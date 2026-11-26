JawaPos.com – Hubungan asmara yang sehat seharusnya memberikan rasa nyaman, saling menghargai, dan kesempatan bagi kedua pihak untuk berkembang. Cinta bukan hanya tentang kebersamaan, tetapi juga bagaimana pasangan mampu menciptakan lingkungan emosional yang aman.

Sayangnya, tidak semua orang dapat mengenali perbedaan antara hubungan yang penuh kasih sayang dan hubungan yang justru membawa luka. Ada yang tetap mempertahankan pasangan meskipun sering menerima perlakuan buruk, bahkan menganggap pertengkaran dan pengorbanan berlebihan sebagai bagian dari perjalanan cinta.

Dilansir dari Geediting, terdapat delapan faktor psikologis yang dapat membuat seseorang kesulitan membedakan cinta yang tulus dengan hubungan tidak sehat. Berbagai faktor tersebut berkaitan dengan pengalaman masa lalu, kondisi emosional, hingga cara seseorang memandang dirinya sendiri dan pasangan.

1. Memiliki Gaya Keterikatan yang Tidak Aman

Salah satu faktor yang dapat membuat seseorang sulit meninggalkan hubungan toxic adalah pola keterikatan atau attachment style yang tidak aman.

Orang dengan kecenderungan anxious attachment biasanya mempunyai ketakutan berlebihan terhadap kemungkinan ditinggalkan oleh pasangan. Mereka membutuhkan kepastian dan perhatian secara terus-menerus agar merasa hubungan yang dijalani tetap aman.

Ketika pasangan menunjukkan sikap dingin, menjauh, atau memberikan perhatian secara tidak konsisten, mereka justru bisa semakin berusaha mempertahankan hubungan tersebut.

Situasi ini membuat seseorang terkadang menganggap perhatian yang datang sesekali sebagai bukti cinta yang besar. Padahal, hubungan yang sehat seharusnya tidak membuat seseorang terus-menerus merasa cemas kehilangan pasangannya.

2. Pengalaman Masa Lalu Membuat Konflik Terasa Biasa

Lingkungan keluarga dan pengalaman masa kecil dapat memengaruhi cara seseorang membangun hubungan ketika dewasa.

Seseorang yang tumbuh di tengah pertengkaran, ketidakstabilan emosi, atau hubungan keluarga yang penuh manipulasi mungkin terbiasa menyaksikan interaksi yang tidak sehat.

Ketika menjalin hubungan asmara, pola serupa bisa terasa familiar sehingga mereka tidak langsung menyadari bahwa perilaku tersebut sebenarnya bermasalah.

Dalam psikologi terdapat konsep repetition compulsion, yaitu kecenderungan mengulang pola pengalaman emosional tertentu yang pernah dialami sebelumnya.

Tanpa disadari, seseorang mungkin kembali masuk ke dalam hubungan dengan dinamika serupa karena berharap kali ini bisa mendapatkan akhir yang lebih baik.

3. Menganggap Perasaan Menggebu sebagai Bukti Cinta Sejati

Hubungan yang dipenuhi emosi kuat sering kali dianggap lebih romantis dibandingkan hubungan yang berjalan tenang dan stabil.

Perasaan gugup, rindu berlebihan, kecemburuan, hingga kecemasan ketika pasangan tidak memberikan kabar terkadang disalahartikan sebagai tanda cinta yang mendalam.

Padahal, intensitas emosi tidak selalu menunjukkan kualitas hubungan. Perasaan yang naik turun secara ekstrem juga bisa muncul akibat ketidakpastian dan tekanan emosional.

Hubungan yang penuh konflik terkadang menciptakan siklus ketegangan dan kelegaan. Setelah mengalami pertengkaran, perhatian atau kemesraan dari pasangan bisa terasa sangat membahagiakan.

Akibatnya, seseorang sulit menyadari bahwa rasa nyaman sesaat tersebut tidak menghapus perilaku buruk yang terjadi sebelumnya.

4. Harga Diri Rendah Membuat Seseorang Merasa Tidak Pantas Mendapatkan yang Lebih Baik

Cara seseorang memandang dirinya sendiri turut memengaruhi standar perlakuan yang diterima dalam hubungan asmara.

Orang dengan harga diri rendah terkadang merasa dirinya tidak cukup baik untuk mendapatkan pasangan yang lebih menghargai dan memperlakukannya dengan layak.

Pemikiran tersebut dapat membuat mereka bertahan meskipun sering mendapatkan perkataan menyakitkan, diabaikan, atau tidak dihargai.

