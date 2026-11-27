JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa bahwa cara berpakaian dapat mengubah cara orang lain memandangmu, bahkan memengaruhi bagaimana kamu memandang dirimu sendiri?

Coba bayangkan dua situasi berbeda. Pada situasi pertama, kamu mengenakan pakaian seadanya ketika menghadiri sebuah pertemuan penting. Pada situasi kedua, kamu mengenakan pakaian yang rapi, nyaman, dan sesuai dengan karakter yang ingin kamu tampilkan.



Meskipun kemampuan dan pengetahuanmu tidak berubah, mungkin ada perbedaan dalam cara kamu membawa diri. Kamu merasa lebih percaya diri, lebih siap berbicara, dan lebih memperhatikan bagaimana berinteraksi dengan orang lain.



Hal ini bukan sekadar persoalan penampilan. Dalam psikologi, pakaian dapat memiliki hubungan dengan identitas diri, persepsi sosial, kepercayaan diri, dan perilaku seseorang.



Cara berpakaian bahkan bisa menjadi salah satu sarana untuk membangun gambaran diri yang ingin diwujudkan.



Jika kamu ingin dikenal sebagai sosok profesional, pakaian dapat membantu memperkuat kesan tersebut. Jika kamu ingin terlihat lebih dewasa, sederhana, kreatif, atau berwibawa, pilihan pakaian juga dapat menjadi bagian dari proses membangun identitas.



Namun, ada satu hal penting yang perlu dipahami: berpakaian untuk menjadi sosok yang kamu inginkan bukan berarti berpura-pura menjadi orang lain. Sebaliknya, ini adalah tentang menyelaraskan penampilan luar dengan nilai, karakter, dan arah perkembangan diri yang ingin kamu bangun.



Lantas, bagaimana cara menggunakan pakaian sebagai sarana membentuk identitas diri?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (26/11), terdapat enam strategi yang dapat kamu terapkan berdasarkan perspektif psikologi.



1. Tentukan Identitas Diri yang Ingin Kamu Bangun Sebelum Memilih Pakaian



Kesalahan yang sering dilakukan seseorang ketika membangun gaya berpakaian adalah terlalu fokus mengikuti tren tanpa memahami identitas yang ingin ditampilkan.



Akibatnya, lemari pakaian dipenuhi berbagai model yang sebenarnya tidak mencerminkan kepribadian maupun kebutuhan hidupnya.



Hari ini ingin terlihat seperti seorang profesional, besok mengikuti gaya selebritas, dan minggu berikutnya mencoba penampilan yang sedang populer di media sosial.



Tidak ada yang salah dengan bereksperimen. Namun, jika kamu terus mengikuti standar penampilan orang lain, kamu bisa kehilangan arah dalam menentukan gaya pribadi.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep self-concept atau konsep diri.



Konsep diri merupakan gambaran seseorang mengenai siapa dirinya, termasuk karakteristik, kemampuan, nilai, dan identitas yang dimilikinya.



Cara berpakaian dapat menjadi salah satu bentuk ekspresi dari konsep diri tersebut.



Misalnya, seseorang yang ingin membangun citra sebagai pribadi profesional mungkin memilih pakaian yang rapi, sederhana, dan memiliki potongan yang terstruktur.



Seseorang yang ingin dikenal sebagai pribadi kreatif mungkin lebih tertarik pada kombinasi warna, tekstur, atau aksesori yang unik.



Sementara itu, seseorang yang ingin menampilkan kesan tenang dan dewasa mungkin memilih pakaian dengan warna netral dan desain minimalis.



Sebelum membeli pakaian, cobalah tanyakan kepada diri sendiri:



Saya ingin dikenal sebagai sosok seperti apa?



Nilai apa yang ingin saya tampilkan melalui penampilan?



Apakah saya ingin terlihat lebih profesional, percaya diri, kreatif, atau sederhana?



Apakah pakaian yang saya pilih sesuai dengan kehidupan sehari-hari?



Kamu tidak perlu memiliki banyak identitas sekaligus. Cukup tentukan beberapa karakter utama yang ingin kamu tampilkan secara konsisten.



