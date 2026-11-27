JawaPos.com – Pameran masih mendominasi penggunaan venue Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) sepanjang 2026. Bahkan, tren ini diprediksi terus berlanjut pada 2027 dengan komitmen sustainable atau berkelanjutan.

Diungkapkan Siti Karmila, General Manager ICE BSD City, di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City sendiri, ada 300-350 event per tahun, yang meliputi event besar hingga terkecil seperti ruang meeting.

Untuk venue MICE, pameran masih memimpin karena memang itu core bisnisnya. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, event pada 2026 memang ada penurunan. Tapi untuk penggunaan hall atau luas aera yang digunakan justru berubah.

Misalnya, ungkap Siti, tahun lalu ada event yang hanya menggunakan satu hall, lalu tahun ini menjadi 2 hall karena ramai pengunjungnya.

“MICE terus berkembang, diikuti dengan kebutuhan penyelenggaraan acara yang semakin beragam dan ekspektasi yang semakin tinggi terhadap kualitas venue maupun layanan,” ujar Siti dalam konferensi pers di Tangerang, baru-baru ini.

Pembaruan dan Penguatan Fasilitas

Penguatan kapabilitas melalui peningkatan fasilitas, pengembangan layanan terintegrasi, serta inisiatif keberlanjutan pun perlu dilakukan untuk menjawab kebutuhan penyelenggaraan acara yang semakin beragam.

Untuk ICE BSD City, berbagai pembaruan fasilitas dilakukan sepanjang 2026, mencakup pemasangan Nusantara Carpet, revitalisasi fasilitas toilet, penambahan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), serta peningkatan sistem trench dan partisi hall.

Pembaruan lainnya meliputi peremajaan Organizer Room dan Green Room bagi performer dan speaker, penyegaran visual dan menu SALT Restaurant, serta pengembangan layanan banquet untuk mendukung kebutuhan konsumsi selama penyelenggaraan acara.

“Kami tidak hanya berfokus pada fasilitas, tetapi juga pada kesiapan operasional dan kapabilitas layanan dalam mendukung penyelenggara acara secara menyeluruh guna memberikan pengalaman yang optimal bagi setiap pengunjung,” tukasnya.

Prinsip Keberlanjutan

Sustainable atau berkelanjutan juga menjadi salah satu komitmen yang terus dijaga dan dikembangkan lewat ICE Green Action.

Inisiatif ini mencakup efisiensi energi melalui penggunaan 100 persen lampu LED, pemanfaatan pencahayaan alami, serta penggunaan kembali air olahan untuk kebutuhan operasional.

Pengelolaan sampah turut menjadi perhatian melalui penyediaan Reverse Vending Machines (RVM) di sejumlah acara terpilih, tempat sampah terpilah, serta pengembangan Sustainability Event Guidelines sebagai panduan untuk mendorong praktik penyelenggaraan acara yang lebih ramah lingkungan.

Misalnya untuk meminimalisasi sampah makanan, bisa ditekan lewat pemesanan makanan sesuai porsi. Begitupula dengan minyak goreng bekas, pihaknya bekerja sama dengan vendor yang digunakan kembali menjadi bahan bakar.