Bahkan, perhatian kecil dari pasangan yang sebelumnya bersikap buruk bisa terasa sangat berarti. Mereka kemudian menganggap tindakan sederhana tersebut sebagai bukti bahwa pasangannya sebenarnya masih mencintai mereka.

Padahal, setiap orang berhak mendapatkan hubungan yang dilandasi rasa hormat dan penghargaan tanpa harus terus-menerus membuktikan kelayakan dirinya.

5. Terlalu Berharap Pasangan Akan Berubah

Harapan bahwa pasangan suatu hari nanti akan menjadi pribadi yang lebih baik juga dapat membuat seseorang sulit keluar dari hubungan tidak sehat.

Mereka sering kali lebih fokus pada sisi positif pasangan atau membayangkan sosok ideal yang sebenarnya belum terlihat dalam perilaku sehari-hari.

Ketika pasangan meminta maaf setelah melakukan kesalahan, mereka mungkin langsung percaya bahwa perubahan besar akan segera terjadi.

Sayangnya, permintaan maaf tidak selalu diikuti dengan perubahan perilaku yang konsisten. Jika kesalahan yang sama terus berulang, harapan tersebut justru dapat membuat seseorang terjebak dalam hubungan yang melelahkan.

Perubahan seharusnya dinilai melalui tindakan nyata, tanggung jawab, dan konsistensi, bukan sekadar janji yang disampaikan ketika hubungan sedang bermasalah.

6. Lebih Takut Hidup Sendiri daripada Menghadapi Hubungan yang Menyakitkan

Kesepian merupakan salah satu ketakutan yang dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam mempertahankan hubungan.

Sebagian orang merasa bahwa memiliki pasangan, meskipun hubungan tersebut tidak sehat, lebih baik daripada harus menjalani kehidupan seorang diri.

Mereka mungkin khawatir tidak akan menemukan orang lain yang bersedia menerima dirinya atau takut kehilangan rutinitas yang sudah terbentuk bersama pasangan.

Kebutuhan untuk merasa terhubung dengan orang lain memang merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Namun, kebutuhan tersebut tidak seharusnya membuat seseorang mengabaikan kesejahteraan emosionalnya.

Belajar menikmati kehidupan sendiri, membangun hubungan sosial yang positif, dan meningkatkan kemandirian emosional dapat membantu seseorang mengambil keputusan yang lebih sehat.

7. Terjebak dalam Siklus Manipulasi Emosional

Manipulasi merupakan salah satu pola yang kerap ditemukan dalam hubungan tidak sehat. Bentuknya dapat berupa gaslighting, perhatian berlebihan pada awal hubungan atau love bombing, hingga perubahan sikap yang membuat pasangan merasa kebingungan.

Dalam situasi tertentu, seseorang mungkin mendapatkan perlakuan sangat romantis setelah mengalami kritik, penolakan, atau kekerasan emosional.

Pola pemberian perhatian yang tidak konsisten ini berkaitan dengan konsep intermittent reinforcement, yaitu penguatan yang diberikan secara tidak teratur.

Ketika perhatian dan kasih sayang hanya muncul pada waktu-waktu tertentu, seseorang bisa terus menunggu momen menyenangkan tersebut terulang kembali.

Akibatnya, mereka semakin sulit melepaskan diri karena masih berharap pasangan kembali menunjukkan sisi baiknya seperti pada awal hubungan.

8. Menganggap Pengorbanan Berlebihan sebagai Bukti Ketulusan Cinta

Banyak orang tumbuh dengan pemahaman bahwa cinta sejati membutuhkan perjuangan dan pengorbanan besar.

Tidak sedikit pula yang percaya bahwa hubungan yang berhasil dipertahankan melewati banyak penderitaan pasti memiliki ikatan emosional yang lebih kuat.

Pemikiran tersebut dapat menjadi masalah ketika seseorang mulai mengorbankan kebahagiaan, kesehatan mental, bahkan harga dirinya demi mempertahankan pasangan.

Mereka merasa harus terus bersabar, memaklumi kesalahan, dan mengalah meskipun perlakuan yang diterima sudah melewati batas.

Dalam kondisi tertentu, perilaku ini dapat menyerupai pola pengorbanan diri yang berlebihan. Padahal, cinta yang sehat tidak mengharuskan satu pihak terus-menerus menderita demi mempertahankan hubungan.

Hubungan yang baik membutuhkan usaha dari kedua belah pihak, termasuk kesediaan untuk saling menghormati, bertanggung jawab, dan memperbaiki kesalahan.