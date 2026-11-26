JawaPos.com – Bertambahnya usia merupakan bagian alami dari kehidupan yang tidak mungkin dihindari. Meski demikian, tidak semua orang mampu menerima perubahan tersebut dengan cara yang sama.

Sebagian orang justru menikmati setiap fase kehidupannya dan menganggap bertambahnya usia sebagai kesempatan untuk menjadi lebih matang. Namun, ada pula yang merasa khawatir ketika mulai melihat perubahan pada penampilan maupun kemampuan fisiknya.

Ketakutan menghadapi penuaan bahkan bisa membuat seseorang melakukan berbagai tindakan secara berlebihan demi mempertahankan kesan awet muda.

Dalam psikologi, ketakutan yang intens terhadap proses penuaan dikenal dengan istilah gerascophobia. Kondisi ini dapat berkaitan dengan kekhawatiran kehilangan daya tarik fisik, kemampuan, hingga peran sosial seiring bertambahnya usia.

Menariknya, kecemasan tersebut terkadang terlihat melalui kebiasaan sehari-hari yang dilakukan secara berulang.

Dilansir dari Geediting, terdapat enam perilaku yang dapat menjadi tanda seseorang memiliki ketakutan terhadap proses penuaan. Berikut penjelasannya.

1. Terlalu Terobsesi dengan Perawatan Anti-Aging

Merawat penampilan merupakan hal yang wajar dilakukan siapa saja. Namun, kebiasaan tersebut bisa menjadi tidak sehat ketika seseorang mulai merasa harus melakukan berbagai perawatan secara berlebihan demi menghindari tanda-tanda penuaan.

Mereka mungkin terus mencari produk anti-aging terbaru, mengeluarkan biaya besar untuk perawatan kecantikan, hingga mempertimbangkan berbagai prosedur kosmetik agar wajah tetap terlihat muda.

Masalahnya bukan terletak pada keinginan menjaga penampilan, melainkan pada kecemasan berlebihan ketika hasil perawatan tidak sesuai harapan.

Dalam psikologi, perilaku seperti ini dapat berkaitan dengan illusion of control, yaitu kecenderungan merasa mampu mengendalikan sesuatu yang sebenarnya tidak sepenuhnya berada dalam kendali manusia.

Akibatnya, seseorang bisa terus mengejar berbagai metode perawatan tanpa pernah merasa cukup puas dengan penampilannya sendiri.

2. Sangat Sensitif terhadap Kerutan dan Perubahan Fisik

Tanda-tanda penuaan seperti kerutan, garis halus, rambut beruban, atau perubahan tekstur kulit merupakan hal yang normal seiring bertambahnya usia.

Namun, bagi seseorang yang takut menua, perubahan kecil pada tubuh bisa terasa seperti masalah besar.

Mereka mungkin berulang kali memeriksa wajah di depan cermin, merasa tidak percaya diri ketika melihat foto sendiri, atau terus menghapus gambar karena menganggap penampilannya sudah tidak menarik.

Komentar sederhana mengenai perubahan fisik pun bisa membuat mereka merasa tersinggung atau kehilangan kepercayaan diri.

Kondisi ini dapat berkaitan dengan self-objectification, yakni kecenderungan seseorang menilai dirinya berdasarkan penampilan fisik dan standar kecantikan dari lingkungan sekitar.

Jika terus dibiarkan, perhatian berlebihan terhadap penampilan dapat membuat seseorang kesulitan menerima perubahan alami dalam kehidupannya.

3. Lebih Nyaman Bergaul dengan Orang yang Jauh Lebih Muda

Memiliki teman dari berbagai kelompok usia tentu bukan sesuatu yang salah. Setiap orang bebas menjalin pertemanan dengan siapa saja selama hubungan tersebut sehat dan saling menghargai.

Namun, perilaku tersebut bisa menjadi menarik untuk diperhatikan apabila seseorang hanya merasa nyaman berada di lingkungan yang didominasi orang-orang jauh lebih muda.

