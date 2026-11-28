JawaPos.com-Makeup bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan. Namun, untuk mendapatkan hasil riasan yang maksimal, anda perlu memahami berbagai trik dan teknik pengaplikasian produk dengan tepat.

Menurut informasi dari laman miracle-clinic dan devymua yang dikutip pada (28/11) kesalahan dalam mengaplikasikan makeup yang semula bertujuan membuat wajah terlihat lebih segar, justru dapat memberikan efek jauh lebih tua daripada usia anda pada umumnya.

Kurangnya pengetahuan mengenai makeup maupun teknik pengaplikasian yang kurang tepat bisa membuat wajah anda terlihat lebih tua.

Mulai dari munculnya guratan-guratan halus dari pengaplikasian produk makeup yang tidak tepat, yang membuat kerutan pada wajah semakin terlihat.

Pemilihan foundation yang tidak tepat sehingga bisa membuat wajah anda tampak lebih lebih kusam. Sampai teknik pembentukan bagian wajah yang kurang tepat sehingga membuat riasan tidak terlihat segar.

Berikut beberapa kesalahan umum yang kerap ditemukan saat anda menggunakan makeup.

Bedak yang terlalu tebal

Penggunaan bedak yang terlalu tebal dapat membuat wajah anda terlihat berat. Akibatnya guratan-guratan halus di wajah justru bisa tampak lebih jelas dan memberikan kesan lebih tua.

Sebaiknya, aplikasikan bedak secukupnya dengan teknik tepat dan merata. Penggunaan bedak terutama bedak padat setiap hari secara berlebihan dapat berpotensi menyumbat pori-pori sehingga memicu masalah kulit seperti jerawat dan komedo.

Alis tipis

Alis merupakan satu elemen yang penting dalam makeup. Teknik pengaplikasian alis yang kurang tepat bisa mengubah keseluruhan tampilan wajah.

Contohnya bentuk alis dengan sudut yang menurun ke bawah dapat memberikan kesan wajah yang sayu. Sementara itu, alis yang terlalu tipis atau lengkungan yang tinggi dapat membuat wajah terkesan lebih garang dan terlihat tua, sementara itu, bentuk alis yang datar akan membentuk kesan wajah yang datar dan terkesan kurang hidup.

Sebaiknya, sesuaikan bentuk alis dengan karakter wajah anda, gunakan pensil alis dengan warna natural dan aplikasikan secara tipis mengikuti arah rambut.

Terlalu banyak concealer

Pengaplikasian concealer juga membutuhkan teknik tersendiri. Jika dipakai terlalu banyak, terutama pada area bawah mata, concealer berisiko membuat hasil makeup terlihat cakey.

Sebaiknya aplikasikan concealer secara bertahap dengan jumlah sedikit. Kemudian, ratakan menggunakan teknik blend yang tepat supaya hasilnya bisa menyatu dengan kulit.

Lipstik terlalu gelap

Penggunaan lipstik yang terlalu gelap juga dapat membuat tampilan anda terlihat kurang fresh sehingga memberikan kesan lebih tua.

Pengaplikasian warna lipstik yang terlalu berat juga tidak mampu menonjolkan kecantikan alami pada wajah. Oleh sebab itu, anda bisa memilih warna-warna cerah ataupun nude yang sesuai dengan warna kulit dan bibir anda.

Eyeshadow terlalu terang

Jika anda tidak ingin mendapatkan looks yang terlihat tua, maka anda perlu memilih warna eyeshadow yang sesuai.

Eyeshadow yang terlalu terang dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dapat membuat wajah anda terkesan tidak natural. Eyeshadow yang terlalu terang dapat memperlihatkan tekstur guratan dengan lebih jelas daripada warna-warna natural.

Tidak menggunakan complexion

Warna kulit wajah seseorang terkadang tidak merata di beberapa area. Namun, masih banyak orang yang mengaplikasikan makeup tanpa menggunakan complexion atau base sehingga hasil riasan terlihat belang dan kurang menyatu.

Pemilihan warna complexion juga perlu disesuaikan dengan skintone dan undertone kulit supaya hasil makeup terlihat natural. Hindari memilih warna yang terlalu terang ataupun terlalu gelap karena dapat membuat warna kulit terlihat tidak merata, atau bahkan kusam.