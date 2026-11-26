JawaPos.com-Banyak orang mengklaim dirinya merupakan sosok pekerja keras. Namun, apakah mereka sudah benar-benar menunjukkan karakter tersebut dalam kehidupan.

Hal ini dapat dilihat dari sikap dan kebiasaan yang mereka terapkan, terutama dalam menjalankan pekerjaan.

Menurut informasi dari laman .aconsciousrethink yang dikutip pada (26/11) terdapat beberapa karakteristik umum yang ditunjukkan oleh seseorang pekerja keras.

Karakter ini dapat anda gunakan untuk membedakan pekerja yang benar-benar memiliki etos kerja dengan mereka yang sekadar mengklaim dirinya sebagai pekerja keras.

Pekerjaan menjadi yang terpenting

Seorang pekerja keras memiliki semangat yang tinggi untuk memberikan hasil terbaik.

Mereka menganggap seolah-olah pekerjaan tersebut benar-benar memberikan perubahan dan dampak yang berarti.

Jadi, saat anda terjebak dalam pekerjaan yang tidak disukai atau merasa pekerjaan tersebut tidak penting, tetaplah bersungguh-sungguh seolah apa yang anda lakukan memiliki arti.

Mampu menentukan prioritas

Seorang pekerja keras ingin menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan hasil terbaik. Namun, mereka memahami bahwa waktu sangatlah terbatas.

Sehingga, mereka menerima kenyataan bawha beberapa pekerjaan mungkin harus ditunda sampai waktu yang lebih memungkinkan.

Jika tugas tersebut tidak mendesak, mereka akan memasukkannya ke dalam antrean berikutnya.

Mereka kemudian menyelesaikan daftar tugas berdasarkan tingkat prioritas, bukan berdasarkan siapa yang memberikan pekerjaan.

Akhirnya, mereka dapat memenuhi tenggat waktu secara konsisten untuk menyelesaikan berbagai proyek.

Berkomitmen menjalankan rencana

Orang-orang pekerja keras memahami betapa pentingnya memikirkan segala sesuatu dengan matang.

Mereka tidak mengambil keputusan dengan terburu-buru atau mengerjakan tugas dengan asal-asalan.

Mereka memiliki tujuan akhir yang ingin dicapai. Mereka juga tidak membiarkan gangguan yang tidak terduga menghambat penyelesaian pekerjaan.

Para pekerja keras memahami bahwa rencana yang baik harus menyediakan waktu dan ruang untuk mengantisipasi terjadinya kendala. Oleh sebab itu, mereka turut mempertimbangkan berbagai rencana cadangan dalam jadwal yang telah disusun.

Mampu menjaga fokus

Mereka tidak mudah teralihkan oleh bunyi notifikasi dan tidak keberatan saat mengabaikan gangguan.

Kecuali jika situasinya memang mengharuskan, mereka juga berusaha menghindari kebiasaan multitasking.

Mereka memahami bahwa cara bekerja yang paling efisien dan produktif adalah dengan memusatkan perhatian pada satu pekerjaan dalam satu waktu.

Meluangkan waktu beristirahat

Pekerja yang benar-benar produktif memahami bahwa untuk memberikan hasil terbaik, mereka juga membutuhkan waktu istirahat.

Mereka menyadari bahwa jika tidak ada jeda, tubuh dan pikiran akan mengalami dampak serius.

Mereka bisa merasa lelah, lapar, dan pegal. Semua kondisi tersebut tentu tidak mendukung kemampuan untuk berkonsentrasi, mengambil keputusan, maupun menjaga produktivitas.

Bertanggungjawab

Mereka memahami bahwa kesalahan bisa terjadi dan bersedia bertanggung jawab saat melakukan sesuatu yang keliru.

Mereka memiliki ketangguhan dalam menghadapi kesulitan dan menjadikan kegagalan sebagai kesempatan untuk berkembang. Mereka cenderung tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.

Terbuka terhadap kritik

Mereka tidak ingin terus berada dalam lingkungan yang hanya berisi orang-orang yang selalu menyetujui pendapatnya tanpa memberikan sudut pandang berbeda.

Bukan berarti mereka menerima kritik terhadap hasil kerja merupakan hal yang mudah bagi mereka. Namun, mereka tidak membiarkan ego menghalangi upaya untuk mencapai tujuan.

Punya inisiatif

Orang-orang pekerja keras biasanya memiliki motivasi dari dalam diri sendiri. Mereka memahami bahwa setelah menyelesaikan seluruh daftar tugas, biasanya masih ada pekerjaan lain yang bsia dilakukan.

Mengorganisasi dengan baik

Kemampuan mengorganisasi sesuatu mungkin bukan hal yang muncul secara alami. Namun, sosok pekerja keras mampu memanfaatkan berbagai sistem untuk memastikan aktivitas sehari-hari berjalan lancar dan seefisien mungkin dari awal sampai akhir.

Terus berkembang dan beradaptasi

Tekad mereka untuk menyelesaikan pekerjaan dengan hasil terbaik membuat mereka terbuka terhadap setiap inovasi dan perubahan.

Mereka memahami bahwa meskipun cara lama sudah berjalan dengan baik, bukan berarti tidak ada kemungkinan untuk membuatnya lebih baik lagi.