Mereka mungkin merasa lebih bersemangat, percaya diri, dan diterima ketika berada di sekitar generasi muda.

Secara psikologis, hal ini dapat berkaitan dengan usaha mempertahankan identitas diri yang selama ini melekat pada masa muda.

Lingkungan pertemanan tersebut seolah memberikan perasaan bahwa mereka masih memiliki energi, gaya hidup, dan relevansi seperti dahulu.

Padahal, setiap tahap kehidupan mempunyai keunikan tersendiri yang tidak harus selalu dibandingkan dengan masa sebelumnya.

4. Terus-Menerus Mengunggah Foto agar Terlihat Awet Muda

Media sosial menjadi tempat bagi banyak orang untuk membagikan aktivitas, pengalaman, hingga penampilan sehari-hari.

Akan tetapi, bagi seseorang yang memiliki kecemasan terhadap penuaan, media sosial terkadang berubah menjadi tempat untuk mencari pengakuan mengenai penampilan fisiknya.

Mereka mungkin sangat memperhatikan penggunaan filter, pencahayaan, sudut pengambilan gambar, hingga pose tertentu agar terlihat lebih muda.

Bahkan, jumlah komentar dan tanda suka pada unggahan bisa memengaruhi perasaan mereka terhadap diri sendiri.

Kondisi tersebut dapat berhubungan dengan fear of negative evaluation, yaitu ketakutan berlebihan terhadap penilaian negatif dari orang lain.

Mereka khawatir jika orang lain mulai menyadari perubahan penampilan atau menganggap dirinya tidak lagi semenarik dahulu.

Akibatnya, kebutuhan mendapatkan validasi melalui media sosial bisa semakin besar dan membuat kepercayaan diri bergantung pada respons orang lain.

5. Memaksakan Diri untuk Selalu Produktif

Ketakutan terhadap penuaan tidak selalu berhubungan dengan penampilan fisik. Sebagian orang justru merasa cemas ketika memikirkan kemampuan dan produktivitas yang mungkin berubah seiring bertambahnya usia.

Mereka berusaha mempertahankan citra sebagai pribadi yang selalu aktif, sibuk, dan mampu menyelesaikan banyak pekerjaan.

Tidak jarang, mereka menolak beristirahat meskipun tubuh sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan.

Ada pula yang merasa harus terus mengikuti perkembangan terbaru agar tidak dianggap tertinggal oleh generasi yang lebih muda.

Perilaku ini dapat berkaitan dengan internalized ageism, yaitu ketika seseorang menyerap stereotip negatif mengenai usia tua dan kemudian menerapkannya pada dirinya sendiri.

Mereka mungkin menganggap bahwa bertambahnya usia identik dengan menurunnya kemampuan dan hilangnya nilai diri.

Padahal, produktivitas tidak selalu harus diukur dari seberapa banyak pekerjaan yang mampu diselesaikan seseorang setiap hari.

6. Enggan Membicarakan Masa Tua dan Rencana Pensiun

Topik mengenai masa depan, kesehatan di usia lanjut, maupun persiapan pensiun terkadang membuat sebagian orang merasa tidak nyaman.

Bagi mereka yang memiliki ketakutan terhadap penuaan, pembicaraan tersebut bisa menjadi pengingat bahwa waktu terus berjalan dan perubahan usia tidak dapat dihindari.

Karena itu, mereka cenderung mengalihkan pembicaraan ketika seseorang mulai membahas kehidupan setelah pensiun atau kondisi ketika memasuki usia lanjut.

Bahkan, perayaan ulang tahun tertentu bisa memunculkan kecemasan karena dianggap sebagai penanda bertambahnya usia.

Dalam psikologi, perilaku menghindari situasi yang memicu perasaan tidak nyaman dikenal sebagai avoidance coping.

Alih-alih menghadapi kekhawatiran dan mempersiapkan masa depan, seseorang memilih menjauh dari pembahasan yang membuatnya merasa takut.

Padahal, menerima kenyataan bahwa usia terus bertambah dapat membantu seseorang mempersiapkan kehidupan dengan lebih matang.