Misalnya, kamu ingin membangun kesan sebagai pribadi yang profesional, tenang, dan dapat dipercaya.



Dari tiga karakter tersebut, kamu bisa mulai menentukan pilihan pakaian, warna, potongan, dan aksesori yang mendukung kesan tersebut.



Dengan demikian, berpakaian tidak lagi sekadar mengikuti tren, tetapi menjadi keputusan yang lebih sadar.



Pakaian terbaik bukan selalu pakaian yang paling mahal atau paling populer, melainkan pakaian yang mampu mencerminkan sosok yang sedang kamu bangun.



2. Manfaatkan Efek Enclothed Cognition untuk Membangun Kepercayaan Diri



Pernahkah kamu merasa lebih serius ketika mengenakan pakaian formal dibandingkan ketika menggunakan pakaian santai?



Perubahan perasaan tersebut dapat berkaitan dengan konsep enclothed cognition.



Konsep ini diperkenalkan oleh Hajo Adam dan Adam D. Galinsky melalui penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2012.



Secara umum, enclothed cognition menjelaskan bahwa pakaian dapat memengaruhi proses psikologis seseorang ketika makna simbolis pakaian tersebut dikaitkan dengan pengalaman mengenakannya.



Artinya, pakaian tidak hanya memiliki fungsi fisik, tetapi juga dapat membawa makna psikologis.



Misalnya, jas sering diasosiasikan dengan profesionalisme, tanggung jawab, dan kewibawaan. Ketika seseorang mengenakan pakaian tersebut dalam konteks yang sesuai, makna yang melekat pada pakaian dapat memengaruhi cara ia memandang situasi yang sedang dihadapi.



Hal serupa bisa terjadi ketika kamu mengenakan pakaian olahraga untuk beraktivitas fisik atau pakaian formal ketika menghadiri wawancara kerja.



Namun, bukan berarti pakaian secara otomatis membuat seseorang menjadi lebih cerdas, disiplin, atau percaya diri. Pengaruhnya bergantung pada makna pribadi, konteks, dan pengalaman orang yang mengenakannya.



Untuk memanfaatkan prinsip ini, cobalah menghubungkan pakaian dengan perilaku yang ingin kamu bangun.



Jika ingin menjadi lebih profesional, siapkan pakaian kerja yang membuatmu merasa siap menjalankan tanggung jawab.



Jika ingin lebih disiplin, biasakan berpakaian rapi sebelum memulai aktivitas produktif.



Jika ingin lebih percaya diri ketika berbicara di depan umum, pilih pakaian yang nyaman sekaligus membuatmu merasa pantas berada di lingkungan tersebut.



Kuncinya adalah menjadikan pakaian sebagai pengingat terhadap identitas dan perilaku yang ingin kamu tampilkan.



Ketika kamu mengenakan pakaian yang sesuai dengan tujuanmu, gunakan kesempatan tersebut untuk benar-benar menjalankan perilaku yang mencerminkan tujuan itu.



Jangan hanya mengenakan pakaian seorang profesional, tetapi juga bangun kebiasaan bekerja dengan tanggung jawab.



Jangan hanya berpakaian seperti orang yang percaya diri, tetapi latih pula kemampuan berbicara, mengambil keputusan, dan menghargai diri sendiri.



Dengan begitu, penampilan dan perilaku berkembang secara bersamaan.



3. Pilih Warna dan Model Pakaian yang Mendukung Kesan yang Ingin Kamu Tampilkan



Warna dan model pakaian merupakan bagian penting dari komunikasi nonverbal.



Sebelum seseorang berbicara, penampilannya sering kali sudah memberikan kesan awal kepada orang lain.



Misalnya, pakaian yang rapi dan terstruktur dapat memberikan kesan profesional. Sementara itu, pakaian dengan warna atau desain yang lebih ekspresif dapat menunjukkan karakter yang kreatif dan terbuka terhadap eksperimen.



Dalam psikologi sosial, hal ini berkaitan dengan pembentukan kesan atau impression formation.



