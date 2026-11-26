JawaPos.com – Kemampuan mengingat menjadi salah satu hal penting dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Mulai dari mengingat pekerjaan, memahami pelajaran, hingga menyimpan berbagai pengalaman, semuanya membutuhkan fungsi memori otak yang optimal. Namun, tidak sedikit orang yang mengalami kesulitan mengingat informasi, terutama ketika sedang menghadapi banyak pekerjaan atau harus mempelajari sesuatu dalam waktu singkat. Padahal, kemampuan mengingat dapat dilatih melalui berbagai kebiasaan dan metode sederhana. Dengan menerapkan teknik yang tepat, otak bisa lebih terbantu dalam menyerap, menyimpan, dan mengingat kembali informasi. Dilansir dari Geediting, terdapat delapan teknik yang dapat dicoba untuk membantu meningkatkan daya ingat. Metode ini mencakup latihan mental, kebiasaan belajar, aktivitas fisik, hingga pola istirahat yang baik. 1. Menggunakan metode istana memori Salah satu teknik mengingat yang cukup populer adalah metode istana memori atau mind palace. Cara ini dilakukan dengan memanfaatkan tempat yang sudah dikenal untuk menyimpan informasi dalam bentuk gambaran mental. Misalnya, Anda bisa membayangkan rumah sendiri sebagai tempat penyimpanan berbagai informasi. Setiap ruangan atau sudut rumah dikaitkan dengan satu hal yang ingin diingat. Ketika membutuhkan informasi tersebut, Anda cukup membayangkan kembali perjalanan melewati ruangan-ruangan itu. Teknik ini membantu otak menghubungkan informasi baru dengan lokasi yang sudah familiar. 2. Memanfaatkan aroma untuk memicu ingatan Aroma tertentu ternyata dapat membangkitkan kenangan yang pernah tersimpan dalam pikiran. Tidak jarang seseorang tiba-tiba teringat pengalaman masa lalu hanya karena mencium bau yang familier. Hal ini berkaitan dengan hubungan indra penciuman dan sistem limbik di dalam otak. Sistem tersebut memiliki peran dalam mengolah emosi serta memori. Karena itu, aroma tertentu bisa menjadi salah satu rangsangan yang membantu proses mengingat. Menggunakan aroma yang sama ketika belajar dan mengulang materi dapat dicoba sebagai cara membangun asosiasi ingatan. 3. Menerapkan teknik belajar berjeda Mempelajari banyak materi sekaligus dalam waktu singkat belum tentu membuat informasi bertahan lama. Sebaliknya, membagi waktu belajar menjadi beberapa sesi dengan jeda tertentu justru dapat membantu memperkuat ingatan. Metode ini dikenal sebagai spacing effect atau efek pengulangan berjeda. Sebagai contoh, daripada mempelajari satu materi selama tiga jam tanpa berhenti, Anda bisa membaginya menjadi beberapa sesi singkat dalam beberapa hari. Pengulangan dengan jarak waktu membuat otak kembali memproses informasi yang sebelumnya telah dipelajari. Cara ini juga membantu mengurangi kebiasaan belajar dengan sistem kebut semalam. 4. Mengunyah permen karet ketika belajar Kebiasaan mengunyah permen karet saat mempelajari sesuatu juga kerap dikaitkan dengan peningkatan konsentrasi dan kinerja kognitif. Aktivitas mengunyah dapat memberikan rangsangan yang membuat seseorang merasa lebih terjaga ketika mengerjakan tugas tertentu. Meski demikian, manfaatnya terhadap daya ingat tidak selalu sama pada setiap orang. Jadi, teknik ini lebih tepat dijadikan pendukung ketika belajar, bukan sebagai cara utama untuk meningkatkan kemampuan mengingat. 5. Membagikan ilmu dengan mengajarkannya kepada orang lain Salah satu cara efektif untuk mengetahui apakah Anda benar-benar memahami suatu materi adalah dengan menjelaskannya kepada orang lain. Ketika mengajar, otak dituntut menyusun kembali informasi, memilih kata-kata yang tepat, dan menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya. Proses tersebut membantu memperkuat pemahaman terhadap materi yang sebelumnya dipelajari. Anda tidak harus menjadi seorang pengajar untuk menerapkan metode ini. Cukup ceritakan kembali materi yang sudah dipahami kepada teman, keluarga, atau bahkan menjelaskannya sendiri seolah-olah sedang mengajar seseorang. 6. Mengandalkan kekuatan visualisasi Mengingat informasi melalui gambar dapat menjadi alternatif bagi mereka yang kesulitan menghafal deretan kata atau angka. Visualisasi dilakukan dengan mengubah informasi menjadi gambaran yang mudah dibayangkan dalam pikiran. Contohnya, ketika harus mengingat daftar belanja, Anda dapat membayangkan setiap barang dalam sebuah adegan yang unik dan menarik. Semakin jelas dan khas gambaran yang dibuat, semakin mudah pula informasi tersebut dikaitkan dengan ingatan. Teknik ini juga bisa dipadukan dengan penggunaan warna, simbol, atau peta pikiran. 7. Menyisipkan aktivitas fisik dalam rutinitas Menjaga tubuh tetap aktif ternyata bukan hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, tetapi juga mendukung fungsi otak. Aktivitas seperti berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan olahraga ringan dapat membantu menjaga kesehatan kognitif. Olahraga secara teratur juga berkaitan dengan peningkatan aliran darah ke otak serta mendukung berbagai proses yang berperan dalam fungsi memori. Tidak perlu langsung melakukan latihan berat. Membiasakan diri berjalan kaki dan mengurangi waktu duduk terlalu lama bisa menjadi langkah awal yang baik. 8. Memastikan kebutuhan tidur tercukupi Tidur memiliki peran penting dalam membantu otak mengolah informasi yang diperoleh sepanjang hari. Ketika beristirahat, otak menjalankan proses konsolidasi memori agar informasi baru dapat tersimpan lebih kuat. Sebaliknya, kebiasaan kurang tidur bisa mengganggu konsentrasi dan membuat seseorang lebih sulit mengingat sesuatu. Karena itu, menjaga jadwal tidur yang teratur menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung kemampuan mengingat. Usahakan mendapatkan waktu tidur yang cukup sesuai kebutuhan usia dan hindari kebiasaan begadang, terutama ketika sedang menjalani masa belajar atau pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Pada akhirnya, meningkatkan daya ingat tidak harus dilakukan dengan cara yang rumit. Mengombinasikan teknik belajar yang tepat, latihan mental, aktivitas fisik, serta tidur berkualitas dapat membantu menjaga kemampuan otak dalam mengolah informasi.