JawaPos.com - Makeup natural kini jadi pilihan banyak perempuan. Tampilannya segar, rapi, dan tidak berlebihan. Cocok untuk ke kantor, kuliah, kumpul santai, sampai sekadar keluar rumah untuk urusan sehari-hari.

Bagi pemula, tantangan terbesarnya biasanya satu yaitu bagaimana caranya tampil cantik tanpa terlihat menor. Jawabannya ada pada pemilihan warna dan takaran produk.

Pilih Produk yang Sesuai dengan Kulit

Sebelum menyentuh produk apa pun, pahami dulu bahwa warna adalah kunci. Warna yang selaras dengan kulit membuat makeup menyatu. Sebaliknya, selisih satu tingkat saja bisa membuat wajah tampak belang dan terkesan menor.

Untuk foundation atau bb cream, pilih warna yang paling dekat dengan kulit wajah dan leher. Masarishop menyarankan mencoba shade di garis rahang, sambil mengenali undertone kulit, yakni dingin, hangat, atau netral.

Untuk tampilan natural, pilih tekstur ringan dengan coverage tipis hingga sedang. Menurut Makeup.com, skin tint cocok untuk gaya minimalis karena hanya meratakan warna kulit tanpa menutupinya. Tinted moisturizer atau BB cream juga bisa jadi alternatif. Hindari formula yang berat dan cakey.

Sebagai tambahan, ada tips umum untuk mengenali undertone urat nadi di pergelangan tangan yang tampak kehijauan biasanya menandakan undertone hangat, sedangkan yang kebiruan cenderung dingin. Jika campuran, kemungkinan undertone-nya netral.

Lalu concealer untuk area bawah mata, Makeup.com menyarankan yang satu hingga dua tingkat lebih terang dari foundation. Tujuannya mencerahkan dan menyamarkan lingkaran gelap. Agar wajah tampak lebih segar, sedikit concealer juga bisa ditepuk di dahi, tulang hidung, dan dagu, lalu diratakan.

Pemilihan blush dan bronze pun harus tepat. Pilih blush dengan warna yang menyerupai rona alami pipi, seperti peach, rose, atau pink lembut. Blush matte berwarna peach atau netral memberi kesan elegan tanpa berlebihan. Formula cream atau gel-cream lebih mudah dibaur sehingga ramah bagi pemula.

Adapun bronzer, pilih satu tingkat lebih gelap dari warna kulit. Fungsinya hanya memberi kesan hangat, bukan membuat garis tegas.

Jika ingin memakai eyeshadow, cukup warna netral seperti krem, coklat muda, atau taupe. Makeup.com menyebut langkah ini opsional. Untuk alis, pilih warna yang sama dengan alis aslimu atau satu tingkat lebih terang. Pensil alis atau maskara alis berwarna coklat sudah cukup untuk merapikan.

Lalu untuk lipstik, warna yang aman adalah nude, pink lembut, peach, atau coklat muda. Pilih yang sedikit lebih cerah dari warna bibir asli. Tinted lip balm jadi pilihan paling aman karena warnanya sheer dan tetap melembapkan.

7 Langkah Makeup Natural

1. Siapkan Kulit

Makeup yang bagus berawal dari kulit yang terawat. Selesaikan rutinitas skincare, lalu pakai pelembap tipis. Masarishop dan Maybelline sama-sama menyarankan primer ringan sesuai jenis kulit. Primer membantu menghaluskan tampilan pori, mengontrol minyak, dan membuat makeup lebih awet. Primer dengan hyaluronic acid bisa menambah kelembapan.

2. Ratakan Warna Kulit

Tepuk foundation, BB cream, atau skin tint tipis-tipis memakai spons lembap atau kuas datar. Jangan diseret agar tidak belang. Tambahkan lapisan hanya di area yang perlu, misalnya sekitar hidung atau noda jerawat. Setelah itu, lanjutkan dengan concealer di bawah mata.

3. Beri Rona di Pipi

Temukan apel pipi dengan tersenyum tipis, lalu sapukan blush ke arah pelipis. Ratakan hingga tidak ada batas. Jika memakai blush bubuk dan warnanya kurang terlihat, ambil pigmen dengan jari lalu tekan ke kulit. Menurut Maybelline, cara ini menghasilkan rona paling natural.

4. Rapikan Alis

Sisir alis dengan spoolie, lalu isi bagian yang jarang secara tipis. Brow gel bisa membantu menjaga bentuk alis seharian.

5. Mata Secukupnya

Satu lapis maskara pada bulu mata atas dan bawah sudah cukup membuat mata tampak lebih terbuka. Eyeshadow netral boleh ditambahkan jika diperlukan.

6. Tutup dengan Warna Bibir

Gunakan lip balm berwarna atau lipstik netral. Masarishop menyarankan lip liner tipis jika ada area bibir yang kurang tegas, lalu lipstik ditepuk dan diratakan dengan jari agar hasilnya tampak segar. Produk bertekstur balm juga kerap bisa dipakai ganda, sehingga sedikit warna bisa ditepuk ke pipi.

7. Kunci dengan Bedak (Opsional)