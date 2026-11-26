JawaPos.com – Perubahan cuaca saat memasuki musim hujan membuat masyarakat perlu lebih memperhatikan kondisi kesehatan. Suhu udara yang cenderung lebih dingin serta lingkungan yang lembap dapat meningkatkan risiko penyebaran sejumlah penyakit, seperti flu, batuk, demam, dan infeksi saluran pernapasan. Dalam kondisi tersebut, menjaga sistem kekebalan tubuh menjadi salah satu langkah penting agar tubuh tetap mampu melawan berbagai mikroorganisme penyebab penyakit. Pola hidup sehat perlu diterapkan secara konsisten, bukan hanya ketika tubuh mulai menunjukkan gejala sakit. Selain menjaga kebersihan diri dan lingkungan, pemenuhan kebutuhan nutrisi serta istirahat yang berkualitas juga berperan dalam mendukung fungsi sistem imun. Dilansir dari laman Alodokter dan Halodoc, ada lima kebiasaan yang bisa diterapkan untuk membantu menjaga daya tahan tubuh selama musim hujan. Berikut penjelasannya. 1. Memenuhi kebutuhan nutrisi melalui makanan bergizi Menjaga imunitas dapat dimulai dari memperhatikan asupan makanan setiap hari. Tubuh membutuhkan berbagai zat gizi untuk mendukung kerja sistem kekebalan dan mempertahankan kesehatan secara keseluruhan. Karena itu, usahakan mengonsumsi makanan dengan kandungan nutrisi seimbang, seperti sayuran, buah-buahan, daging tanpa lemak, kacang-kacangan, serta biji-bijian. Beragam bahan makanan tersebut menyediakan vitamin, mineral, protein, dan serat yang dibutuhkan tubuh. Dengan pola makan yang bervariasi dan seimbang, kebutuhan nutrisi harian dapat lebih mudah terpenuhi. 2. Membiasakan diri tidur dan beristirahat secara cukup Kualitas tidur sering kali dianggap sepele, padahal memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Ketika tidur, tubuh menjalankan berbagai proses pemulihan yang turut mendukung fungsi sistem kekebalan. Orang dewasa umumnya membutuhkan waktu tidur sekitar tujuh hingga sembilan jam setiap malam. Sementara itu, anak-anak dan remaja memerlukan durasi tidur yang lebih panjang sesuai kelompok usianya. Kurang tidur secara terus-menerus dapat mengganggu berbagai fungsi tubuh, termasuk respons imun. Oleh sebab itu, cobalah menjaga jadwal tidur yang teratur dan mengurangi kebiasaan begadang agar tubuh tetap bugar saat menjalani aktivitas. 3. Memperbanyak asupan makanan sumber vitamin C Vitamin C merupakan salah satu nutrisi yang berperan dalam mendukung sistem kekebalan tubuh. Zat gizi ini memiliki fungsi sebagai antioksidan sekaligus membantu kerja berbagai sel yang terlibat dalam pertahanan tubuh. Untuk memenuhi kebutuhannya, kamu bisa memasukkan sejumlah buah dan sayuran ke dalam menu harian. Beberapa pilihan yang mudah ditemukan antara lain jeruk, jambu biji, kiwi, stroberi, brokoli, dan paprika. Mengonsumsi makanan kaya vitamin C secara rutin dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Namun, vitamin C bukan jaminan seseorang terbebas sepenuhnya dari flu maupun infeksi lainnya. 4. Memastikan tubuh mendapatkan cairan yang cukup Kebutuhan cairan tetap harus diperhatikan meskipun cuaca sedang dingin atau hujan. Pasalnya, tubuh tetap kehilangan cairan melalui keringat, urine, dan proses pernapasan. Kekurangan cairan atau dehidrasi dapat menimbulkan berbagai keluhan, mulai dari sakit kepala, tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, hingga gangguan pada fungsi tubuh lainnya. Air putih bisa menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan cairan harian karena tidak mengandung tambahan gula maupun kalori. Biasakan minum secara berkala sepanjang hari dan sesuaikan jumlahnya dengan aktivitas, kondisi tubuh, serta kebutuhan masing-masing. Jangan hanya menunggu muncul rasa haus untuk mulai minum. 5. Segera membersihkan tubuh setelah kehujanan Ketika terjebak hujan dalam perjalanan, sebaiknya segera mengganti pakaian yang basah dan membersihkan tubuh setelah sampai di rumah. Pakaian lembap yang digunakan terlalu lama dapat membuat tubuh merasa tidak nyaman. Selain itu, air hujan yang mengalir di lingkungan perkotaan berpotensi bercampur dengan debu, kotoran, maupun mikroorganisme dari lingkungan sekitar. Mandi menggunakan air bersih dan sabun dapat membantu menghilangkan kotoran yang menempel pada kulit. Jangan lupa mengeringkan tubuh dan mengenakan pakaian bersih agar tetap nyaman. Perlu diketahui, kehujanan atau tubuh yang basah bukan penyebab langsung infeksi virus maupun bakteri. Namun, menjaga kebersihan setelah beraktivitas di luar ruangan tetap menjadi kebiasaan yang baik untuk melindungi kesehatan. Itulah lima langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu menjaga daya tahan tubuh selama musim hujan. Dengan menerapkan pola makan bergizi, tidur cukup, memenuhi kebutuhan cairan, serta menjaga kebersihan diri, tubuh dapat tetap terjaga kesehatannya dan lebih siap menjalani aktivitas sehari-hari.