Manusia cenderung menggunakan informasi visual untuk membentuk penilaian awal terhadap orang lain. Penilaian tersebut dapat dipengaruhi oleh pakaian, kebersihan, kesesuaian penampilan dengan situasi, serta berbagai isyarat nonverbal lainnya.



Karena itu, memilih pakaian sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan apakah modelnya sedang populer, tetapi juga kesan apa yang ingin kamu komunikasikan.



Berikut beberapa pendekatan yang bisa kamu gunakan:



a. Warna netral untuk kesan sederhana dan profesional



<text><italic>Contoh: hitam, putih, abu-abu, navy, dan beige.</italic></text>



Warna-warna tersebut relatif mudah dipadukan dan sering digunakan untuk menciptakan penampilan yang rapi serta tidak berlebihan.



b. Warna yang lebih ekspresif untuk menunjukkan kreativitas



<text><italic>Contoh: hijau, merah marun, biru terang, atau kombinasi warna tertentu.</italic></text>



Pilihan warna yang lebih berani dapat menjadi sarana menampilkan karakter yang ekspresif, tergantung cara memadukannya dan konteks penggunaannya.



c. Potongan pakaian yang terstruktur untuk kesan profesional



<text><italic>Contoh: blazer, kemeja dengan ukuran tepat, celana berpotongan rapi, dan pakaian yang sesuai bentuk tubuh.</italic></text>



d. Model minimalis untuk kesan tenang dan konsisten



<text><italic>Contoh: pakaian polos, desain sederhana, motif yang tidak terlalu ramai, dan kombinasi warna yang harmonis.</italic></text>



Namun, perlu diingat bahwa warna tidak memiliki makna psikologis yang selalu sama bagi semua orang.



Persepsi terhadap warna dapat dipengaruhi budaya, pengalaman pribadi, konteks sosial, dan karakter individu.



Warna hitam, misalnya, dapat memberikan kesan elegan dalam satu situasi, tetapi terasa terlalu formal dalam situasi lainnya.



Karena itu, jangan terlalu terpaku pada aturan bahwa warna tertentu pasti membuat seseorang terlihat lebih berwibawa atau menarik.



Pilihlah warna dan model yang sesuai dengan identitas, kebutuhan, kenyamanan, serta situasi yang kamu hadapi.



4. Bangun Konsistensi Gaya agar Identitasmu Lebih Mudah Dikenali



Bayangkan seseorang yang selalu tampil rapi, menggunakan kombinasi warna yang serasi, dan memiliki gaya berpakaian yang konsisten.



Setelah beberapa kali bertemu, orang lain mungkin mulai mengenali karakter penampilannya.



Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi dapat membantu membangun identitas visual.



Dalam psikologi sosial, manusia cenderung membentuk kesan berdasarkan pola perilaku dan informasi yang muncul berulang kali.



Jika seseorang secara konsisten menampilkan karakter tertentu, orang lain akan lebih mudah menghubungkan penampilan tersebut dengan identitasnya.



Karena itu, kamu tidak harus selalu membeli pakaian baru untuk membangun gaya pribadi.



Justru, salah satu strategi terbaik adalah memiliki beberapa elemen pakaian yang bisa digunakan secara berulang dan dikombinasikan dengan berbagai cara.



Konsep ini sering disebut sebagai personal style atau gaya berpakaian pribadi.



Misalnya, kamu dapat menentukan beberapa ciri khas:



Lebih sering menggunakan warna netral.



Memilih pakaian dengan potongan sederhana.



Mengutamakan kebersihan dan kerapian.



Menggunakan aksesori secukupnya.



Memilih sepatu yang sesuai dengan karakter penampilan.



Kamu juga bisa membangun lemari pakaian dengan konsep capsule wardrobe, yaitu koleksi pakaian yang terdiri dari sejumlah item penting yang mudah dipadukan satu sama lain.



Misalnya, memiliki beberapa kemeja, kaus polos, celana dengan warna netral, satu atau dua jaket, dan sepatu yang cocok untuk berbagai aktivitas.



