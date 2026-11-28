JawaPos.com - Memilih matras kasur tidak cukup hanya dengan mempertimbangkan tingkat keempukan atau tampilan luarnya. Jenis material, sistem pegas, hingga kemampuan menopang tubuh juga perlu diperhatikan agar kasur yang dibeli sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan tidur.

Hal ini penting karena setiap orang memiliki preferensi kenyamanan berbeda. Kasur yang terasa nyaman bagi seseorang belum tentu memberikan pengalaman serupa bagi orang lain. Kesalahan memilih matras bahkan bisa membuat tubuh terasa kurang nyaman setelah bangun tidur.

Karena itu, sebelum membeli kasur baru, calon konsumen sebaiknya membandingkan beberapa pilihan secara langsung. Perwakilan Cellini, Kaylina, membagikan tiga aspek utama yang dapat menjadi pertimbangan saat memilih matras, mulai dari tingkat kekerasan hingga material yang digunakan. Berikut ulasannya.

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1. Perhatikan Tingkat Kekerasan Matras Tingkat kekerasan atau firmness menjadi salah satu faktor pertama yang perlu diperhatikan ketika membandingkan matras. Pilihannya cukup beragam, mulai dari soft, medium, hingga firm.

Namun, menentukan tingkat kekerasan kasur sebaiknya tidak hanya berdasarkan kesan pertama ketika duduk atau menyentuh permukaannya. Konsumen perlu mencoba berbaring untuk mengetahui bagaimana matras menopang tubuh, terutama pada area punggung dan pinggang.

Kaylina menyarankan calon pembeli meluangkan waktu untuk mencoba beberapa jenis matras dengan posisi tidur yang biasa dilakukan sehari-hari.

"Ketika sedang membandingkan kasur, coba rasakan dulu tingkat kekerasannya sesuai kebiasaan tidur masing-masing. Kasur yang terasa empuk di awal belum tentu sanggup menopang pinggang dengan baik semalaman. Jadi, memang harus dicoba berbaring minimal beberapa menit di posisi tidur yang biasa dilakukan," ujar Kaylina dalam keterangannya.

Selain tingkat keempukan, posisi tidur juga dapat menjadi pertimbangan. Orang yang terbiasa tidur menyamping, misalnya, mungkin memiliki kebutuhan berbeda dibandingkan mereka yang lebih sering tidur telentang.

Dengan mencoba beberapa pilihan, konsumen dapat mengetahui karakter matras yang paling sesuai dengan kenyamanan tubuhnya.

2. Bandingkan Sistem Pegas dan Material Matras Selain tingkat kekerasan, bagian dalam kasur juga perlu mendapat perhatian. Sistem penopang dan material lapisan matras berpengaruh terhadap karakter kenyamanan, respons terhadap tekanan tubuh, serta sensasi ketika digunakan.

Beberapa material yang umum digunakan antara lain busa high resilience foam dan lateks. Keduanya memiliki karakteristik berbeda sehingga penting bagi konsumen untuk memahami spesifikasi sebelum membeli.

Sistem pegas juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Salah satunya adalah individual pocket spring, yakni sistem pegas yang dikemas secara individual sehingga setiap pegas dapat merespons tekanan secara lebih mandiri.

Sebagai gambaran, koleksi matras Cellini menghadirkan sejumlah pilihan dengan kombinasi material dan sistem penopang berbeda.

Untuk konsumen yang menyukai karakter matras kokoh atau firm, terdapat Orthopedic Master yang memadukan busa high resilience dengan individual pocket spring. Pilihan lainnya adalah Ashton Comfy yang menggunakan busa high resilient polyurethane dan sistem pegas.

Sementara itu, konsumen yang menginginkan karakter medium firm dapat mempertimbangkan Spinal Supreme Cellini dengan kombinasi Latex Lite dan responsive pocket spring. Ada pula seri Flow yang menggabungkan lateks alami dengan sistem pegas responsif.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konsumen tidak hanya perlu membandingkan harga atau tampilan kasur, tetapi juga memahami material dan teknologi yang digunakan di dalamnya.

3. Sesuaikan dengan Kebutuhan dan Kebiasaan Tidur Aspek terakhir adalah menyesuaikan pilihan matras dengan kebutuhan pribadi. Banyaknya pilihan di pasaran memang memberikan keleluasaan bagi konsumen, tetapi tidak berarti setiap produk akan memberikan tingkat kenyamanan yang sama.

Karena itu, membandingkan beberapa jenis matras secara langsung dapat membantu calon pembeli mengenali perbedaan karakter setiap produk.

Kaylina mengatakan, konsumen sebaiknya tidak hanya terpaku pada satu model ketika mencari kasur baru. Mencoba berbagai kombinasi material dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai matras yang sesuai dengan preferensi masing-masing.

"Setiap orang punya preferensi tubuh yang unik, jadi tidak ada satu kasur yang cocok untuk semua orang. Dengan membandingkan langsung beda rasa antara yang berbahan lateks, busa high resilience, atau yang pakai pillow top, konsumen bisa lebih yakin menentukan pilihan. Nantinya, detail ukuran, spesifikasi lengkap, sampai kisaran harga terbarunya juga bisa dicek langsung melalui katalog koleksi matras Cellini," tutur Kaylina.

Selain tiga aspek tersebut, konsumen juga sebaiknya mempertimbangkan ukuran kasur, jumlah orang yang akan menggunakannya, masa garansi, serta ketentuan perawatan produk.

Jika kasur digunakan bersama pasangan, misalnya, kemampuan matras meredam gangguan gerakan juga layak diperhatikan. Sementara itu, informasi mengenai garansi dan perawatan dapat membantu konsumen memperkirakan kebutuhan penggunaan dalam jangka panjang.

Pada akhirnya, membeli kasur bukan sekadar mencari permukaan yang terasa empuk ketika pertama kali dicoba. Memahami tingkat kekerasan, sistem pegas, material, dan kebutuhan tidur pribadi menjadi langkah penting agar konsumen tidak salah menentukan pilihan.