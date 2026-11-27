JawaPos.com - Menggeluti bisnis kedai kopi atau coffee shop saat ini tidak lagi semudah dua dekade silam. Sebab, peta persaingan industri kopi saat ini dinilai jauh lebih ketat dan berisiko tinggi.

Hal itu diungkapkan pendiri sekaligus Managing Director PT Coffee Toffee Indonesia Odi Anindito. Misalnya di Kota Surabaya padatnya kompetisi terlihat dari menjamurnya pelaku usaha. Mengacu pada data GoodStats yang dirilis Januari 2026, terdapat 12.510 kedai kopi di Surabaya atau sekitar 2,7 persen dari total 461.991 kedai kopi secara nasional.

Mulai dari kedai kopi sederhana hingga coffee shop modern, semuanya memperebutkan ceruk pasar yang sama. Odi menjelaskan, kendati sektor hotel, restoran, dan kafe masih tumbuh positif di kisaran 5 hingga 11 persen per tahun, masuknya banyak pemain baru membuat kue bisnis kopi terbagi sangat tipis.

"Karena kuenya manis, pasti banyak pemain yang tertarik untuk bermain di situ," ujar Odi, Kamis (26/11).

Di tengah kepungan belasan ribu kompetitor di Kota Pahlawan, Odi menegaskan bahwa calon pebisnis tidak bisa lagi terjun tanpa perhitungan matang. Dibutuhkan konsep pembeda yang kuat, strategi kolaborasi, serta teknik operasional yang sangat efisien.

Odi menjelaskan, efisiensi operasional yang dimaksud mencakup beberapa langkah strategis. Di antaranya mengatur modal pembukaan satu gerai serta meminimalkan penggunaan sumber daya manusia (SDM) agar biaya operasional tidak membengkak.

Selain itu, ia juga menyarankan untuk memaksimalkan pemanfaatan satu aset peralatan kafe atau dapur berharga mahal agar mampu menopang operasional beberapa cabang sekaligus.

Selanjutnya dengan menjaga konsistensi kontrol mutu dan pengelolaan sumber daya manusia yang tetap menjadi tantangan terbesar sekaligus penentu keberhasilan bisnis food service.

"Perlu planning, perlu efisiensi, dan mungkin lebih tepatnya kolaborasi dengan banyak pihak kalau sekarang," jelasnya.

Selain persaingan gerai yang padat, para pelaku usaha juga dibayangi lonjakan harga bahan baku. Tingginya permintaan yang dibarengi ketidakpastian cuaca membuat harga biji kopi terus merangkak naik dan secara otomatis menjadi ajang seleksi alam bagi pelaku pasar.

Meski mengakui bahwa kualitas bahan baku berbanding lurus dengan harga, Odi melihat situasi tersebut justru memicu lahirnya kreativitas pengusaha dalam meracik produk.