Keuntungan pendekatan ini bukan hanya membuat penampilan lebih konsisten, tetapi juga membantu mengurangi kebingungan ketika memilih pakaian setiap hari.



Selain itu, kamu tidak perlu menghabiskan terlalu banyak uang untuk mengikuti tren yang terus berubah.



Ingat, gaya pribadi bukan berarti harus menggunakan model pakaian yang sama setiap hari.



Kamu tetap bisa bereksperimen, selama terdapat benang merah yang mencerminkan identitasmu.



Konsistensi membuat penampilan terasa lebih autentik dan membantu orang lain mengenali karakter yang ingin kamu tampilkan.



5. Sesuaikan Penampilan dengan Lingkungan tanpa Kehilangan Jati Diri



Berpakaian untuk menjadi sosok yang kamu inginkan juga berarti memahami bahwa setiap lingkungan memiliki norma dan ekspektasi yang berbeda.



Pakaian yang cocok digunakan ketika menghadiri acara formal belum tentu sesuai untuk kegiatan santai bersama teman.



Begitu pula pakaian yang nyaman untuk bekerja dari rumah mungkin kurang tepat ketika kamu harus menghadiri pertemuan profesional.



Dalam psikologi sosial, perilaku manusia sering dipengaruhi oleh konteks dan norma lingkungan.



Cara seseorang menampilkan dirinya dapat berubah sesuai dengan situasi yang dihadapi. Hal tersebut tidak selalu berarti ia tidak autentik.



Sebaliknya, kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan merupakan bagian dari keterampilan sosial.



Misalnya, seseorang yang bekerja di lingkungan profesional dapat memilih pakaian yang lebih formal ketika bertemu klien.



Namun, ketika sedang menikmati waktu bersama keluarga, ia dapat menggunakan pakaian yang lebih santai.



Keduanya tetap dapat mencerminkan identitas yang sama, meskipun gaya berpakaian berbeda.



Hal penting yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai keinginan menyesuaikan diri membuatmu kehilangan kenyamanan atau melanggar nilai pribadi.



Kamu tidak harus mengenakan pakaian yang membuatmu merasa tidak nyaman hanya demi mendapatkan pengakuan sosial.



Begitu juga, kamu tidak perlu membeli barang bermerek mahal hanya karena lingkungan pergaulan menganggapnya sebagai simbol kesuksesan.



Cobalah membedakan antara menyesuaikan penampilan dan mengorbankan identitas.



Menyesuaikan penampilan berarti memahami kebutuhan situasi. Mengorbankan identitas berarti memaksakan diri menjadi seseorang yang sebenarnya tidak ingin kamu wujudkan.



Kamu bisa tetap terlihat profesional tanpa harus mengenakan pakaian mahal.



Kamu bisa terlihat elegan tanpa harus mengikuti semua tren.



Kamu juga bisa terlihat menarik tanpa harus mengubah seluruh kepribadianmu.



Tujuan berpakaian bukan untuk memenuhi seluruh ekspektasi orang lain, tetapi untuk menyampaikan identitas diri dengan tepat sesuai situasi.



6. Jadikan Berpakaian sebagai Ritual untuk Memperkuat Identitas dan Kebiasaan Positif



Strategi terakhir adalah menjadikan cara berpakaian sebagai bagian dari rutinitas yang membantu memperkuat identitas diri.



Banyak orang menganggap memilih pakaian sebagai aktivitas sederhana yang hanya dilakukan sebelum keluar rumah.



Namun, sebenarnya rutinitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun kesiapan mental dan kebiasaan positif.



Dalam psikologi perilaku, kebiasaan terbentuk melalui pengulangan perilaku dalam konteks tertentu.



Ketika kamu secara konsisten melakukan aktivitas tertentu sebelum memulai pekerjaan, belajar, atau menjalankan tanggung jawab, aktivitas tersebut dapat menjadi bagian dari rutinitas yang membantu mempersiapkan diri.



Misalnya, kamu ingin menjadi pribadi yang lebih disiplin dan profesional.



