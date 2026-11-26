JawaPos.com – Rambut keriting memiliki daya tarik tersendiri karena bentuk dan teksturnya yang khas. Meski terlihat indah dan bervolume, pemilik rambut keriting sering menghadapi sejumlah masalah, mulai dari rambut kering, mudah kusut, hingga sulit ditata. Kondisi tersebut umumnya berkaitan dengan bentuk helaian rambut yang membuat minyak alami dari kulit kepala lebih sulit menyebar hingga ke bagian ujung. Akibatnya, rambut keriting cenderung membutuhkan perhatian ekstra agar kelembapan dan kesehatannya tetap terjaga. Namun, merawat rambut keriting sebenarnya tidak harus selalu dilakukan di salon. Dilansir dari laman Hello Sehat dan Alodokter, ada enam langkah perawatan sederhana yang bisa diterapkan di rumah agar rambut keriting tetap lembut, tidak mudah kusut, dan lebih gampang diatur. 1. Batasi Frekuensi Keramas Maksimal Dua Kali Seminggu Salah satu hal penting dalam merawat rambut keriting adalah memperhatikan seberapa sering kamu mencucinya. Berbeda dengan rambut lurus, bentuk rambut keriting membuat minyak alami dari kulit kepala tidak mudah menyebar ke seluruh bagian batang rambut. Hal ini menyebabkan rambut lebih rentan kehilangan kelembapan. Terlalu sering menggunakan sampo dapat membuat kondisi rambut semakin kering, terutama jika produk yang digunakan memiliki kandungan pembersih yang terlalu kuat. Karena itu, kamu bisa membatasi frekuensi keramas sesuai kebutuhan rambut, misalnya sekitar dua kali dalam seminggu. Pilih sampo yang memang diformulasikan untuk rambut keriting agar kelembapannya lebih terjaga. 2. Rutin Menggunakan Pelembap Rambut Rambut keriting membutuhkan kelembapan ekstra agar teksturnya tidak terasa kasar dan mudah kusut. Setelah keramas, kamu bisa menggunakan krim pelembap atau produk perawatan khusus rambut keriting. Produk tersebut membantu menjaga kelembutan rambut sekaligus membuat helaian rambut lebih mudah ditata. Selain setelah mencuci rambut, pelembap juga dapat digunakan sebelum melakukan penataan rambut atau hair styling. Pastikan produk yang dipilih sesuai dengan kebutuhan rambut agar tidak membuatnya terasa terlalu berat atau berminyak. 3. Gunakan Hair Dryer dengan Diffuser Mengeringkan rambut keriting menggunakan panas berlebihan dapat membuat rambut semakin kering dan mengembang. Jika memungkinkan, biarkan rambut mengering secara alami setelah dicuci. Namun, apabila sedang terburu-buru dan perlu menggunakan pengering rambut, sebaiknya pilih hair dryer yang dilengkapi diffuser. Diffuser membantu menyebarkan aliran udara secara lebih merata sehingga bentuk alami rambut keriting dapat dipertahankan. Gunakan pengaturan suhu rendah atau sedang agar rambut tidak terkena panas berlebihan. Dengan cara ini, rambut bisa lebih cepat kering tanpa terlalu mengganggu pola keriting alaminya. 4. Perhatikan Kandungan Produk Perawatan Rambut Tidak semua produk perawatan rambut cocok digunakan oleh pemilik rambut keriting. Beberapa kandungan dalam produk pembersih, terutama surfaktan yang terlalu kuat seperti sodium lauryl sulfate (SLS), dapat membuat rambut terasa lebih kering jika digunakan secara berlebihan atau tidak sesuai kebutuhan. Karena itu, biasakan memeriksa komposisi sampo maupun produk perawatan lainnya sebelum membeli. Pilih produk yang memiliki formula lembut dan mampu membantu mempertahankan kelembapan rambut. Kamu juga sebaiknya memperhatikan kandungan alkohol yang berpotensi membuat rambut semakin kering, terutama jenis alkohol pengering seperti alkohol denat. 5. Keringkan Rambut Tanpa Menggosoknya Terlalu Keras Cara mengeringkan rambut ternyata turut memengaruhi kondisi rambut keriting. Menggosok rambut menggunakan handuk secara kasar dapat menyebabkan helaian rambut saling bergesekan. Akibatnya, rambut lebih mudah kusut, mengembang, bahkan mengalami kerusakan. Sebagai alternatif, gunakan handuk berbahan lembut atau kaus berbahan katun untuk menyerap sisa air setelah keramas. Caranya cukup dengan menekan-nekan rambut secara perlahan tanpa menggosoknya berulang kali. Jika ingin menyisir rambut, lakukan ketika rambut masih lembap dengan menggunakan sisir bergigi jarang. Mulailah dari bagian ujung, kemudian perlahan bergerak ke arah atas agar rambut tidak mudah tertarik atau patah. 6. Jangan Lewatkan Penggunaan Conditioner Conditioner menjadi salah satu produk penting yang sebaiknya tidak dilewatkan dalam rutinitas perawatan rambut keriting. Produk ini membantu memberikan kelembapan tambahan setelah rambut dibersihkan menggunakan sampo. Rambut pun terasa lebih lembut dan tidak terlalu sulit disisir. Gunakan conditioner pada bagian tengah hingga ujung rambut, kemudian diamkan selama beberapa menit sesuai petunjuk pemakaian sebelum dibilas hingga bersih. Untuk mendapatkan kelembapan tambahan, kamu bisa mempertimbangkan conditioner dengan kandungan seperti shea butter atau vitamin E. Pemakaian secara rutin dan sesuai kebutuhan dapat membantu menjaga tekstur rambut keriting agar tetap lembut, sehat, dan lebih mudah ditata. Itulah enam cara sederhana merawat rambut keriting agar tidak gampang kusut dan mengembang. Kunci utamanya adalah menjaga kelembapan, memilih produk yang tepat, serta memperlakukan rambut dengan lembut. Dengan perawatan yang konsisten, rambut keriting alami bisa tetap terlihat indah dan terawat setiap hari.