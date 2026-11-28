JawaPos.com - Pertumbuhan sebuah brand tidak hanya diukur dari keberhasilan meningkatkan penjualan atau memperluas pasar. Kontribusi terhadap masyarakat dan kepedulian terhadap lingkungan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam membangun bisnis berkelanjutan.

Hal tersebut turut menjadi perhatian Hypefast dalam mengembangkan ekosistem brand lokal di Indonesia. Memasuki tahun ketujuh perjalanannya, Hypefast terus mendorong brand lokal untuk berkembang sekaligus memberikan kontribusi yang lebih luas.

Founder & CEO Hypefast Achmad Alkatiri mengatakan, sejak awal berdiri, Hypefast memiliki keyakinan bahwa brand Indonesia mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, brand lokal juga diharapkan dapat dikenal di tingkat regional hingga global.

“Sudah saatnya kita dengan penuh keyakinan menjadi negara pencetus brand-brand yang tidak hanya menjadi tuan rumah di negara sendiri, tetapi juga bisa bersaing di kancah regional ataupun kancah global,” ujar Achmad dalam acara Road to Seven Years of Hypefast Indonesia.

Dalam upaya tersebut, Hypefast turut mendorong brand yang berada di bawah naungannya untuk menghadirkan berbagai inisiatif. Salah satunya dilakukan Cessa melalui program Sahabat Bidan yang melibatkan 200 bidan dari wilayah Jabodetabek.

Program tersebut bertujuan memberikan edukasi kepada para bidan agar dapat meneruskan pengetahuan yang tepat kepada orang tua dalam mendampingi kesehatan dan tumbuh kembang anak.

VP Mom & Kids Category Cessa, Yvana Mayer, mengatakan bahwa inisiatif tersebut tidak berorientasi pada kepentingan komersial semata.

“Sebagai brand Cessa, objektif utama kami bukan untuk komersial, tetapi juga ingin memberikan edukasi yang benar kepada bidan-bidan di Indonesia. Nantinya, edukasi tersebut akan disampaikan kepada orang tua di seluruh Indonesia,” ujar Yvana.

Ia menjelaskan, edukasi mengenai kesehatan ibu dan anak perlu diberikan sejak masa kehamilan hingga proses tumbuh kembang anak. Melalui kolaborasi dengan bidan, Cessa berharap dapat membangun sinergi positif yang berfokus pada edukasi dan pendampingan keluarga.

Selain menghadirkan program yang menyasar masyarakat, Hypefast juga mendorong brand lokal untuk memperluas jangkauan pasarnya. Hal ini dilakukan Luxcrime melalui ekspansi ke Singapura dengan menggandeng Sociolla.

Brand Manager Luxcrime, Melisa Andriani, menyampaikan bahwa ekspansi tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperkenalkan potensi produk kecantikan lokal ke pasar internasional. Kerja sama dengan Sociolla yang telah terjalin selama lima tahun turut menjadi fondasi dalam membuka peluang pasar baru.

“Bagi Luxcrime, ekspansi ke Singapura bukan sekadar perluasan pasar, melainkan sebuah langkah nyata untuk membawa karya anak bangsa semakin dikenal di tingkat global,” ungkapnya.

Tidak hanya memperluas pasar, Luxcrime juga berupaya menghadirkan kontribusi terhadap lingkungan melalui kolaborasi dengan Seven Clean Seas.

Inisiatif tersebut diwujudkan melalui produk Luxcrime Perfect Hydralight Skintint. Setiap pembelian satu botol produk ini secara otomatis berkontribusi dalam upaya pengumpulan dan pembersihan tiga botol plastik dari laut.

Melisa menjelaskan kolaborasi tersebut dilandasi pemikiran bahwa perkembangan sebuah brand perlu diiringi tanggung jawab yang lebih besar. Menurutnya, perusahaan tidak cukup hanya berfokus pada penjualan dan kualitas produk, tetapi juga perlu memberikan dampak positif.

"Semakin berkembangnya sebuah brand, kita tidak hanya mengejar penjualan, mencari produk yang berkualitas, tetapi juga memiliki beban tanggung jawab lebih besar lagi. Jadi, bukan hanya mengejar profit atau pendapatan, tetapi kita juga berimpact," jelas Melisa.

Hingga September 2026, program tersebut telah membantu mengangkat sekitar 8.000 kilogram atau delapan ton sampah plastik dari laut. Luxcrime menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 10.000 kilogram atau 10 ton pada Januari 2027.