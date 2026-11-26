JawaPos.com – Menjaga tubuh agar tetap sehat, segar, dan penuh energi merupakan hal penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Terlebih bagi seseorang yang memiliki rutinitas padat dan membutuhkan stamina prima sepanjang waktu.

Salah satu faktor yang turut berperan dalam menjaga kebugaran adalah metabolisme tubuh. Proses ini membantu mengubah makanan dan minuman menjadi energi yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi penting. Metabolisme yang baik juga mendukung penggunaan energi serta pembakaran kalori secara optimal.

Dilansir dari laman Halodoc dan Alodokter, ada sejumlah kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu menjaga sekaligus mendukung metabolisme tubuh secara alami. Mulai dari memperhatikan asupan makanan hingga membiasakan diri aktif bergerak, berikut enam cara yang bisa diterapkan.

1. Perbanyak Konsumsi Makanan Berprotein

Memperhatikan kebutuhan protein harian menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga metabolisme. Pasalnya, tubuh membutuhkan energi lebih besar untuk mencerna dan mengolah protein dibandingkan dengan lemak maupun karbohidrat. Proses ini dikenal sebagai efek termik makanan.

Beberapa pilihan makanan yang kaya protein antara lain ikan, daging ayam tanpa kulit, telur, tahu, dan tempe. Mengonsumsi sumber protein tersebut secara seimbang dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi sekaligus mendukung proses metabolisme.

Selain itu, protein juga berperan dalam mempertahankan massa otot yang penting bagi penggunaan energi tubuh.

2. Pastikan Kebutuhan Air Putih Terpenuhi

Jangan menganggap remeh kebiasaan minum air putih. Kecukupan cairan diperlukan agar berbagai proses metabolisme dapat berlangsung dengan baik.

Ketika tubuh mengalami kekurangan cairan, sejumlah fungsi tubuh dapat terganggu dan membuat seseorang lebih mudah merasa lelah. Sebaliknya, memenuhi kebutuhan air membantu menjaga keseimbangan cairan serta mendukung proses pengolahan energi.

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism menemukan bahwa konsumsi 500 mililiter air dapat meningkatkan pengeluaran energi sementara. Oleh karena itu, biasakan minum secara teratur sesuai kebutuhan tubuh.

3. Manfaatkan Kopi dan Teh Hijau Secukupnya

Kopi dan teh hijau bisa menjadi pilihan minuman yang mendukung proses metabolisme. Keduanya mengandung senyawa yang dapat memberikan efek terhadap penggunaan energi dan pembakaran lemak dalam jangka pendek.

Kafein dalam kopi diketahui dapat merangsang sistem saraf dan meningkatkan kewaspadaan. Sementara itu, teh hijau mengandung katekin, yaitu senyawa antioksidan yang berpotensi mendukung proses metabolisme.

Meski demikian, konsumsinya tetap perlu dibatasi. Hindari terlalu banyak menambahkan gula atau krimer, serta perhatikan toleransi tubuh terhadap kafein agar tidak mengganggu kualitas tidur.

4. Biasakan Sarapan dengan Menu Bergizi

Mengawali pagi dengan sarapan dapat membantu memenuhi kebutuhan energi setelah tubuh beristirahat sepanjang malam. Kebiasaan ini juga memberikan asupan nutrisi yang diperlukan untuk menunjang aktivitas.

Agar lebih seimbang, pilih menu sarapan yang mengandung protein, serat, dan karbohidrat kompleks. Beberapa contohnya adalah telur, yoghurt tanpa tambahan gula, oatmeal, serta buah-buahan.

Sarapan bukan berarti secara otomatis membuat metabolisme meningkat drastis. Namun, pola makan teratur dengan kandungan gizi yang cukup dapat membantu menjaga energi dan mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan.

5. Luangkan Waktu untuk Berolahraga

Kurangnya aktivitas fisik dapat berdampak pada kebugaran dan kesehatan metabolisme. Karena itu, penting untuk membiasakan tubuh bergerak secara rutin, bukan hanya mengandalkan aktivitas pekerjaan sehari-hari.

Olahraga kardio seperti berjalan cepat, bersepeda, berlari, dan senam aerobik bisa menjadi pilihan untuk meningkatkan kebugaran jantung serta membantu penggunaan energi.

Selain kardio, latihan kekuatan juga bermanfaat untuk mempertahankan dan membangun massa otot. Aktivitas seperti latihan beban atau gerakan menggunakan berat badan sendiri dapat dimasukkan ke dalam rutinitas olahraga.

Tidak harus langsung melakukan latihan berat. Mulailah secara bertahap dan sesuaikan intensitas olahraga dengan kemampuan fisik masing-masing.

6. Tambahkan Makanan Pedas dalam Porsi Wajar

Bagi pencinta makanan pedas, ada kabar menarik. Cabai mengandung capsaicin, yaitu senyawa yang memberikan sensasi panas sekaligus berpotensi meningkatkan pengeluaran energi tubuh dalam jumlah kecil untuk sementara.

Senyawa tersebut juga diketahui dapat memberikan pengaruh terhadap proses pembakaran energi dan pengaturan nafsu makan. Meski demikian, efeknya tidak bisa dianggap sebagai cara utama untuk meningkatkan metabolisme atau menurunkan berat badan.

Konsumsilah makanan pedas dalam jumlah yang sesuai dengan kemampuan tubuh. Terlalu banyak mengonsumsi cabai justru dapat memicu rasa tidak nyaman pada saluran pencernaan, terutama bagi orang yang sensitif terhadap makanan pedas.