JawaPos.com – Memiliki aroma tubuh yang harum menjadi salah satu hal yang dapat menunjang penampilan sekaligus meningkatkan rasa percaya diri. Tidak heran jika parfum menjadi produk favorit banyak wanita untuk melengkapi aktivitas sehari-hari.

Selain memberikan kesan menyenangkan, wewangian juga dapat menjadi ciri khas seseorang. Namun, memilih parfum yang tepat terkadang bukan perkara mudah. Sebab, tidak semua produk memiliki karakter aroma yang mampu bertahan lama setelah diaplikasikan pada kulit.

Dilansir dari English Jagran, terdapat enam jenis aroma parfum yang dikenal mempunyai karakter kuat dan cenderung bertahan lebih lama. Rahasianya terletak pada komposisi wewangian, terutama penggunaan aroma dasar atau base notes yang menjadi fondasi sebuah parfum.

Sebelum memilih parfum, penting untuk mengenal tiga tahapan aroma yang membentuk karakter wewangian. Pertama adalah top notes, yaitu aroma awal yang langsung tercium setelah parfum disemprotkan, tetapi biasanya menghilang dalam waktu relatif singkat.

Berikutnya terdapat middle notes atau aroma tengah yang mulai muncul setelah aroma awal memudar. Bagian ini menjadi karakter utama parfum dan umumnya bertahan selama beberapa jam.

Sementara itu, base notes merupakan lapisan aroma yang paling tahan lama. Karakternya cenderung lebih pekat, hangat, dan kaya sehingga dapat memberikan kesan harum yang bertahan lebih panjang di kulit.

Berikut enam aroma dasar parfum yang bisa menjadi pilihan untuk wanita.

1. Vanilla

Vanilla menjadi salah satu aroma yang banyak disukai karena mempunyai karakter manis, hangat, dan lembut. Wanginya memberikan kesan nyaman sekaligus menghadirkan nuansa feminin yang elegan.

Selain itu, vanilla sering digunakan sebagai aroma dasar dalam berbagai produk wewangian. Karakter aromanya yang kaya membuatnya mampu memberikan fondasi yang kuat pada komposisi parfum.

Aroma ini cocok bagi wanita yang menyukai wangi manis dengan sentuhan hangat. Vanilla juga mudah dipadukan dengan berbagai aroma lain, seperti bunga, buah, maupun rempah-rempah.

2. Musk

Jika menyukai aroma yang bersih, lembut, dan sedikit sensual, musk bisa menjadi pilihan menarik. Wewangian ini sering digunakan sebagai bahan dasar karena mampu memberikan karakter yang halus sekaligus memperkaya komposisi parfum.

Musk mempunyai aroma yang tidak selalu mencolok, tetapi dapat meninggalkan kesan harum yang elegan. Beberapa jenis musk bahkan menghadirkan nuansa menyerupai aroma kulit yang bersih dan lembut.

Karakter tersebut membuat musk cocok digunakan dalam berbagai kesempatan, baik untuk aktivitas sehari-hari maupun acara khusus. Aroma ini juga sering dipadukan dengan bunga dan vanilla untuk menghasilkan wangi yang lebih kompleks.

3. Amber

Amber dikenal mempunyai karakter aroma yang hangat, manis, dan sedikit resinous. Perpaduan tersebut menciptakan kesan mewah sekaligus memberikan kedalaman pada sebuah wewangian.

Sebagai salah satu komposisi aroma dasar, amber sering digunakan untuk membuat parfum terasa lebih kaya dan berkarakter. Wanginya juga dapat memberikan sentuhan hangat yang nyaman ketika digunakan.

Parfum dengan nuansa amber cocok bagi wanita yang menyukai aroma elegan dan berkesan. Biasanya, karakter ini dipadukan dengan vanilla, kayu-kayuan, atau rempah untuk menghasilkan wewangian yang lebih kuat.

4. Patchouli

Patchouli atau nilam merupakan bahan wewangian yang mempunyai karakter khas, yaitu aroma earthy, sedikit manis, dan berkayu. Wanginya memberikan kesan mendalam sehingga sering digunakan dalam komposisi parfum premium.

Aroma patchouli dikenal mampu memperkuat karakter parfum dan membuat keseluruhan wewangian terasa lebih kompleks. Tidak hanya itu, bahan ini juga sering dipadukan dengan aroma bunga maupun rempah-rempah.

Bagi wanita yang menyukai parfum dengan karakter dewasa, elegan, dan tidak terlalu manis, patchouli bisa menjadi alternatif menarik.

5. Sandalwood

Sandalwood atau kayu cendana mempunyai aroma lembut, hangat, dan berkayu. Karakter wanginya cenderung menenangkan sehingga banyak digunakan dalam berbagai produk parfum.

Aroma ini juga populer sebagai komposisi dasar karena memberikan kesan halus sekaligus memperkaya lapisan wewangian. Ketika dipadukan dengan vanilla atau musk, sandalwood dapat menghasilkan aroma yang terasa lebih lembut dan elegan.

Parfum dengan sentuhan sandalwood cocok bagi wanita yang menginginkan wangi tidak terlalu menyengat, tetapi tetap memiliki karakter yang khas.

6. Tonka Bean

Tonka bean merupakan bahan wewangian yang mempunyai karakter manis, hangat, dan sedikit menyerupai vanilla. Aromanya juga memiliki sentuhan kacang-kacangan serta nuansa rempah yang membuatnya terasa unik.

Dalam dunia parfum, tonka bean sering dimanfaatkan sebagai aroma dasar untuk memberikan kedalaman dan kelembutan pada komposisi wewangian.

Karakter wanginya cocok bagi wanita yang menyukai aroma manis dengan sentuhan hangat dan sedikit eksotis. Tonka bean juga sering dipadukan dengan amber, musk, maupun vanilla untuk menciptakan parfum yang kaya dan berkesan.