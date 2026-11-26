JawaPos.com – Keindahan perhiasan tidak selalu hadir dengan presisi. Pesan itu yang dibawa oleh Tulola lewat koleksi terbarunya bertajuk Unusual Flowers.

Mengangkat gagasan the art of noticing, Unusual Flowers mengajak orang untuk meluangkan waktu dari kesibukan sehari-hari. Memperhatikan lagi dunia di sekitar, lalu menemukan keindahan dalam hal-hal sederhana.

"Dalam kehidupan sehari-hari, ada begitu banyak hal sederhana yang sering terlewatkan. Padahal, ketika kita melihatnya lebih dekat, kita bisa menemukan sesuatu yang istimewa," ujar Founder & Creative Conceptor TULOLA Happy Salma.

Menurut Happy, koleksi ini juga membawa pesan tentang harapan dan masa depan yang lebih cerah.

Gagasan itu diwujudkan lewat bentuk-bentuk yang terinspirasi dari alam. Mulai lengkungan sulur, kelopak bunga, hingga warna-warna yang tersembunyi di antara dedaunan. Lewat koleksi Artwear dan Signature, TULOLA mengolah kembali motif yang pernah dipakai di karya sebelumnya. Yakni bunga lili, sulur, tetesan embun, dan dedaunan. Semuanya digarap dengan pengerjaan halus dan dipadukan dengan batu permata. Batu-batu permata kecil berwarna tak biasa jadi bagian dari detail perhiasan.

Yang menarik, tidak semua sisi dibuat seragam. Founder & Creative Designer TULOLA Sri Luce Rusna menjelaskan, pada beberapa perhiasan, batu permata di sisi kanan dan kiri tidak selalu memiliki warna atau posisi yang sama. Bentuk bunga dan sulurnya pun disusun dalam arah beragam.

"Kami ingin memperlihatkan bahwa unsur-unsur yang berbeda tetap dapat saling melengkapi dan menciptakan keseimbangan," jelasnya.

Happy menambahkan, inspirasi itu datang dari hal yang sering luput dilihat. Misalnya, embun di atas bunga atau kelopak yang sedikit menjuntai ke satu sisi. Bentuknya tidak presisi, tapi justru punya keindahan sendiri. "Kadang keindahan itu muncul dari ketidakseimbangan," katanya.

Koleksi tersebut disiapkan sekitar tiga bulan. Happy bahkan membawa filosofi itu ke lingkup keluarganya. "Keluarga saya kulitnya kuning putih, saya sendiri unusual, warnanya cokelat. Tapi kan bukan berarti tidak lebih bagus," ucapnya sambil tertawa. "Begitu juga dengan koleksi."

Happy mengakui sejumlah pola dan konstruksi koleksi TULOLA kerap ditiru brand lain. Namun, dia memilih melihatnya dari sisi positif. "Berarti roda ekonomi terus berjalan, pengrajin tetap hidup. Itu juga membuat kita terus maju dan bikin koleksi yang lebih baru," tuturnya.