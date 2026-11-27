JawaPos.com-Makeup dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang, sebab dapat membuat tampilan wajah anda terlihat lebih segar, cerah, dan lebih muda.

Terutama saat anda harus tampil profesional di kantor ataupun saat menjalani aktivitas di rumah. Namun, tidak sedikit orang yang masih enggan menggunakan makeup karena menganggap step-stepnya terlalu ribet dan menyita waktu.

Padahal, penggunaan makeup yang tepat juga dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap sinar UV, terutama saat anda menggunakan produk-produk dengan SPF.

Makeup simple sat-set bisa anda dapatkan cukup dalam waktu 3 menit. Tutorial ini cocok bagi anda yang memiliki aktivitas padat ataupun tidak ingin menggunakan riasan yang terlalu tebal atau menor.

Melansir informasi dari laman makeoverforall dan wardahbeauty pada (27/11) berikut tutorial makeup simpel dan praktis yang bisa anda coba hanya dalam waktu 3 menit!

Skin Prep

Selalu awali aktivitas makeup dengan skin preparation secara berurutan. Mulai dari membersihkan wajah dengan facial wash, mengaplikasikan pelembab, sampai memakai sunscreen.

Skin prep yang tepat dapat membantu makeup looks anda bisa lebih terkunci secara tepat, sehingga produk makeup mudah diaplikasikan dan menempel lebih baik. Sehingga, hasil makeup dapat terlihat lebih menyatu dan tahan lama .

Aplikasikan Cushion

Pilih produk complexion sesuai kebutuhan. Jika menginginkan tampilan makeup yang lebih ringan dan praktis dibawa kemana-mana, anda dapat menggunakan cushion.

Sementara itu, jika membutuhkan coverage lebih tinggi untuk menyamarkan noda dan meratakan warna kulit, anda bisa memilih foundation.

Aplikasikan complexion secara bertahap pada kulit wajah dengan teknik tap-tap supaya produk tersebar merata dan menyatu dengan wajah. Hindari penggunaan produk yang terlalu banyak secara sekaligus, supaya hasil makeup anda tidak terlihat tebal.

Pakai blush on

Blush on dapat memberikan kesan wajah yang lebih segar dan merona. Anda bisa menggunakan liquid blush ataupun blush on biasa pada area tulang pipi atau apple cheek, sampai area pelipis. Kemudian blender sampai merata agar terlihat lebih natural. Pilih warna-warna lembut seperti soft pink, mauve, sesuai dengan undertone kulit anda.

Kunci dengan bedak tabur

Untuk mendapatkan tampilan makeup yang lebih halus dan flawless, aplikasikan bedak tabur pada bagian area T zone pada wajah, yakni pada dahi, hidung, dagu, dan di bawah mata untuk membantu mengunci makeup.

Bedak tabur dapat membantu mengontrol minyak berlebih, mengurangi kilap pada wajah, serta menjaga complexion agar tidak mudah bergeser.

Penggunaan yang tepat juga dapat membantu anda menghasilkan tampilan makeup yang lebih halus dan tahan lama.

Rapikan alis

Tampilan alis yang natural bisa didapatkan dengan menyisir alis menggunakan spoolie, kemudian mempertegas bentuknya menggunakan browcara. Cara ini dipandang lebih simpel daripada harus menggambar dan membentuk alis dari awal, sehingga dapat menghemat waktu anda.

Mascara

Maskara menjadi salah satu komponen penting untuk membuat tampilan mata terlihat lebih segar dan hidup. Anda bisa mengaplikasikan maskara pada bulu mata 2-3 layer secara bertahap.

Pilih maskara yang bisa memberikan efek lentik dan lifting agar mata anda bisa lebih terbuka dengan hasil akhir yang tetap natural.

Lip tint

Lip tint cocok digunakan bagi anda yang memiliki aktivitas super sibuk, karena praktis dibawa kemana-mana dan mudah reapply.