tidak Memiliki Kepercayaan dan Rasa Aman Kepercayaan merupakan salah satu unsur utama yang membuat hubungan dapat bertahan. Tanpa rasa percaya, pasangan akan mudah diliputi kecurigaan dan kecemasan dalam menjalani kehidupan bersama. Kepercayaan bukan hanya berkaitan dengan kesetiaan atau menghindari perselingkuhan. Lebih dari itu, seseorang juga perlu merasa aman ketika menceritakan ketakutan, kekhawatiran, maupun persoalan pribadi kepada pasangannya. Jika setiap kali terbuka justru mendapatkan ejekan, penilaian negatif, atau cerita pribadinya digunakan sebagai bahan serangan ketika bertengkar, rasa aman akan semakin sulit terbentuk. Hubungan yang sehat seharusnya menjadi tempat bagi kedua pihak untuk menunjukkan sisi rentan tanpa takut direndahkan. Karena itu, saling menjaga rahasia, menghargai perasaan, dan membangun kejujuran menjadi langkah penting untuk memperkuat kepercayaan. 7. Hubungan Tidak Seimbang dalam Memberi dan Menerima Hubungan asmara membutuhkan kontribusi dari kedua belah pihak. Tidak seharusnya hanya satu orang yang terus berusaha mempertahankan hubungan, sementara pihak lainnya cenderung bersikap pasif. Ketidakseimbangan bisa terlihat dari berbagai hal, mulai dari perhatian emosional, waktu, tanggung jawab, hingga urusan finansial. Misalnya, satu pihak selalu menjadi orang yang memulai komunikasi, meminta maaf, merencanakan pertemuan, dan menyelesaikan persoalan. Sementara itu, pasangannya jarang menunjukkan usaha yang sama. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, pihak yang merasa berjuang sendirian berpotensi mengalami kelelahan emosional dan menyimpan kekecewaan. Hubungan yang sehat tidak harus selalu membagi segala sesuatu secara sama persis. Namun, kedua pihak perlu menunjukkan kepedulian dan kesediaan untuk saling berkontribusi. Membicarakan kebutuhan serta pembagian tanggung jawab secara terbuka dapat membantu menghindari ketimpangan yang semakin besar. 8. Tidak Mempunyai Kedekatan Emosional yang Mendalam Ketertarikan fisik dan kebersamaan memang dapat menjadi awal sebuah hubungan. Namun, untuk mempertahankannya dalam jangka panjang, pasangan juga membutuhkan kedekatan emosional yang kuat. Koneksi emosional membuat dua orang mampu memahami perasaan satu sama lain, memberikan dukungan, dan hadir ketika pasangan sedang menghadapi masa sulit. Jika komunikasi hanya berkisar pada kegiatan sehari-hari tanpa pernah membahas perasaan atau persoalan pribadi, hubungan bisa terasa dekat secara fisik tetapi jauh secara emosional. Kedekatan tersebut juga terlihat dari kemampuan pasangan berbagi kebahagiaan, menghadapi kesedihan, dan saling memberikan dukungan tanpa menghakimi. Karena itu, luangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati. Mendengarkan cerita pasangan dan menunjukkan empati dapat membantu membangun ikatan yang lebih kuat. Pada akhirnya, hubungan yang mampu bertahan lama bukan hanya ditentukan oleh besarnya rasa cinta, tetapi juga oleh komunikasi, kepercayaan, komitmen, dan kesediaan untuk terus bertumbuh bersama. Mengenali berbagai tanda di atas bisa menjadi langkah awal untuk mengevaluasi hubungan sebelum melangkah lebih jauh.