JawaPos.com – Kerusakan rambut tidak hanya disebabkan proses bleaching atau pewarnaan, tetapi juga aktivitas sehari-hari seperti paparan sinar matahari, polusi, berenang, berolahraga, hingga penggunaan alat penata rambut bersuhu panas. Berbagai faktor tersebut dapat memengaruhi kesehatan rambut dan kulit kepala seiring waktu.

Karena itu, perawatan rambut tidak hanya perlu berfokus pada kebersihan, tetapi juga memperhatikan kondisi batang rambut dan kulit kepala.

Berangkat dari pengalaman personalnya dalam merawat rambut rusak, Tasya Farasya memperkenalkan Her Crown Story, brand perawatan rambut dan kulit kepala (scalp & haircare) lokal berbasis sains yang resmi diluncurkan pada 9 November 2026.

Dikembangkan selama kurang lebih dua tahun, Her Crown Story menghadirkan Intensive Deep Repair Series, rangkaian perawatan yang dirancang untuk membantu merawat rambut rusak sekaligus menjaga kondisi rambut dan kulit kepala sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari.

Pengembangan Her Crown Story berangkat dari kebutuhan akan perawatan rambut yang lebih spesifik dan menyeluruh. Tidak hanya berfokus pada batang rambut, Her Crown Story juga memperhatikan kondisi kulit kepala sebagai bagian penting dari rutinitas perawatan rambut. Pendekatan ini kemudian menjadi landasan pengembangan formulasi yang mencakup struktur rambut, lapisan kutikula, hingga mikrobioma kulit kepala.

“Her Crown Story berangkat dari pengalaman aku menghadapi rambut rusak akibat bertahun-tahun melakukan bleaching, coloring, dan heat styling, ditambah aktivitas seperti diving. Melalui Her Crown Story, aku ingin menghadirkan perawatan rambut lokal berbasis sains yang efektif dan mudah dijangkau agar perempuan Indonesia bisa merawat dan memperbaiki rambut dan kulit kepala sesuai kebutuhannya,” ujar Tasya Farasya, Founder Her Crown Story.

Salah satu pendekatan yang dihadirkan Her Crown Story adalah CrownBiome Tech³™, teknologi yang menggabungkan tiga komponen untuk merawat rambut dan kulit kepala. Pertama, Molecular Biomimetic Peptide, yang dikembangkan dengan pendekatan biomimetik untuk membantu merawat struktur rambut dari dalam.

Kedua, Ceramide, yang membantu merawat lapisan kutikula agar rambut tetap lembut. Ketiga, Microbiome, yang membantu menjaga keseimbangan mikrobioma kulit kepala untuk mendukung kondisi kulit kepala yang sehat. Ketiganya dirancang untuk saling melengkapi, mencakup perawatan dari struktur rambut hingga kulit kepala.

Pengembangan Intensive Deep Repair Series turut melibatkan dermatologist, trichologist, dan hair professional, serta didukung pengujian laboratorium dan evaluasi konsumen. Seluruh produk juga telah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal, dan melalui uji dermatologis. Menggabungkan pendekatan perawatan struktur rambut, kutikula, dan keseimbangan kulit kepala, Intensive Deep Repair Series dirancang untuk membantu menjadikan rambut 5x lebih sehat, lembut, dan berkilau.