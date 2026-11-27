JawaPos.com - Rasa bosan terasa sangat mengganggu, sehingga banyak orang berusaha menghindarinya sebisa mungkin.

Tapi, sering kali kehidupan itu sendiri yang terasa membosankan.

Menariknya, persepsi seseorang mengenai apa yang disebut sebagai hidup yang membosankan bergantung pada generasi tempat mereka berasal yang membuat definisi membosankan menjadi berbeda bagi masing-masing generasi.

Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Jumat (27/11), seperti ini jawaban Boomer sampai Gen Z ketika ditanya seperti apa kehidupan yang membosankan itu.



Generasi Baby Boomer

Bagi orang-orang yang lahir 1946 – 1964, kehidupan yang membosankan itu adalah hidup yang tanpa tujuan.

Mungkin karena Baby Boomer dikenal sebagai generasi yang berorientasi pada pencapaian tinggi.

Jadi, mereka mendedikasikan Sebagian besar hidupnya untuk bekerja keras.

Mereka juga sangat berorientasi pada komunitas, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam membangun persahabatan yang erat.

Bagi Boomer, kehidupan yang pasif adalah kehidupan yang membosankan.

Mereka senantiasa ingin berupaya mencapai sesuatu dan merasa lebih berkembang dalam kehidupan yang terstruktur.

Meski sebagian orang mungkin menganggap rutinitas semacam itu membosankan, tapi bagi mereka hal tersebut justru memberikan tujuan hidup yang membuat mereka terus melangkah.

Generasi ini bangga dengan dedikasi mereka dan senang melihat hasil dari kerja keras yang telah dilakukan.

Kehidupan yang stabil membuat mereka merasa telah menjalani hidup dengan cara yang benar.

Bagi mereka, sesuatu yang membosankan justru adalah kondisi tanpa motivasi dan tanpa arah yang jelas.



Generasi X (Gen X)

Sebaliknya, bagi generasi yang lahir tahun 1965 – 1980, kehidupan yang membosankan adalah kehidupan yang tidak menyisakan waktu untuk bersenang-senang.

Kata membosankan sebenarnya hampir tidak ada dalam kosakata Gen X, karena saat masih kanak-kanak dipaksa untuk mandiri sejak dini dengan pengawasan orang tua yang sangat minim dan saat dewasa disibukkan dengan mengurus orang tua yang sudah lanjut usia sekaligus anak-anaknya sendiri.

Ketika orang tua mereka menjadi sosok yang terobsesi dengan pekerjaan atau workaholic, Gen X justru menginginkan sesuatu yang sangat berbeda bagi diri mereka sendiri.

Mereka berupaya mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang sehat sehingga mereka meluangkan waktu untuk bersenang-senang di samping menuntaskan tanggung jawab mereka.

Generasi ini tidak serta-merta menganggap tujuan Generasi Baby Boomer memiliki kehidupan yang stabil sebagai sesuatu yang membosankan, namun mereka merasa bahwa rutinitas yang kaku dapat dengan mudah membuat seseorang terjebak dalam kejenuhan.

Mereka terus mencoba hal-hal baru sebanyak mungkin agar hidup mereka tetap menarik.

Bagi mereka, zona nyaman adalah tempat yang paling membosankan.

Generasi Milenial



Kehidupan yang stabil bisa saja terasa membosankan bagi Milenial jika tidak ada hal yang memberikan kepuasan di dalamnya, karena menemukan makna dalam hidup merupakan hal yang sangat penting bagi mereka.

Mereka menginginkan tujuan tersebut, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi.

Itu sebabnya, mereka memprioritaskan kegiatan perawatan diri, seperti terapi dan olahraga.

Kaum Milenial juga menganggap bahwa memperluas wawasan merupakan hal penting untuk mencapai kepuasan hidup.

Berdasarkan sebuah laporan, setelah stabilitas finansial, tujuan terbesar kedua bagi mereka yang lahir 1981 – 1996 adalah bepergian.

Mereka sangat ingin merasakan pengalaman-pengalaman baru, meski hal itu membuat hidup mereka menjadi tidak terduga.

Memiliki pekerjaan yang baik dan keluarga yang bahagia adalah hal-hal berharga bagi generasi ini.

Namun, mereka juga sadar bahwa sekadar memenuhi ekspektasi orang lain atau mencapai definisi kesuksesan menurut standar dunia bisa membuat mereka merasa hampa.

Seseorang mungkin tampak memiliki segalanya, namun tetap saja merasa bahwa hidup itu membosankan.



Generasi Z (Gen Z)

Menurut Gen Z, kehidupan yang membosankan adalah kehidupan yang tidak memberikan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan diri.

Berbeda dengan generasi sebelumnya, Gen Z tidak mengenal kehidupan sebelum adanya media sosial.

Mereka terbiasa dengan segala sesuatu yang bergerak cepat, meskipun hal ini terkadang membuat mereka merasa harus terus mengimbangi orang lain.

Hidup yang tenang bukanlah pilihan bagi mereka.

Mereka sangat peduli terhadap keluarga, terutama orang tua serta dunia di sekitarnya.

Generasi Z ingin merasa bahwa mereka mampu membawa perubahan, alih-alih hanya berpangku tangan dan membiarkan hidup berjalan begitu saja tanpa kendali.

Bagi generasi ini, sesuatu yang membosankan berarti tidak ada hal yang bisa dinantikan.

Mereka menginginkan kehidupan yang utuh, yang mencakup jauh lebih banyak hal daripada sekadar pergi bekerja.