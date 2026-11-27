JawaPos.com - Dalam psikologi, gambar-gambar tertentu diyakini berfungsi sebagai jembatan menuju perasaan tersembunyi, termasuk perasaan yang enggan untuk Anda rasakan

Dilansir JawaPos.com dari aromannalife pada Jumat (27/11), berikut ini arti di balik apa yang pertama kali Anda lihat, secangkir kopi, burung hantu, atau keduanya secara bersamaan.



1. Secangkir Kopi

Anda melihat objek yang paling nyata dan membumi terlebih dahulu.

Anda seorang perisai praktis, maksudnya, Anda menghadapi hidup apa adanya dan menjadi seseorang yang diandalkan oleh orang lain karena Anda tampak begitu tangguh dan tak tergoyahkan.

Anda menolak merasakan kerentanan.

Itu sebabnya, Anda membangun identitas sebagai sosok yang kuat sampai-sampai karena terlalu fokus untuk terus berfungsi, Anda keliru menganggap mati rasa sebagai bentuk kedisiplinan.

Anda bahkan tidak meminta bantuan, padahal mungkin Anda sedang kewalahan.

2. Burung Hantu



Anda melihat sesuatu yang tersembunyi sebelum menyadari hal yang tampak jelas.

Anda peka terhadap perubahan-perubahan halus yang sering kali luput dari perhatian orang lain.

Anda enggan merasakan kekecewaan terhadap diri sendiri.

Jadi, Anda menetapkan standar yang mustahil untuk pencapaian Anda dan setiap kali gagal mencapainya, Anda justru memendam rasa sakit itu alih-alih memprosesnya.

Anda menyebutnya ketangguhan, padahal sebenarnya Anda hanya menumpuk tekanan yang belum terselesaikan.

3. Keduanya Secara Bersamaan



Anda seorang pengamat analitis, karena Anda memiliki persepsi yang sangat cepat, namun sering kali ada harga yang harus dibayar.

Kurang dari 10% orang dapat melihat keduanya secara langsung.

Anda enggan merasakan perasaan apa pun secara utuh.

Anda telah menguasai seni merasakan sesuatu secukupnya supaya tetap terlihat hadir dan segera menutup diri begitu situasi menjadi terlalu nyata atau terlalu rumit.