Kamu dapat membangun rutinitas pagi yang terdiri dari bangun tepat waktu, merapikan tempat tidur, mandi, mengenakan pakaian yang telah disiapkan, dan menyusun prioritas pekerjaan.



Lama-kelamaan, rangkaian aktivitas tersebut menjadi sinyal bahwa waktunya memulai hari dengan lebih terarah.



Hal yang sama dapat diterapkan ketika kamu ingin membangun kepercayaan diri.



Sebelum menghadiri pertemuan penting, pilih pakaian yang membuatmu merasa nyaman dan siap. Kemudian, persiapkan materi, latih cara berbicara, dan ingatkan dirimu mengenai tujuan yang ingin dicapai.



Pakaian menjadi salah satu bagian dari persiapan, bukan satu-satunya sumber kepercayaan diri.



Kamu juga bisa menggunakan prinsip identity-based habits, yaitu membangun kebiasaan berdasarkan identitas yang ingin diwujudkan.



Daripada hanya berkata, "Aku ingin terlihat lebih profesional," ubahlah menjadi, "Aku sedang membangun kebiasaan menjadi pribadi yang profesional."



Kemudian, dukung identitas tersebut melalui tindakan nyata:



Menjaga kebersihan dan kerapian pakaian.



Memilih pakaian sesuai kebutuhan aktivitas.



Merawat barang yang dimiliki.



Mempersiapkan penampilan sebelum hari dimulai.



Menjaga kesesuaian antara penampilan dan perilaku.



Hal yang terpenting adalah konsistensi.



Jika kamu ingin menjadi pribadi yang disiplin, jangan hanya terlihat rapi, tetapi juga latih kedisiplinan dalam menjalankan tanggung jawab.



Jika kamu ingin menjadi sosok yang berwibawa, jangan hanya mengandalkan pakaian formal, tetapi bangun kemampuan berkomunikasi dan mengambil keputusan.



Jika kamu ingin menjadi pribadi yang percaya diri, jangan hanya mencari pakaian yang menarik, tetapi juga belajar menerima diri dan mengembangkan kemampuan.



Dengan begitu, pakaian menjadi bagian dari proses perkembangan identitas, bukan sekadar alat untuk menciptakan kesan.



Kesimpulan: Berpakaian Bukan Hanya tentang Bagaimana Orang Lain Melihatmu, tetapi Juga Bagaimana Kamu Membangun Dirimu



Cara berpakaian memiliki hubungan yang menarik dengan psikologi manusia.



Pakaian dapat menjadi sarana mengekspresikan konsep diri, membentuk kesan sosial, dan dalam kondisi tertentu memengaruhi pengalaman psikologis ketika seseorang mengenakannya.



Enam strategi di atas menunjukkan bahwa kamu dapat menggunakan pakaian secara lebih sadar untuk membangun identitas yang diinginkan.



Mulailah dengan menentukan sosok yang ingin kamu wujudkan, memahami pengaruh pakaian terhadap pengalaman psikologis, memilih warna dan model yang sesuai, membangun konsistensi gaya, menyesuaikan penampilan dengan lingkungan, serta menjadikan berpakaian sebagai bagian dari rutinitas positif.



Namun, jangan sampai kamu terjebak dalam anggapan bahwa penampilan adalah satu-satunya penentu kualitas seseorang.



Pakaian yang bagus tidak otomatis membuat seseorang menjadi dewasa. Pakaian mahal tidak menjamin seseorang memiliki status sosial yang baik. Dan penampilan profesional tidak selalu mencerminkan kemampuan yang sebenarnya.



Identitas yang kuat membutuhkan keselarasan antara penampilan, pola pikir, kebiasaan, karakter, dan tindakan sehari-hari.



Karena itu, gunakan pakaian untuk mendukung perkembangan dirimu, bukan untuk menutupi kekurangan atau membuktikan nilai dirimu kepada orang lain.



Kamu boleh mulai berpakaian seperti sosok yang ingin kamu wujudkan, tetapi jangan berhenti pada penampilannya saja.



Bangun juga kemampuan, kebiasaan, dan karakter yang membuat identitas tersebut benar-benar menjadi bagian dari dirimu.



